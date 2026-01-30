Quién es “Don Darío”, el capo guatemalteco buscado por EEUU con nexos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Es requerido por las autoridades de EEUU (X/@usembassyguate)

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó sobre la recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la detención de Eugenio Darío Molina López, un hombre ligado con los grupos criminales mexicanos Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de su cuenta de X, la Embajada estadounidense publicó la imagen del hombre que es conocido con los apodos Don Darío, Molis, Sombrero, y/o Botas y quien es buscado por los delitos de conspiración internacional de narcotráfico, intentos de importación ilegal de cocaína a Estados Unidos, y distribución de droga a bordo de una embarcación.

Quién es “Don Darío”

Para entender la relación que tendría con los grupos criminales mexicanos es necesario entender que el hombre de nacionalidad guatemalteca es identificado como líder de una organización delictiva conocida como Los Huistas, este último un grupo bajo la mira de EEUU y Guatemala.

(Departamento de Estado de EEUU)

El papel de Don Dario sería el de supervisar la totalidad de las operaciones de narcotráfico del grupo criminal que lidera, además de que se le acusa de controlar las ganancias derivadas del narcotráfico de México a Guatemala, las cuales son estimadas en cantidades millonarias.

El Departamento de Estado de EEUU los señala como responsable del trasiego de toneladas de cocaína que van desde Centro y Sudamérica hasta México y con destino a territorio estadounidense.

Derivado de lo anterior, las averiguaciones apuntan a que Molina López logró consolidar una red sólida de narcotraficantes que están interesados en comprarle cocaína.

“Los Huistas son proveedores del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de organizaciones independientes de narcotráfico y redes de distribución, todas las cuales contrabandean cocaína a Estados Unidos”, es parte del reporte.

La cocaína una de las drogas más solicitadas en el mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte reciente de la Embajada de EEUU en Guatemala señala que dicho hombre fue visto por última vez en Agua Zarca, Huehuetenango (en la región noroccidental del país).

Por su parte, en mayo de 2015 y tras las comparecencias de dos presuntos integrantes de Los Huistas, el Departamento de Justicia de EEUU destacó que dicho grupo criminal actuó como una pieza relevante en una “sofisticada red de transporte” la cual incluía rutas de camiones, almacenes y puntos entre la frontera entre México y Guatemala.

Lo anterior con el objetivo de llevar cocaína desde Guatemala al también llamado Cártel del Pacífico en México.

En dicha ocasión Freddy Arnoldo Salazar Flores y Aler Baldomero Samayoa Recinos, este último apodado Chicharra, fueron acusados de recibir y transportar 50 toneladas métricas de cocaína a México para su posterior envío a EEUU.

Reportes de InSight Crime señalan que Guatemala es un punto estratégico para el CJNG y el Cártel de Sinaloa de tal manera que han establecido alianzas para el trasiego de diversos tipos de droga.