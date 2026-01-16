México

Kenia López Rabadán pide a empresarios involucrarse en discusión de la reforma electoral

La presidenta de la Cámara de Diputados subrayó la importancia de un marco legal claro para la inversión y el empleo

Guardar
Kenia López Rabadán se reunió
Kenia López Rabadán se reunió con representantes del sector privado. | Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a los empresarios a involucrarse en la posible discusión de una reforma electoral en el Congreso, al considerar que la certidumbre en las inversiones y la generación de empleos dependen de un marco legal sólido.

El planteamiento se dio tras una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados por José Medina Mora, donde la legisladora subrayó la disposición del órgano legislativo para abrir el diálogo con los sectores productivos del país.

Durante un encuentro con la prensa, López Rabadán afirmó que las puertas de la Cámara de Diputados están abiertas para quienes generan empleo y aportan al fisco nacional.

“Es necesario darles certezas desde la Cámara de Diputados, que generar empleo es bueno, que generar prosperidad para los mexicanos es bueno, que generar condiciones de legalidad en este país es necesario y, por ello, abordamos temas importantes: la reforma electoral y el T-MEC”, sostuvo la diputada presidenta.

La legisladora consideró fundamental que toda iniciativa sobre la reforma electoral cuente con la participación de todos los grupos parlamentarios y que los diferentes sectores de la sociedad sean escuchados y tomados en cuenta. Según sus declaraciones, el proceso debe garantizar un entorno de legalidad y certeza para quienes invierten y generan empleos en México.

En el contexto de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026, López Rabadán advirtió que se trata de una coyuntura clave para reafirmar la certidumbre jurídica, la confianza entre socios y la estabilidad de las cadenas de valor de América del Norte.

La diputada presidenta remarcó que la Cámara de Diputados asume una responsabilidad central en el acompañamiento institucional del T-MEC, promoviendo reglas claras, respeto al Estado de derecho y diálogo permanente con los sectores productivos.

“La revisión del tratado incide no solo en empresas, sino en salarios, empleo y desarrollo regional; por ello, su análisis debe integrar una visión económica y social, apoyada en un diálogo público-privado sólido y permanente”, puntualizó la legisladora.

Respecto a las posturas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la negociación de la reforma electoral, López Rabadán señaló que sería difícil que aceptaran perder recursos, espacios y voz en caso de concretarse la reducción de legisladores plurinominales y financiamiento a los partidos.

“Me parece muy difícil pensar que el Partido Verde o el Partido del Trabajo acepten perder posiciones, porque perder voz de sus legisladores, perder voz de sus causas, perder voz de lo que defienden, pues, francamente, sería muy doloroso para ellos y también para la Nación. Yo estoy convencida que aquí se necesitan en la Cámara de Diputados escucharnos, respetarnos, aceptarnos y tratar de construir”, expresó.

Temas Relacionados

Kenia López RabadánCámara de Diputadosempresariosreforma electoralmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero: retraso de hasta 10 minutos en la Línea B del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 16 de enero

Cada viernes está destinado a esta competencia, la cual define cómo será la eliminación del domingo

Exatlón México: quién gana el

Lilly Téllez pide a Sheinbaum detener a ‘narcopolíticos’ y combatir crimen organizado en México: “Todos saben quiénes son”

La senadora del PAN pidió que México enfrente al crimen organizado sin depender de la intervención de otros países

Lilly Téllez pide a Sheinbaum

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 16 de enero: servicios de emergencia se dirigen hacia Calzada de la Naranja, alcaldía Azcapotzalco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Autoridades aseguran fuegos pirotécnicos de fiesta patronal por hacer alusión al Mencho, fundador del CJNG, en Michoacán

Los fuegos pirotécnicos fueron asegurados en la localidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato

Autoridades aseguran fuegos pirotécnicos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policía del año en Mexicali

Policía del año en Mexicali es acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Estrategia nacional contra la extorsión reduce 38% este delito en el Edomex: más de 800 detenidos

Del Cártel de Nuevo Imperio a Los Beltrán Leyva: las detenciones más destacadas que presentó Harfuch en Edomex

Harfuch niega expansión del Tren de Aragua en México, revela alianza con grupos delictivos de CDMX

Confirman hallazgo de C4 apócrifo en Ecatepec, han inhabilitado 700 “cámaras parásito” en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 16 de enero

Luis Ángel ‘El Flaco’ confiesa que la muerte de sus seres queridos ha transformado la manera en que canta “Mi último deseo”

Kalimba se desmarca del caso Julio Iglesias tras las polémicas que ha enfrentado por presunto abuso: “Vivo en una burbuja”

El conmovedor detalle que Luis Ángel “El Flaco” incluirá en todos sus discos en honor a Yeison Jiménez

Reviven videos de los besos ‘más incómodos’ de los conductores de Hoy tras escándalo de Julio Iglesias

DEPORTES

Ricochet defiende su título en

Ricochet defiende su título en la Arena México y lanza advertencia a Titán

Pachuca vs América: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Checo Pérez corre por primera vez el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Carlos Salcido exhibe que Miguel Herrera lo culpó por la eliminación del Mundial de Brasil 2014

Pumas vs León: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?