Kenia López Rabadán pide a empresarios involucrarse en discusión de la reforma electoral

Kenia López Rabadán se reunió con representantes del sector privado. | Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a los empresarios a involucrarse en la posible discusión de una reforma electoral en el Congreso, al considerar que la certidumbre en las inversiones y la generación de empleos dependen de un marco legal sólido.

El planteamiento se dio tras una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados por José Medina Mora, donde la legisladora subrayó la disposición del órgano legislativo para abrir el diálogo con los sectores productivos del país.

Durante un encuentro con la prensa, López Rabadán afirmó que las puertas de la Cámara de Diputados están abiertas para quienes generan empleo y aportan al fisco nacional.

“Es necesario darles certezas desde la Cámara de Diputados, que generar empleo es bueno, que generar prosperidad para los mexicanos es bueno, que generar condiciones de legalidad en este país es necesario y, por ello, abordamos temas importantes: la reforma electoral y el T-MEC”, sostuvo la diputada presidenta.

La legisladora consideró fundamental que toda iniciativa sobre la reforma electoral cuente con la participación de todos los grupos parlamentarios y que los diferentes sectores de la sociedad sean escuchados y tomados en cuenta. Según sus declaraciones, el proceso debe garantizar un entorno de legalidad y certeza para quienes invierten y generan empleos en México.

En el contexto de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026, López Rabadán advirtió que se trata de una coyuntura clave para reafirmar la certidumbre jurídica, la confianza entre socios y la estabilidad de las cadenas de valor de América del Norte.

La diputada presidenta remarcó que la Cámara de Diputados asume una responsabilidad central en el acompañamiento institucional del T-MEC, promoviendo reglas claras, respeto al Estado de derecho y diálogo permanente con los sectores productivos.

“La revisión del tratado incide no solo en empresas, sino en salarios, empleo y desarrollo regional; por ello, su análisis debe integrar una visión económica y social, apoyada en un diálogo público-privado sólido y permanente”, puntualizó la legisladora.

Respecto a las posturas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la negociación de la reforma electoral, López Rabadán señaló que sería difícil que aceptaran perder recursos, espacios y voz en caso de concretarse la reducción de legisladores plurinominales y financiamiento a los partidos.

“Me parece muy difícil pensar que el Partido Verde o el Partido del Trabajo acepten perder posiciones, porque perder voz de sus legisladores, perder voz de sus causas, perder voz de lo que defienden, pues, francamente, sería muy doloroso para ellos y también para la Nación. Yo estoy convencida que aquí se necesitan en la Cámara de Diputados escucharnos, respetarnos, aceptarnos y tratar de construir”, expresó.