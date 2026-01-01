Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación siguen siendo los grupos criminales con mayor poder en México. Foto: Infobae México

Durante 2025 continuaron los conflictos entre la facción de Los Chapitos y la de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, pues líderes de ambos grupos se declararon culpables de narcotráfico en Estados Unidos.

Algunos de los objetivos criminales son compartidos por México y EEUU y en territorio nacional han sido detectados diversas estructuras delictivas, algunas con mayor presencia territorial que otras.

Los líderes del Cártel de Sinaloa

El 25 de julio fueron capturados en EEUU El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López (Infobae México)

Si bien El Mayo Zambada y dos de los hijos del Chapo ya se declararon culpables en EEUU, en México siguen prófugos dos de Los Chapitos: Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo, este último identificado como líder de la facción, ambos son buscados por las autoridades estadounidenses.

Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, es otro de los hombres que son prioritarios para las autoridades. Zambada Sicairos y lo hermanos Guzmán son los responsables de parte de la violencia en Sinaloa.

“Yo sé que México está muy enfocado en capturar a Iván Archivaldo y también a Jesús Alfredo. También a Mayito Flaco […] ellos están enfocados en ganar control del cártel de Sinaloa", declaró el exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, en entrevista ara esta casa editorial.

“El Guano” y sus escapes

En diversas ocasiones han sido reportados operativos para capturar a Aureliano Guzmán Loera, El Guano (hermano del Chapo Guzmán). Sin embargo, siempre ha logrado escapar de las autoridades.

Incluso, a mediados de diciembre fue desplegado un fuerte operativo por parte de las autoriades federales para poder capturar al Guano.

Por su parte, EEUU busca información sobre Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, los reportes indican que dicho sujeto opera en Guasave, Sinaloa.

"El Chapo Isidro" es considerado el principal líder de los Beltrán Leyva. (FBI)

Aseguran vehículos a exatleta olímpico; su búsqueda sigue

Cabe mencionar que otro sujeto ligado al Cártel de Sinaloa es Ryan Wedding, un exatleta olímpico de origen canadiense y quien es buscado por las autoridades. En México han sido revisados domicilios que estarían relacionados con el hombre extranjero y hasta han sido asegurados diversos vehículos.

“Wedding es un ciudadano canadiense que podría estar viviendo en México”, señala el boletín de búsqueda del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El Mencho, líder del CJNG

Uno de los hombres más buscados tanto por las autoridades mexicanas como para las de EEUU es Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La DEA ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleva a su captura.

Por su posición en el también llamado cártel de las cuatro letras, es un objetivo prioritario para las autoridades desde hace años.

Sin embargo, el periodista Óscar Balderas publicó un artículo en el medio Milenio en el que cita a una “fuente de alto nivel”, la cual le dijo que las autoridades de México solicitaron a las de EEUU que no hubiera un operativo para eliminar o arrestar al Mencho, lo anterior pensando en las consecuencias violentas que podría causar, además de que es año mundialista.

Líderes de cárteles regionales

Otra de las organizaciones criminales identificadas es la Familia Michoacana, se trata de una organización delictiva que es liderada por los hermanos Hurtado Olascoaga, conocidos por sus sobrenombres El Fresa y El Pez.

Ambos son objetivos prioritarios y quienes ya fueron sancionados por autoridades estadounidenses debido a que estarían detrás del trasiego de fentanilo a territorio norteamericano.

Los hermanos Hurtado Olascoaga llevan casi una década al frente del grupo criminal. (Infobae México/Jesús Avilés)

Por su parte, en noviembre pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán publicó órdenes de aprehensión en contra de Cesar Alejandro Sepúlveda, también conocido como El Botox y Jonathan “N”, alías El Timbas, ambos han sido identificados como los presuntos responsables del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez.

De igual manera el Cártel de Santa Rosa de Lima estaría actualmente liderado por la hermana de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro. Se trata de una mujer apodada La Señora y señalada como la única mujer al frente de un grupo criminal en México.