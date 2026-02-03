Línea 2 del Metro CDMX anuncia cierre de estaciones por mantenimiento: así funcionarán los tramos con horarios reducidos

Línea 2 del Metro CDMX anuncia cierre de estaciones por mantenimiento (Cuartoscuro.com)

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) será intervenida a partir de este mes, por lo que se prevé un cambio y ajuste en los horarios de servicio al público. Este martes 3 de febrero en conferencia de prensa, las autoridades explicaron en qué consistirá este proyecto.

En compañía de Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, explicaron que algunas estaciones realizarán cierres y reducción en su operación, esto con la finalidad de afectar lo menos posible a la población. Por ello, habrá modificaciones en los horarios de operación de la Línea 2 del Metro CDMX.

“Vamos a tener intervención en la Línea 2 del Metro tratando de molestar lo menos posible, sí se va a requerir algunas decisiones que tienen que ver con intervenir algunos días, pero, esto va a tener como resultado un mejor Metro”, explicó Clara Brugada.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX cerrarán por obras?

Cerrarán de San Antonio a Viaducto por obras de la Línea 2 (X/ @SOBSECDMX)

De acuerdo con lo que explicó el director del Metro CDMX, existen estaciones que requieren mayores trabajos de mantenimiento, como el cambio de cárcamos, por lo que a partir del lunes 9 de febrero la Línea 2 tendrá un horario escalonado.

Tres estaciones cerrarán temprano y los fines de semana suspenderán su servicio al público, por lo que la población tendrá que tomar precauciones, estas son las estaciones de la Línea 2 que cerrarán:

San Antonio

Chabacano

Viaducto

De lunes a viernes, el servicio de San Antonio - Viaducto será de 05:00 hrs a las 22:00 horas. Mientras que los sábados suspenderán el servicio a las 20:00 hrs, los días domingos permanecerán cerradas.

Por otra parte, el director del Metro CDMX reconoció que entre los trabajos principales a esta línea está la rehabilitación de cárcamos, los cuales se encuentran principalmente en las estaciones: Pino Suárez, San Antonio Aban, Portales y Ermita.

Las mejoras en este tramo son de relevancia, principalmente para evitar afectaciones durante el periodo de lluvias.

Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX que permanecerán abiertas

Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX que permanecerán abiertas (Cuartoscuro.com)

La operación de la Línea 2 del Metro será en dos tramos, debido a que tres estaciones serán intervenidas, la circulación de los trenes será de la siguiente manera en ambas direcciones:

Cuatro Caminos a Pino Suárez

Tasqueña a Xola

Estas estaciones operarán de manera regular sin modificar sus horarios de servicio. Rubalcava Suárez precisó que la línea azul recibirá una inversión de mil millones de pesos para el mantenimiento, pues cambiarán equipos de cárcamos que tienen más de 40 años de antigüedad.