Sentenciaron a un mexicano tras lanzar una bomba molotov durante las protestas del 2025 en Los Ángeles

Agentes del ICE arrestaron a Emiliano Garduño Gálvez. (Captura de Pantalla/X/DHSgov)

El mexicano Emiliano Garduño Gálvez fue sentenciado a una condena de 48 meses en una prisión federal tras ser hallado culpable de arrojar un artefacto incendiario tipo bomba molotov a las fuerzas del orden durante las protestas en contra de las redadas migrantes en Los Ángeles.

La sentencia fue dictada por el juez federal André Birotte Jr. el pasado viernes 30 de enero de 2026.

El incidente por el que fue declarado culpable ocurrió el 7 de junio de 2025 en la ciudad de Paramount, donde Garduño Gálvez residía.

De acuerdo con datos compartidos por el FBI Los Ángeles, el acusado, de 23 años, se declaró culpable en octubre del año pasado por los delitos de posesión de un artefacto destructivo no registrado y obstrucción a la labor de las fuerzas del orden durante un desorden civil.

Garduño permanece bajo custodia federal desde junio de 2025, cuando fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Garduño fue grabado y posteriormente expuesto por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).

El FBI Los Ángeles lo identificó en su cuenta oficial de X como: “Un inmigrante ilegal de México“.

Las protestas y el operativo federal

Grabación del incidente. (Captura de Pantalla/X/DHSgov)

El ataque con bomba molotov se produjo el pasado 7 de junio de 2025, en el contexto de una serie de manifestaciones y disturbios organizados en respuesta a redadas migratorias llevadas a cabo por el ICE en Los Ángeles, una ciudad considerada santuario para migrantes.

Los disturbios incluyeron incendios de vehículos, lanzamiento de objetos contundentes, saqueos y daños a edificios públicos, entre ellos la sede del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El DHS reportó que durante ese fin de semana se arrestó a cientos de inmigrantes indocumentados, entre ellos 19 personas acusadas de delitos graves como robo y asesinato en segundo grado.

El caso de Garduño habría cobrado relevancia debido a que todo fue documentado mediante video por un testigo en la zona

Perfil del acusado y reacciones oficiales

En un principio enfrentó cargos por intento de asesinato. (Captura de Pantalla/X/DHSgov)

Según reportes previos realizados por Infobae Estados Unidos, Garduño Gálvez, quien ya había sido deportado anteriormente, fue identificado como el responsable de arrojar el artefacto incendiario contra agentes policiales.

Además, se detalló que su historial incluye antecedentes por hurto mayor en 2024 y un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en Long Beach.

Tras el mediático caso, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, afirmó que “si le pones la mano encima a un agente del orden, serás procesado con todo el peso de la ley”.

Asimismo, el fiscal federal Bill Essayli del Distrito Central de California expresó tras la detención lo siguiente: “Nos comprometemos a proteger a las fuerzas del orden y al público de quienes recurren a la violencia con el pretexto de protestar. En nombre del pueblo estadounidense, procesaremos estos casos con firmeza”.

La oficina del FBI en Los Ángeles destacó este 2 de febrero de 2026, que la condena a Garduño Gálvez se enmarca en una política de tolerancia cero ante los ataques a las fuerzas de seguridad, mientras que las redadas en contra de inmigrantes continúan en diversos estados.