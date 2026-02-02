Reportan ataque con drones a rancho ligado a ‘El Guano’ en La Tuna, Badiraguato

Videos difundidos en redes sociales documentaron el incendio del rancho “El Cielo” en La Tuna, Badiraguato, propiedad de los Guzmán Loera. (Anayeli Tapia/Infobae)

Un ataque con drones habría provocó el incendio y destrucción del rancho “El Cielo”, inmueble vinculado a la familia de Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano” y hermano de “El Chapo”, en la comunidad de La Tuna, municipio de Badiraguato, Sinaloa.

El hecho, que habría ocurrido este sábado 1 de febrero, fue captado en videos que fueron rápidamente difundidos en redes sociales. En las imágenes se muestra el ataque contra la propiedad, misma que está ubicada en una zona históricamente asociada a la estructura criminal del Cártel de Sinaloa.

En otros clips también se observa el inmueble rodeado de vegetación mientras el fuego se expande, junto con una columna de humo denso visible desde varios puntos de la sierra.

Un ataque del Cártel de Guasave

Ataque con drones a rancho "El Cielo", propiedad de El Guano, hermano de El Chapo, en La Tuna, Badiraguato. El ataque habría sido orquestado por la facción de el Chapo Isidro. (X/@Drone_Wars_)

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, el ataque contra la propiedad de la familia Guzmán habría sido orquestado por el Cártel de Guasave, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores (“El Chapo Isidro”) y Óscar Manuel Gastélum (“El Músico”), quienes mantienen una guerra abierta contra “Los Calabazas” y “El Guano”.

En otro video difundido tras el ataque aparece gente de El Guano pateando un dron de gran tamaño, identificado como perteneciente a la “Gente del Guano” y “Los Calabazas”. En el clip, los sujetos se mofan de no necesitar ese tipo de artefactos, al tiempo que aseguran que les han ganado territorios.

Uno de los drones presuntamente usados por el Cártel de Guasave. (Capturas de pantalla)

Hasta el momento las autoridades mexicanas no han emitido información oficial sobre el supuesto ataque.

El incendio del rancho se suma a una serie de ataques con drones explosivos en la región, incluidos episodios previos en octubre de 2025, cuando la “Casa Rosa”, residencia que pertenecía a Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín y Aureliano Guzmán, fue blanco de un artefacto lanzado desde el aire.

El origen de la disputa criminal

La disputa entre el Cártel de Guasave y “El Guano” tiene su origen en la pugna por el control territorial y el dominio de rutas estratégicas para el tráfico de drogas en la región serrana de Sinaloa, especialmente en el municipio de Badiraguato y zonas colindantes.

Tras la fragmentación del Cártel de Sinaloa y la ruptura entre los grupos de los Guzmán Loera, Zambada y los Beltrán Leyva, surgieron nuevas alianzas y rivalidades.

El Chapo Isidro (Foto: FBI)

El Cártel de Guasave se consolidó como una facción independiente tras la caída de los hermanos Beltrán Leyva, de los cuales quedaron como herederos “El Chapo Isidro” y “El Músico”.

Sus perfiles se mantuvieron bajos hasta el inicio de la confrontación entre “Mayito Flaco” y “Los Chapitos”, cuyo tío es “El Guano”.

Desde hace meses, los enfrentamientos han provocado una oleada de balaceras, cortes de energía, ataques con drones y el desplazamiento de decenas de familias.

Según cifras, más de 500 personas han abandonado comunidades como Huixiopa, Bacacoragua, La Lapara, El Chorro, La Palma, Potrero de la Vainilla, San José del Barranco y Sabanillas.

Recompensas en Estados Unidos por su captura

El Guano, uno de los más buscados. | Jesús Aviles / Infobae México

El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a la captura de Aureliano Guzmán Loera (“El Guano”), acusado de conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y fentanilo en territorio estadounidense. Por su parte, el FBI ofrece otra recompensa de diez millones de dólares para su localización.

En el caso de Fausto Isidro Meza Flores, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Columbia lo acusa de asociación delictiva para distribuir grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en Estados Unidos, además de cargos por uso y posesión de armas de fuego. Por él las autoridades ofrecen cinco millones de dólares.

En cuanto a los hermanos Guzmán Salazar, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, las autoridades estadounidenses ofrecen recompensas de hasta 10 millones de dólares por cada uno, por información que lleve a su captura.