México

Línea A del Metro CDMX suspende servicio por problemas eléctricos este 3 de febrero

Adrián Rubalcava, director del STC, explicó que trabajan para restablecer la circulación de los trenes

Suspendieron el servicio en la
Suspendieron el servicio en la Línea A del Metro CDMX este 3 de diciembre (Jesús F. Beltrán/ Infobae México)

Usuarios de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) fueron desalojados la tarde de este martes 3 de febrero, alrededor de las 15:00 horas los pasajeros reportaron demoras en la salida de los trenes desde la terminal Pantitlán, también desde la terminal La Paz.

De acuerdo con el reporte de usuarios a través de redes sociales, algunos esperaron el paso de trenes hasta por 40 minutos, lo que generó molestias y reclamos entre los usuarios. Ante esta situación, el STC Metro comunicó lo que estaba sucediendo.

A través de los canales oficiales del Metro CDMX anunciaron la suspensión del servicio en todas las estaciones de la Línea A, cerca de las 15:30 horas, Adrián Rubalcava Suárez, director del STC, informó que por una falla eléctrica se suspendió la operación en todas las estaciones de la línea morada.

Reportan suspensión de servicio en Línea A del Metro

Línea A del Metro cierra todas sus estaciones por fallas eléctricas

Según con el personal del STC, la falla en la operación de la Línea A fue a consecuencia de una “variación en el suministro eléctrico”, hasta el momento se desconoce qué causó este problema. El director del STC Metro explicó que en el lugar ya se encuentra personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Derivado de una variación en el suministro eléctrico, externa a la operación del @MetroCDMX, al momento no se ofrece servicio en la Línea A. Se trabaja de manera coordinada con la #CFE para normalizar la alimentación eléctrica y reanudar el servicio lo antes posible.Agradecemos la comprensión de las personas usuarias ante esta situación. Seguiremos informando a través de los canales oficiales", publicó el director del Metro CDMX.

