Quién es “El Casco”, líder de Los Chapitos en Concordia, donde desaparecieron varios mineros

Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o "El 81", jefe de plaza en Concordia, de Los Chapitos. (Anayeli Tapia/Infobae)

La desaparición de trabajadores del sector minero en el municipio de Concordia, Sinaloa, ocurrida el 23 de enero de 2026, ha puesto bajo la lupa una de las plazas más violentas del sur del estado. En esa región, marcada hoy por el desplazamiento forzado de comunidades y un despliegue militar sin precedentes, autoridades federales y reportes de seguridad ubican como presunto jefe de plaza de Los Chapitos a Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”.

La mañana del 23 de enero, un grupo armado irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver en Concordia y, en un hecho paralelo, en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango, a las afueras del municipio, privando de la libertad a un total de 14 trabajadores.

Entre las víctimas hay 10 empleados de Vizsla Silver, personal de seguridad privada y cuatro más de la empresa CICAR S.A. de C.V.

Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

Reportes periodísticos hechos por medios locales, como la Revista Espejo, han documentado que, semanas antes del secuestro masivo de los mineros, se había intensificado la actividad criminal en Concordia y comunidades aledañas como Escuinapa, dando como resultado enfrentamientos armados y desplazamientos forzados.

Despliegue militar sin precedentes en Concordia

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 1 de febrero se desplegaron 1,190 elementos de fuerzas federales y estatales para la búsqueda: 800 efectivos del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan.

A este esfuerzo se sumaron 250 elementos navales de la Marina, dos aeronaves (Texan y King Air) y un helicóptero MI-17, que realizan reconocimientos en comunidades serranas y rurales, ampliando el radio de búsqueda en zonas de difícil acceso.

Omar García Harfuch durante la mañanera del 30 de enero de 2026. (Presidencia)

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que todas las instituciones del gabinete de seguridad participan activamente en la investigación.

Durante la conferencia matutina del 30 de enero, Harfuch dijo: “En esta área opera una célula de Los Chapitos, tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda”, confirmó.

¿Quién es El Casco?

Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” y también conocido como “El 81”, tiene alrededor de 37 años y es originario de Guadalajara, Jalisco.

“El Casco” es hermano de Gabriel Nicolás Martínez Larios (“El Gabito”), Eduardo Jonathan Martínez Larios (“El Owen”, actualmente en prisión) y José Luis Martínez Larios (“El Monstruo”, fallecido). Todos forman parte de una estructura familiar que opera bajo la facción de Los Chapitos en el sur de Sinaloa, aunque sería “El Casco” el jefe de plaza en Rosario y Concordia.

El Casco, jefe de plaza de Los Chapitos en Concordia, Sinaloa. (Foto de @HEARST_BB)

El pasado mes de abril de 2025 su nombre y el de su hermano El Gabito, así como Eladio Tirado Lizárraga (“El Layito”) y Víctor Manuel Barraza Pablos (“El 40”) sonaron luego de un decomiso de casi 3,000 artefactos explosivos artesanales en El Huajote, Concordia, hallados en una antigua tortillería.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, estos personajes poseen un poder operativo comparable o superior al de los líderes visibles de los propios hermanos Guzmán Salazar.

El entorno familiar de “El Casco” refuerza su peso dentro de la estructura criminal. Su hermano, “El Gabito”, fue señalado como posible sucesor de Óscar Noé Medina González (“El Panu”). Hasta antes de ello, se desempeñaba como principal sicario y coordinador de operaciones armadas de Los Chapitos en Mazatlán y municipios vecinos.

¿Qué revelan los corridos sobre El Casco?

Los corridos dedicados a Óscar Luciano Martínez Larios ofrecen claves sobre su identidad, su entorno y la estructura de poder que ejerce en el sur de Sinaloa que, más allá de la propaganda criminal, también funcionan como relatos biográficos.

Su hermano es El Gabito. (Anayeli Tapia/Infobae)

En un corrido de Antonin Padilla, “El Casco” se presenta como un personaje reservado y de carácter firme, alguien que siempre porta un arma y está preparado para la confrontación. La letra reconoce abiertamente su involucramiento en “la maña” —el crimen organizado— y sitúa a Concordia como su base de operaciones, al afirmar: “Acá en Concordia está mi casa”.

El propio Casco afirma su lealtad a Los Chapitos, describiéndose “al cien con la Chapiza” y como líder de caravanas armadas. El corrido insiste en que quienes se ven camuflados en Concordia no son soldados, sino sus propios hombres armados, y refuerza su respeto dentro de la organización al mencionar a figuras clave como “El Gabito”, “El Owen”, “El Monstruo”, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y “El Panu”.

Por su parte, otro corrido de Tony Aguirre y Manuel Torres coloca a “El Casco” como una figura que transita con libertad e impunidad entre Mazatlán y Concordia, sin preocupación por la presencia de autoridades.

El Casco o El 81, Los Chapitos, uno de los operadores en el sur de Sinaloa. (Foto tomada de @HEARST_BB)

Se subraya su origen jalisciense y se destaca el lazo fraternal con sus hermanos, de quienes explica sus situaciones actuales. El corrido enfatiza el valor de la familia y que su círculo de confianza es reducido.

Expone además su liderazgo sobre grupos armados listos para actuar bajo sus órdenes (“el 8-1”), la relación directa con los altos mandos de Los Chapitos y la encomienda recibida de “limpiar” la plaza de rivales y traidores.

“Del Panu tenemos la encomienda del terreno que debemos limpiar, de lacras, de contras, de gente mierd*, que luego se quieren aprovechar, pero aquí se van a topar con piedras”, precisa.

Además, los corridos revelan parte de su imagen física, al detallar: “Todo de respeto me he ganado / Muy serio y barba de candado”.