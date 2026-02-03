México

Mujer emula a Sheinbaum y reprocha a morenistas desconexión con el pueblo: “Antes de hablar de Trump, arreglemos nuestro estado”

El incidente, registrado en una asamblea regional en Chilpancingo, generó cuestionamientos sobre el vínculo de Morena con sus bases sociales

Guardar
Un líder político en chaleco
Un líder político en chaleco burdeos interactúa de manera amigable con una mujer que sostiene un micrófono y una multitud de ciudadanos en un ambiente de reunión pública (La Capital Chilpancingo)

Una residente de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, emuló a la presidenta Claudia Sheinbaum y cuestionó el vínculo de Morena con sus bases sociales.

Durante una asamblea regional llevada a cabo el pasado fin de semana, la mujer tomó el micrófono e increpó a políticos, funcionarios y militantes, a quienes reprochó que su interés esté enfocado en la política exterior y no en las necesidades de los guerrerenses.

“Alguien dijo ‘esta multitud’, yo no veo una gran multitud. Aquí mencionan a puro rector, a puro diputado, quiero ver al pueblo”, expresó mientras la audiencia gritaba para hacerse presente.

Ante la presión, la mujer hizo una precisión: “Me refiero al pueblo más humilde, aquí puros diputados... Y ya nada más quiero decir una cosa, antes de estar hablando de Donald Trump y de todo eso, primero arreglemos nuestro estado”.

Mujer increpa a morenistas en
Mujer increpa a morenistas en asamblea en Chilpancingo, Guerrero. (Captura de pantalla, La Capital)

Video se viraliza y genera ola de comentarios

El video, documentado por el medio local La Capital, abrió una conversación en redes sociales. “Excelente participación de la señora. Los arrastrados de siempre, molestos porque les incomodó la verdad”, opinó un usuario en Facebook.

La asamblea convocada por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena tuvo la finalidad de cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum ante las tensiones diplomáticas con la administración de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En las imágenes se muestra a una presidenta molesta por la actitud de los diputados locales.Crédito: Twitter @solangelochoa

Desencuentro de Sheinbaum en Baja California

Los cuestionamientos al CEE de Morena en Guerrero coinciden con un reclamo de la propia presidenta a funcionarios y diputados de su partido en Baja California.

Al finalizar un evento en San Quintín, donde presentó un programa integral para mejorar la calidad de vida en la región, Sheinbaum reaccionó con molestia a la solicitud de funcionarios que buscaban obtener una foto con ella: “¡Todos ustedes: a trabajar más con la gente!”, respondió.

Sin embargo, durante su conferencia matutina del lunes, la mandataria federal negó que exista una fricción a nivel regional.

“Cuando iba saliendo del lugar me decían ‘foto, foto, foto’ y entonces como que me parecía que no iba una cosa con la otra la foto de la presidenta con la circunstancia que están viviendo, entonces por eso -me veo un poco- molesta. Les dije: ‘no anden allá arriba, no se queden allá en el congreso o acá en la ciudad nada más, vallan a territorio, estén cerca de la gente’, por que es lo que tenemos que tener presente siempre y más cuando hay carencias importantes en una población”, aclaró Sheinbaum.

Temas Relacionados

MorenaClaudia SheinbaumChilpancingoGuerreroViralPolítica en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 3 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 3 de febrero

André Jardine confirma la recuperación de una pieza clave del América y adelanta su posible regreso ante Rayados

Previo al duelo de la Concacaf Champions Cup, Jardine informó que uno de sus elementos clave ya trabaja con normalidad

André Jardine confirma la recuperación

Gobierno de Sheinbaum presenta plan para impulsar inversión pública, anuncia Consejo de Planeación e iniciativa de ley

El secretario de Hacienda informó que se buscará realizar una inversión de 5.6 billones de pesos en mil 500 proyectos

Gobierno de Sheinbaum presenta plan

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: de cuánto dinero serán los pagos de febrero a los beneficiarios

Los beneficiarios de ambos programas recibirán su primer depósito del año durante este mes

Becas Rita Cetina y Benito

Se registra incendio en inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX

Hasta el momento las autoridades no han reportado lesionados o personas intoxicadas

Se registra incendio en inmueble
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a uno de los

Detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC en Culiacán, informa Harfuch

Marco Flores recordó la vez que un cártel mexicano lo secuestró 30 días

Mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa: las hipótesis detrás del secuestro

“El Tío”, compadre de “El Chapo” Guzmán, pelea con la FGR la devolución de más de un millón de dólares

Caen dos integrantes de La Familia Michoacana tras asesinar a una persona en Jiquipilco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Alex Bisogno revela si buscará

Alex Bisogno revela si buscará llevar a Pati Chapoy ante la justicia: “Estamos en pláticas”

Imelda Tuñón reacciona a la filtración de video donde pelea con Julián Figueroa y se autolesiona

Aseguran que Ángela Aguilar y Christian Nodal sueñan con ser padres este 2026: “Están muy enamorados”

Hospitalizan de emergencia al rapero Milkman: familiares piden ayudan para pagar los gastos médicos

Tras rumores de distanciamiento familiar, Christian Nodal sorprende al presentarse con su padre y revela próximo álbum

DEPORTES

André Jardine confirma la recuperación

André Jardine confirma la recuperación de una pieza clave del América y adelanta su posible regreso ante Rayados

Forge FC vs Tigres: cuándo y dónde ver el encuentro de los dieciseisavos de final de ida en la CONCACAF Champions Cup

Albacete vs Barcelona: cuándo y dónde ver el encuentro por los cuartos de final de la Copa del Rey en México

Yareli Acevedo domina el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista con seis medallas de oro

NFL regresa a México: Estadio Azteca confirma partidos de la temporada 2026