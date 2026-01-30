ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de 10 millones de dólares para capturar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, considerado como líder de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

A través de su cuenta de X, la Patrulla Fronteriza indicó que tanto Iván Archivaldo como sus hermanos, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín, estos últimos detenidos en Estados Unidos, “heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín El Chapo Guzmán Loera”.

“Guzmán Salazar se encuentra prófugo y debe ser considerado armado y peligroso”, se lee en la publicación en donde se ofrecen los 10 millones de dólares por su captura.

Información en desarrollo...