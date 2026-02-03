Localizaron con vida a Alejandra Rojas, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo, Edomex

La noticia fue confirmada mediante canales oficiales de Movimiento Ciudadano. Crédito: Facebook-Miguel Rojas Solís

Este lunes 2 de febrero fue confirmada la localización con vida de Alejandra Rojas Báez y Jacob Noé Pérez Rojas, la primera identificada como dirigente municipal del partido Movimiento Ciudadano en Jilotzingo, Estado de México.

La noticia fue confirmada por el presidente municipal de Jilotzingo y por MC.

El hallazgo con vida de las dos personas fue realizado en el municipio de Naucalpan.

Según reportes previos hechos por Infobae México, los dos, identificados como primos, fueron vistos por última vez cuando asistieron a in bar en el municipio de Tlalnepantla, el pasado 30 de enero de 2026.

Hasta el momento no se han compartido posibles líneas de investigación en caso de que este caso sea considerado como un crimen.

Movimiento Ciudadano confirmó la localización

Los primos Alejandra Rojas Báez y Noé Pérez Rojas salieron a un bar ubicado en Fuentes de Satélite, Tlalnepantla, Estado se México pero no regresaron a casa

La confirmación oficial sobre la localización con vida de Alejandra Rojas Báez y Noé Pérez Rojas se dio a conocer a través de los canales institucionales de Movimiento Ciudadano, donde el partido expresó su agradecimiento a quienes participaron en la búsqueda.

En su mensaje, Movimiento Ciudadano Estado de México destacó el respaldo de la militancia, familiares, amigos y ciudadanía en general, quienes se solidarizaron y difundieron la alerta para contribuir a la pronta localización de ambos.

“Gracias a toda la familia naranja y ciudadanía en general que se sumó a esta búsqueda, compartiendo y solidarizándose. ¡MUCHAS GRACIAS!”, publicó el partido en su cuenta oficial de Facebook.

La declaración también sirvió como cierre a varios días de incertidumbre y preocupación entre la militancia y la comunidad local.

Confirmación de autoridades municipales

El presidente municipal de Jilotzingo, Raziel Chavarría Chavarría, también informó a la comunidad sobre la localización con vida de Alejandra Rojas Báez y Noé Pérez Rojas.

En su mensaje, señaló que ambas personas fueron encontradas en buen estado en el municipio de Naucalpan y que ya se encuentran en sus domicilios, junto a sus familias.

El alcalde agradeció la solidaridad y el respeto mostrados por la ciudadanía durante las horas de búsqueda y destacó la importancia del acompañamiento colectivo en situaciones de emergencia.

Además, indicó que próximamente se ofrecerá información puntual y actualizada a través de los canales oficiales del gobierno municipal.

Qué se sabía de su desaparición

Según reportes previos de Infobae México, Alejandra Rojas Báez y Noé Pérez Rojas fueron vistos por última vez el 30 de enero de 2026, al salir de un bar ubicado en la zona de Fuentes de Satélite, en Tlalnepantla, Estado de México.

Después de ese momento, ambos no regresaron a casa y sus familiares perdieron contacto.

Se trasladaban en un automóvil Jetta, modelo 2006, color gris plata.

Además, se supo que sus teléfonos celulares dejaron de funcionar el 31 de enero, ya que no fue posible establecer comunicación ni por llamadas ni por mensajes.

A partir de ese día, familiares y personas cercanas iniciaron los trámites de búsqueda y recurrieron a redes sociales para solicitar apoyo en la localización de Alejandra y Noé, quienes aparecieron con bien este 2 de febrero.