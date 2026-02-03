México

Gobierno de Sheinbaum presenta plan para impulsar inversión pública, anuncia Consejo de Planeación e iniciativa de ley

El secretario de Hacienda informó que se buscará realizar una inversión de 5.6 billones de pesos en mil 500 proyectos

Sheinbaum presentó su plan para
Sheinbaum presentó su plan para impulsar la inversión pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, con el cual se buscará hacer una “inversión histórica” en más de mil 500 proyectos.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que los dos pilares de la inversión pública son: el crecimiento económico y el desarrollo de los servicios básicos.

