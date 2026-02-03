México

“No es un asunto personal”: Sheinbaum descarta conflicto con EEUU por ayuda humanitaria a Cuba

La mandataria nacional dijo que el hecho de que México sea mediador entre Cuba y EEUU dependía de que ellos lo pidieran, pues son países soberanos y libres

Sheinbaum habló sobre el tema
Sheinbaum habló sobre el tema ante la pregunta de un reportero. (Presidencia)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este martes, duante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, que la decisión de que el país pueda ser mediador entre el conflicto entre Cuba y Estados Unidos, le corresponde a esos países.

Ante la pregunta de si ella aceptaría ser medidadora directa entre Cuba y Estados Unidos para mejorar su relación, Sheinbaum dijo que eso dependía de ellos, pues eran soberanos.

“Cuba es un país soberano, independiente, Estados Unidos también; México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto, en muchos momentos de su historia, y esta no es la excepción, pero no es un asunto personal, es un asunto de la historia de la política exterior mexicana de la Doctrina Estrada, es más, es una doctrina que viene desde Carranza, la Doctrina Estrada, con Ortiz Rubio, y la política exterior de México, histórica, que ha tenido sus momentos de mayor oscuridad, y momentos de gran brillantes”.

Dijo que México defendía la soberanía de los pueblos, por Constitución y por convicción.

Trump dijo que el hecho
Trump dijo que el hecho de que México sea mediador entre el conflico de EEUU y Cuba dependía de ellos. (AP Foto/Allison Robbert)

“No es un asunto de que uno quiera protagonizar, es garantizar la paz, la seguridad y la soberanía”, dijo Sheinbaum.

Aseguró que esa decisión tiene que venir de Cuba y de Estados Unidos. “Nosotros ya lo hemos dicho públicamente, en privado, pero ya depende de que se den las condiciones”.

Reiteró que no era un asunto personal, sino de México, no solo de ella. “En la mejor historia de nuestra diplomacia y política exterior, siempre va a estar dispuesto a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución pacífica de conflictos”, concluyó.

Más adelante, se le volvió a preguntar a Sheinbaum sobre el tema de Cuba, pero ahora sobre la ayuda humanitaria que, dijo, enviaría a la isla caribeña.

Sobre esto, la mandataria nacional dijo que su objetivo era enviar dicha ayuda humanitaria esta semana, de ser posible, pero también se necesitaba conocer las necesidades de Cuba, pues no se trataba de enviar lo que a México se le ocurriera.

Sheinbaum negó el envío de
Sheinbaum negó el envío de ayuda humanitaria a Cuba pudiera aumentar las tensiones con EEUU. (Presidencia)

Nego que esto podría causar más tensiones con el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

¿Qué es la Doctrina Estrada?

La Doctrina Estrada, mencionada por Sheinbaum este martes durante su conferencia de prensa matutina, es un principio fundamental de la política exterior mexicana, que fue formulada por Genaro Estrada en 1930, y que establece que ningún Estado necesita el reconocimiento de otros para ejercer su soberanía, promoviendo la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

Postula que México no debe juzgar la legitimidad de gobiernos extranjeros, sino simplemente mantener o retirar relaciones diplomáticas según sus intereses, sin intervenir en los asuntos internos de otras naciones, lo que ha sido adoptado por muchos países.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumCubaEEUUconflictola mañaneraconferencia de prensa matutinamexico-noticias

