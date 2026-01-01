Línea A del Metro CDMX registra nuevo récord en 2025 por las veces que suspendió servicio

En 2025, la Línea A del Metro registró un nuevo récord por las veces que suspendió el servicio. (Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

El 2025 fue uno de los años más caóticos y conflictivos para la operación de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), esto debido al número de ocasiones que el personal del Metro CDMX tuvo que suspender el servicio en la ruta que va de Pantitlán a La Paz.

Miles de usuarios diarios que se trasladan a diario en esta ruta se vieron directamente afectados por la cancelación del servicio; la causa principal de este problema fue la lluvia. Y es que, este año la capital registró una temporada histórica al registrar hasta 91 milímetros, equivalentes a más de 28 millones metros cúbicos de agua, según la Secretaría de Gestión Integral del Agua CDMX (Segiagua).

A finales de julio, Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, explicó que la Línea A tuvo que cerrar estaciones en cinco ocasiones, esto entre junio y julio, pero a lo largo del año se registraron más imprevistos.

“Tenemos un plan de contingencia, en los meses de lluvia hemos aplicado este plan de contingencia en la Línea A cuatro veces, uno el 3 de junio, el otro el26 de junio, el otro el 26 de julio y el día de ayer (30 de julio)”, informó Ulises García.

¿Cuántas veces suspendió el servicio la Línea A del Metro CDMX en 2025?

Clara Brugada explicó que ya trabajan para diseñar el proyecto de remodelación de la Línea A del Metro CDMX Crédito: X/ @ClaraBrugadaM

Entre inundaciones, fallas en el sistema eléctrico y demás percances secundarios por las condiciones en las que opera la Línea A del Metro, la línea morada suspendió operaciones en al menos 18 ocasiones. De acuerdo con un recuento que realizó Infobae México, el primer incidente que obligó a cancelar el servicio fue el 2 de junio de 2025 por lluvias, y el último percance registrado fue el 3 de diciembre por fallas eléctricas, es decir que superó la última cifra de afectaciones registradas en 2024, que fue de 9 incidentes que obligaron a suspender la operación de la línea.

Una de las zonas más afectadas por el desgaste y la filtración de agua es el cajón estructural de la Línea A en el tramo entre Los Reyes - La Paz, el cual enfrenta un deterioro severo, con fracturas y hundimientos agravados por las recientes inundaciones, lo que ha obligado a mantener el servicio en estado de alerta y a suspender operaciones en varias ocasiones

La magnitud de los daños, confirmada por Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, compromete la seguridad y la continuidad del servicio, mientras la modernización integral de la línea depende de la aprobación y diseño del proyecto para modernizar la línea morada.

(X/ @MetroCDMX)

Rubalcava explicó a finales de septiembre que, tras una reunión con locatarios, detectaron el tramo más afectado, donde la combinación de condiciones geográficas adversas y la ausencia de un drenaje municipal eficiente ha propiciado el hundimiento del terreno.

En cuanto a la estructura, Rubalcava advirtió que el cajón de la Línea A, que sostiene la infraestructura en la parte baja, presenta fracturas considerables y ya no cumple con los requerimientos de solidez. El funcionario enfatizó la urgencia de una renovación integral de este elemento. En sus palabras: “Ya está demasiado fracturado, hay que renovar el cajón. Hay que hacer una infraestructura más sólida en la parte baja, hay que atender la afectación del subsuelo”.

Estas fueron las veces que suspendieron el servicio en la Línea A en 2025

Trabajadores del metro de la CDMX en su Línea A, trabajan para restablecer el servicio que está suspendido (@GCalderon_Metro/X)

2 de junio - afectaciones por lluvias 3 de junio - afectaciones por lluvias 11 de junio - falla en el sistema de catenarias 25 de junio - inundaciones por lluvias 26 de junio - inundaciones por lluvias 9 de julio - suspensión provisional por invasión a las vías 26 de julio - afectaciones por lluvias 28 de julio - inundaciones en zona de vías 29 de julio - inundaciones en zona de vías 30 de julio - afectaciones por lluvias 4 de agosto - afectaciones por lluvias de Pantitlán - Santa Marta 10 de agosto - suspensión por obras eléctricas 2 de septiembre - afectaciones por lluvias 14 de septiembre - afectaciones por inundaciones en la zona de vías 15 de septiembre - inundaciones en la zona de vías 27 de septiembre - inundaciones en la zona de vías 10 de octubre - inundación de vías en el tramo Guelatao - La Paz 3 de diciembre - revisión en el sistema eléctrico Guelatao - La Paz