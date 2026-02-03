Mujer emula a Sheinbaum y reprocha a morenistas desconexión con el pueblo: “Antes de hablar de Trump, arreglemos nuestro estado”

Un líder político en chaleco burdeos interactúa de manera amigable con una mujer que sostiene un micrófono y una multitud de ciudadanos en un ambiente de reunión pública (La Capital Chilpancingo)

Una residente de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, emuló a la presidenta Claudia Sheinbaum y cuestionó el vínculo de Morena con sus bases sociales.

Durante una asamblea regional llevada a cabo el pasado fin de semana, la mujer tomó el micrófono e increpó a políticos, funcionarios y militantes, a quienes reprochó que su interés esté enfocado en la política exterior y no en las necesidades de los guerrerenses.

“Alguien dijo ‘esta multitud’, yo no veo una gran multitud. Aquí mencionan a puro rector, a puro diputado, quiero ver al pueblo”, expresó mientras la audiencia gritaba para hacerse presente.

Ante la presión, la mujer hizo una precisión: “Me refiero al pueblo más humilde, aquí puros diputados... Y ya nada más quiero decir una cosa, antes de estar hablando de Donald Trump y de todo eso, primero arreglemos nuestro estado”.

Mujer increpa a morenistas en asamblea en Chilpancingo, Guerrero. (Captura de pantalla, La Capital)

Video se viraliza y genera ola de comentarios

El video, documentado por el medio local La Capital, abrió una conversación en redes sociales. “Excelente participación de la señora. Los arrastrados de siempre, molestos porque les incomodó la verdad”, opinó un usuario en Facebook.

La asamblea convocada por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena tuvo la finalidad de cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum ante las tensiones diplomáticas con la administración de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En las imágenes se muestra a una presidenta molesta por la actitud de los diputados locales.Crédito: Twitter @solangelochoa

Desencuentro de Sheinbaum en Baja California

Los cuestionamientos al CEE de Morena en Guerrero coinciden con un reclamo de la propia presidenta a funcionarios y diputados de su partido en Baja California.

Al finalizar un evento en San Quintín, donde presentó un programa integral para mejorar la calidad de vida en la región, Sheinbaum reaccionó con molestia a la solicitud de funcionarios que buscaban obtener una foto con ella: “¡Todos ustedes: a trabajar más con la gente!”, respondió.

Sin embargo, durante su conferencia matutina del lunes, la mandataria federal negó que exista una fricción a nivel regional.

“Cuando iba saliendo del lugar me decían ‘foto, foto, foto’ y entonces como que me parecía que no iba una cosa con la otra la foto de la presidenta con la circunstancia que están viviendo, entonces por eso -me veo un poco- molesta. Les dije: ‘no anden allá arriba, no se queden allá en el congreso o acá en la ciudad nada más, vallan a territorio, estén cerca de la gente’, por que es lo que tenemos que tener presente siempre y más cuando hay carencias importantes en una población”, aclaró Sheinbaum.