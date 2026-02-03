Quién es el “Compa Güero”, primer detenido de Los Chapitos por ataque contra legisladores de MC en Sinaloa

El Compa güero y/o Radio 13 fue detenido por elementos de la SSPC, de la Defensa y de la FGR. Crédito: X(@OHarfuch)

Este martes se dio a conocer la detención de Jesús Emir Bazoco Peraza, alias Compa güero y/o Radio 13, en Culiacán, Sinaloa, acusado de ser responsable de la agresión contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) Sergio Torres y Elizabeth Montoya, el pasado 28 de enero.

De acuerdo con información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fueron elementos de esa corporación y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes lograron la captura del presunto delincuente.

Según Harfuch, el detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal.

¿Quién es El Compa Güero, primer detenido por ataque contra diputados de MC?

Jesús Emir “N”, conocido como Compa Güero o Radio 13, se desempeñaba como presunto operador de Los Chapitos.

Además de coordinar las comunicaciones y el monitoreo a las autoridades y se presume que también era encargado de adquirir drones para la célula delictiva.

Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda son diputados locales de Movimiento Ciudadano.

El Compa Güero fue detenido alrededor de las 21:25 hrs del pasado 2 de febrero frente a un supermercado en la colonia Universidad de Occidente, en Culiacán.

Durante la detención, los elementos de la SSPC aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, un vehículo y dos equipos telefónicos.

Por medio de un comunicado,el Gabinete de Seguridad Federal expuso que la captura de Jesús Emir ‘N’ fue posible gracias a la revisión de las cámaras de videovigilancia en la zona en la que ocurrió el ataque a los legisladores el pasado 28 de enero.

Por medio de un análisis de dichas cámaras de seguridad es que se conoció la zona de operación de “un integrante de un grupo criminal relacionado con estos hechos”.

El pasado 30 de enero, durante la conferencia de prensa matutina, el propio Omar García Harfuch detalló que las primeras investigaciones en torno al ataque apuntaban a una célula de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, como la probable responsable del ataque armado.