México

ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán se encuentra prófugo de la justicia y es buscado por las autoridades mexicanas y estadounidenses

Guardar

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de 10 millones de dólares para capturar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, considerado como líder de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

A través de su cuenta de X, la Patrulla Fronteriza indicó que tanto Iván Archivaldo como sus hermanos, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín, estos últimos detenidos en Estados Unidos, “heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín El Chapo Guzmán Loera”.

“Guzmán Salazar se encuentra prófugo y debe ser considerado armado y peligroso”, se lee en la publicación en donde se ofrecen los 10 millones de dólares por su captura.

E

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

ICEIván ArchivaldoCártel de SinaloaLos ChapitosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Centro Histórico iluminado: ruta romántica por el corazón de CDMX

Aquí una idea para aprovechar las calles nocturnas de la capital del país

Centro Histórico iluminado: ruta romántica

Payaso huye tras fuga de gas en plena fiesta infantil en Hermosillo: “Coyeye, coyeye”

Un descuido durante un festejo provocó un momento de riesgo que se volvió viral en las redes sociales

Payaso huye tras fuga de

Libros de Amazon México: qué leer antes de ir a dormir

Estos libros se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para esta semana

Libros de Amazon México: qué

Gobierno de Sheinbaum presenta ‘Plan de Justicia’ para trabajadores agrícolas de San Quintín: estos serán los ejes de apoyo

Se busca transformar una de las regiones agrícolas más productivas del país

Gobierno de Sheinbaum presenta ‘Plan

Ángela Aguilar y la violinista de Nodal juntas en el Palenque de León tras rumores de romance | Video

El intérprete de regional mexicano ofreció su primer concierto del 2026 en Guanajuato

Ángela Aguilar y la violinista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Palazuelos y su círculo de

Palazuelos y su círculo de famosos que convivieron con narcos: desde El Mayo Zambada, Amado Carrillo hasta el líder del Cártel del Golfo

García Harfuch revela que ‘Los Chapitos’ están detrás de ataque contra diputados de MC en Sinaloa

Enfrentamiento entre militares y sicarios del Cártel de Tepalcatepec deja tres muertos en Michoacán

Ryan Wedding habría sido traicionado por ‘Mayito Flaco’, según versión revelada por Anabel Hernández

Emma Coronel solicita el fin anticipado de su libertad condicional en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar y la violinista

Ángela Aguilar y la violinista de Nodal juntas en el Palenque de León tras rumores de romance | Video

“Me llamarían terrorista”: La Divaza revela porque no puede regresar a Venezuela tras la caída de Maduro

¿Por qué Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, quiere vivir con su papá Nicolás Vallejo? Esto se sabe

Rumores descartarían a Peso Pluma como invitado de Kanye West por problemas en EEUU: “Puede salir del país, pero no entrar”

Niña consigue boleto para ver a BTS en CDMX y desata críticas de ARMY por no ser fan de antaño

DEPORTES

Allan Saint-Maximin, jugador del América,

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

Kikin Fonseca explica por qué elegiría a la “Hormiga” González sobre Berterame rumbo al Mundial 2026