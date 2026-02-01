Donald Trump confirmó conversaciones “con las más altas esferas” de la dictadura cubana

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el viernes 30 de enero de 2026, en Washington (AP Foto/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que su administración inició negociaciones con los altos mandos del régimen cubano y afirmó que confía en alcanzar un acuerdo.

“Estamos hablando con las más altas esferas de Cuba. Veamos qué pasa”, declaró el presidente.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”, agregó.

Las declaraciones se producen en medio de una intensa campaña de presión económica contra la isla, tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el corte efectivo de suministros petroleros desde Venezuela —principal sostén histórico del régimen cubano—.

Trump ha enfatizado repetidamente que Cuba “no podrá sobrevivir” sin ese apoyo, calificándola como una “nación fallida” al borde del colapso.

La noche del sábado, el mandatario republicano respondió a las advertencias de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien había señalado que cortar el suministro de crudo a Cuba provocaría una crisis humanitaria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (REUTERS)

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba será libre nuevamente. Vendrán a nosotros y harán un trato”, dijo Trump.

El pronunciamiento se produce en medio de informaciones no confirmadas que indican que una delegación cubana, encabezada por el general Alejandro Castro Espín, habría mantenido reuniones en México con un alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Según esas versiones, el principal objetivo de los encuentros habría sido explorar una salida negociada a la actual crisis bilateral, así como gestionar el eventual desbloqueo de 133 millones de dólares depositados en una cuenta bancaria vinculada a remesas de emigrantes cubanos. La delegación buscaría utilizar esos fondos para la compra de combustible.

“Están hablando de todo”, señaló una fuente consultada sobre el alcance de las conversaciones.

Entretanto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado exigió al régimen cubano cesar inmediatamente sus acciones represivas.

El mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en su cuenta de X

“El régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios Hammer”, señaló el organismo en su cuenta de X.

“Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano, a pesar de las tácticas fallidas de intimidación del régimen”, añadió la Oficina.

El embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, denunció actos de hostigamiento tras un incidente en una provincia cubana.

Relató que, a la salida de la Iglesia San Francisco de Paula, un grupo de personas lo increpó con gritos e insultos.

“Ha habido algunos que han chillado algunos insultos. Creo que pertenece a cierto partido, pero yo sé que ellos no representan al pueblo cubano, a los cubanos de a pie”, señaló el diplomático.

Hammer manifestó que continuará recorriendo la isla y dialogando con ciudadanos sobre sus aspiraciones.

En respuesta a los incidentes, el congresista Carlos Gimenez condenó las agresiones contra Hammer.

“El régimen en Cuba ha enviado a sus agentes para atacar al embajador estadounidense Mike Hammer. Este hostigamiento constituye una clara violación del derecho internacional y no será tolerado”, expresó Gimenez en su cuenta de X.

La semana pasada, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” respecto a la dictadura de Cuba, argumentando que el régimen representa una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad y política exterior de EEUU por su apoyo a actores hostiles, terrorismo e inestabilidad regional.

La medida impone aranceles a productos de cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, lo que ha afectado directamente envíos desde México (que había suplido parcialmente el vacío venezolano) y otros posibles proveedores.