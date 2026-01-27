Este es el nuevo requisito para poder retirar dinero en bancos de México este 2026

La Asociación de Bancos de México impulsará la integración de la Plataforma de Intercambio de Información en todas las entidades afiliadas para facilitar la supervisión. (REUTERS/Henry Romero)

La banca mexicana implementará nuevas medidas de prevención de lavado de dinero con el fin de combatir el crimen financiero y preservar la estabilidad del sistema financiero nacional.

Según un comunicado del 29 de octubre de 2025 de la Asociación de Bancos de México (ABM), el gremio reforzará programas de cumplimiento de sanciones, elevará los estándares de operación a los niveles internacionales y profundizará la colaboración con autoridades financieras.

Esta estrategia conjunta busca no solo hacer frente a las amenazas ilícitas, sino también consolidar el liderazgo del sector en materia de cumplimiento y expandir el acceso al crédito para la población.

Medidas que se tomarán en los bancos mexicanos

A partir del 1 de julio de 2026, los movimientos en efectivo por más de 140 mil pesos mexicanos requerirán identificación oficial para rastrear su origen. Credito: cuartoscuro

Entre los cambios anunciados hacia el cierre del comunicado, destaca un nuevo requisito de identificación para movimientos en efectivo a partir de 140 mil pesos, que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Todos los depósitos en cuentas concentradoras de bancos y otras entidades financieras deberán estar, igualmente, referenciados para garantizar su trazabilidad.

Las transferencias internacionales realizadas o recibidas por personas físicas también estarán sujetas a reglas estrictas: desde el próximo 30 de junio de 2027, solo podrán ejecutarse entre cuentahabientes, y los pagos en efectivo requerirán identificación oficial vigente y el registro de un dato biométrico.

Además, el límite por operación será de 350 dólares estadounidenses y no se excederán los 900 dólares mensuales por receptor.

La ABM también prevé que las remesas en efectivo pagadas por instituciones no bancarias se alineen a los mismos controles y límites de identificación y monto aplicados al sector bancario.

De forma adicional, un primer conjunto de bancos incorporó, pero el pasado 30 de diciembre, la Plataforma de Intercambio de Información seleccionada por la Asociación de Bancos de México. Para el próximo 30 de julio de 2026, se prevé la plena integración de las entidades adheridas a este nuevo sistema, diseñado para compartir información y facilitar la supervisión.

Colaboración de los bancos con autoridades

Se organizarán reuniones periódicas con la Unidad de Inteligencia Financiera enfocadas en la Lista de Personas Bloqueadas y la coordinación internacional. Credito: cuartoscuro

A nivel normativo, los bancos seguirán promoviendo la adopción de mejores prácticas internacionales dentro de sus manuales internos, cerrando la brecha regulatoria entre México y Estados Unidos en materia de prevención de lavado de dinero.

Se fortalecerá el reporte a los bancos asociados mediante la elaboración y distribución periódica de análisis sobre tipologías de actividades ilícitas, lo cual facilita la detección de operaciones inusuales y su oportuna comunicación a las autoridades.

Durante el proceso de implementación, se mantendrán reuniones periódicas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) centradas en la Lista de Personas Bloqueadas, la coordinación internacional y la atención a asuntos emergentes. Además, se organizarán diálogos de trabajo con autoridades extranjeras responsables de prevención de lavado de dinero.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, las 54 instituciones que la conforman reafirman su voluntad de fortalecer un régimen antilavado firme, efectivo e internacionalmente alineado. La entidad subrayó que estas acciones tienen como meta principal combatir el crimen financiero y robustecer el sistema bancario nacional.