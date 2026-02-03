Gobierno de Sheinbaum presenta plan para impulsar inversión pública, anuncia Consejo de Planeación e iniciativa de ley

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, con el cual se buscará hacer una “inversión histórica” en más de mil 500 proyectos.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que los dos pilares de la inversión pública son: el crecimiento económico y el desarrollo de los servicios básicos.
Información en desarrollo...
