México

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Algunos objetivos prioritarios son compartidos por EEUU y México

Guardar
El Cártel de Sinaloa y
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación siguen siendo los grupos criminales con mayor poder en México. Foto: Infobae México

Durante 2025 continuaron los conflictos entre la facción de Los Chapitos y la de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, pues líderes de ambos grupos se declararon culpables de narcotráfico en Estados Unidos.

Algunos de los objetivos criminales son compartidos por México y EEUU y en territorio nacional han sido detectados diversas estructuras delictivas, algunas con mayor presencia territorial que otras.

Los líderes del Cártel de Sinaloa

El 25 de julio fueron
El 25 de julio fueron capturados en EEUU El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López (Infobae México)

Si bien El Mayo Zambada y dos de los hijos del Chapo ya se declararon culpables en EEUU, en México siguen prófugos dos de Los Chapitos: Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo, este último identificado como líder de la facción, ambos son buscados por las autoridades estadounidenses.

Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, es otro de los hombres que son prioritarios para las autoridades. Zambada Sicairos y lo hermanos Guzmán son los responsables de parte de la violencia en Sinaloa.

“Yo sé que México está muy enfocado en capturar a Iván Archivaldo y también a Jesús Alfredo. También a Mayito Flaco […] ellos están enfocados en ganar control del cártel de Sinaloa", declaró el exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, en entrevista ara esta casa editorial.

“El Guano” y sus escapes

En diversas ocasiones han sido reportados operativos para capturar a Aureliano Guzmán Loera, El Guano (hermano del Chapo Guzmán). Sin embargo, siempre ha logrado escapar de las autoridades.

Incluso, a mediados de diciembre fue desplegado un fuerte operativo por parte de las autoriades federales para poder capturar al Guano.

Por su parte, EEUU busca información sobre Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, los reportes indican que dicho sujeto opera en Guasave, Sinaloa.

"El Chapo Isidro" es considerado
"El Chapo Isidro" es considerado el principal líder de los Beltrán Leyva. (FBI)

Aseguran vehículos a exatleta olímpico; su búsqueda sigue

Cabe mencionar que otro sujeto ligado al Cártel de Sinaloa es Ryan Wedding, un exatleta olímpico de origen canadiense y quien es buscado por las autoridades. En México han sido revisados domicilios que estarían relacionados con el hombre extranjero y hasta han sido asegurados diversos vehículos.

“Wedding es un ciudadano canadiense que podría estar viviendo en México”, señala el boletín de búsqueda del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El Mencho, líder del CJNG

Uno de los hombres más buscados tanto por las autoridades mexicanas como para las de EEUU es Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La DEA ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleva a su captura.

Por su posición en el también llamado cártel de las cuatro letras, es un objetivo prioritario para las autoridades desde hace años.

Sin embargo, el periodista Óscar Balderas publicó un artículo en el medio Milenio en el que cita a una “fuente de alto nivel”, la cual le dijo que las autoridades de México solicitaron a las de EEUU que no hubiera un operativo para eliminar o arrestar al Mencho, lo anterior pensando en las consecuencias violentas que podría causar, además de que es año mundialista.

Líderes de cárteles regionales

Otra de las organizaciones criminales identificadas es la Familia Michoacana, se trata de una organización delictiva que es liderada por los hermanos Hurtado Olascoaga, conocidos por sus sobrenombres El Fresa y El Pez.

Ambos son objetivos prioritarios y quienes ya fueron sancionados por autoridades estadounidenses debido a que estarían detrás del trasiego de fentanilo a territorio norteamericano.

Los hermanos Hurtado Olascoaga llevan
Los hermanos Hurtado Olascoaga llevan casi una década al frente del grupo criminal. (Infobae México/Jesús Avilés)

Por su parte, en noviembre pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán publicó órdenes de aprehensión en contra de Cesar Alejandro Sepúlveda, también conocido como El Botox y Jonathan “N”, alías El Timbas, ambos han sido identificados como los presuntos responsables del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez.

De igual manera el Cártel de Santa Rosa de Lima estaría actualmente liderado por la hermana de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro. Se trata de una mujer apodada La Señora y señalada como la única mujer al frente de un grupo criminal en México.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaCJNGIván Archivaldo GuzmánJesús Alfredo GuzmánEl GuanoNemesio Oseguera CervantesEl Chapo IsidroRyan WeddingNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Jorge Villalobos, ex amigo de Eleazar Gómez, denuncia que estuvo a punto de ser asfixiado por el actor

El actor Jorge Villalobos sorprendió al revelar que fue víctima de un ataque físico por parte de Eleazar durante una fiesta en McAllen, lo que avivó la polémica en torno al comportamiento del famoso

Jorge Villalobos, ex amigo de

Este es el día en que finalizará el descenso de temperaturas en la CDMX por frente frío Número 25

Dicho pronóstico ha activado las alertas amarilla, naranja y roja en diferentes alcaldías de la Ciudad de México

Este es el día en

Descubre qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

Responde este breve test y encuentra cuál de estos parques —Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park— puede ser el mejor punto de partida para una experiencia mágica en familia

Descubre qué parque de Walt

Ariadne Díaz se defiende de quienes opinan que se ve mayor con su nueva imagen: “Qué bendición no tener dismorfia”

La actriz no se quedó callada ante los comentarios sobre su nuevo look y confesó el secreto para mantener la tranquilidad frente a las críticas y elogios del público

Ariadne Díaz se defiende de

CDMX entregará a todas las alcaldías 50 camiones de basura tras nuevo sistema de recolección de residuos

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló que las unidades serán entregadas el 6 de enero a las 16 demarcaciones

CDMX entregará a todas las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a Pedro Inzunza, “El

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Vinculan a proceso a Alejandro Baruc “N” en Michoacán: lo relacionan con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Jorge Villalobos, ex amigo de

Jorge Villalobos, ex amigo de Eleazar Gómez, denuncia que estuvo a punto de ser asfixiado por el actor

Ariadne Díaz se defiende de quienes opinan que se ve mayor con su nueva imagen: “Qué bendición no tener dismorfia”

Tania Rincón quedaría fuera de ‘Hoy’ en 2026 y esta conductora sería su suplente

Joana Benedek, villana de Televisa que se retiró para experimentar su espiritualidad, reaparece y así luce ahora

De Alicia Villarreal y Cruz Martínez a Angélica Vale y Otto Padrón: las rupturas más polémicas de 2025

DEPORTES

Boxeo mexicano 2026: peleadores a

Boxeo mexicano 2026: peleadores a seguir durante todo el año

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres