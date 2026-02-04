México

“El Chapo Isidro” estaría detrás de la quema del Rancho El Cielo, en Sinaloa, del hermano de Joaquín Guzmán Loera

Recientemente se registró la quema intencional del rancho El Cielo, que pertenece al hermano del Chapo Guzmán

Pese a compartir el apodo,
Pese a compartir el apodo, Fausto Isidro Meza Flores y Joaquín Guzmán Loera han sido enemigos. (Anayeli Tapia/Infobae)

El reciente ataque al Rancho “El Cielo”, ubicado en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, profundiza la escalada de violencia que azota a la región. Este inmueble, presuntamente propiedad de Aureliano Guzmán Loera, conocido comoEl Guanoy hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue incendiado por grupos rivales. La quema de la propiedad representa un nuevo capítulo en la lucha por el control territorial entre facciones del Cártel de Sinaloa, en un contexto donde la lucha por la supremacía se asienta sobre ataques reiterados, desplazamiento de pobladores y la utilización de nuevas tácticas como drones armados.

El enfrentamiento cobra mayor relevancia dado el carácter emblemático de la comunidad de La Tuna, identificada históricamente como el bastión de la familia Guzmán Loera. La agresión se documentó en diversos videos difundidos en redes sociales, donde se observa “llamas dentro del predio ‘El Cielo’” y la presencia de hombres armados patrullando la propiedad.

Información preliminar recogida por El Financiero atribuye la autoría del siniestro a células encabezadas por Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico”, y Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro“. Ambos son rivales directos de Aureliano Guzmán Loera dentro del complejo entramado del Cártel de Sinaloa. Durante uno de los videos compartidos, un individuo menciona la búsqueda de Alonso Antonio Lugo Lara, identificado también como “Churras Calabazas”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene acusaciones formales contra Aureliano Guzmán Loera por su supuesta participación en delitos de conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y fentanilo. Estas imputaciones han llevado al Departamento de Estado a fijar una recompensa de diez millones de dólares por información que permita su captura, una de las mayores ofrecidas para integrantes de grupos criminales mexicanos.

Ataque con drones a rancho "El Cielo", propiedad de El Guano, hermano de El Chapo, en La Tuna, Badiraguato. El ataque habría sido orquestado por la facción de el Chapo Isidro. (X/@Drone_Wars_)

Documentos oficiales de las autoridades estadounidenses, describen cómo la estructura encabezada por “El Guano” opera fundamentalmente en el Triángulo Dorado, zona caracterizada por la siembra y producción masiva de drogas. La ofensiva contra el Rancho “El Cielo” se inscribe así en una lucha de poder que impacta tanto el equilibrio criminal como la vida cotidiana de los habitantes de la región.

