México

Línea A del Metro CDMX registra nuevo récord en 2025 por las veces que suspendió servicio

Clara Brugada, jefa de gobierno, aseguró que en 2026 se realizará una intervención a la línea morada La Paz - Pantitlán

En 2025, la Línea A
En 2025, la Línea A del Metro registró un nuevo récord por las veces que suspendió el servicio. (Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

El 2025 fue uno de los años más caóticos y conflictivos para la operación de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), esto debido al número de ocasiones que el personal del Metro CDMX tuvo que suspender el servicio en la ruta que va de Pantitlán a La Paz.

Miles de usuarios diarios que se trasladan a diario en esta ruta se vieron directamente afectados por la cancelación del servicio; la causa principal de este problema fue la lluvia. Y es que, este año la capital registró una temporada histórica al registrar hasta 91 milímetros, equivalentes a más de 28 millones metros cúbicos de agua, según la Secretaría de Gestión Integral del Agua CDMX (Segiagua).

A finales de julio, Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, explicó que la Línea A tuvo que cerrar estaciones en cinco ocasiones, esto entre junio y julio, pero a lo largo del año se registraron más imprevistos.

“Tenemos un plan de contingencia, en los meses de lluvia hemos aplicado este plan de contingencia en la Línea A cuatro veces, uno el 3 de junio, el otro el26 de junio, el otro el 26 de julio y el día de ayer (30 de julio)”, informó Ulises García.

¿Cuántas veces suspendió el servicio la Línea A del Metro CDMX en 2025?

Clara Brugada explicó que ya trabajan para diseñar el proyecto de remodelación de la Línea A del Metro CDMX Crédito: X/ @ClaraBrugadaM

Entre inundaciones, fallas en el sistema eléctrico y demás percances secundarios por las condiciones en las que opera la Línea A del Metro, la línea morada suspendió operaciones en al menos 18 ocasiones. De acuerdo con un recuento que realizó Infobae México, el primer incidente que obligó a cancelar el servicio fue el 2 de junio de 2025 por lluvias, y el último percance registrado fue el 3 de diciembre por fallas eléctricas, es decir que superó la última cifra de afectaciones registradas en 2024, que fue de 9 incidentes que obligaron a suspender la operación de la línea.

Una de las zonas más afectadas por el desgaste y la filtración de agua es el cajón estructural de la Línea A en el tramo entre Los Reyes - La Paz, el cual enfrenta un deterioro severo, con fracturas y hundimientos agravados por las recientes inundaciones, lo que ha obligado a mantener el servicio en estado de alerta y a suspender operaciones en varias ocasiones

La magnitud de los daños, confirmada por Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, compromete la seguridad y la continuidad del servicio, mientras la modernización integral de la línea depende de la aprobación y diseño del proyecto para modernizar la línea morada.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)

Rubalcava explicó a finales de septiembre que, tras una reunión con locatarios, detectaron el tramo más afectado, donde la combinación de condiciones geográficas adversas y la ausencia de un drenaje municipal eficiente ha propiciado el hundimiento del terreno.

En cuanto a la estructura, Rubalcava advirtió que el cajón de la Línea A, que sostiene la infraestructura en la parte baja, presenta fracturas considerables y ya no cumple con los requerimientos de solidez. El funcionario enfatizó la urgencia de una renovación integral de este elemento. En sus palabras: “Ya está demasiado fracturado, hay que renovar el cajón. Hay que hacer una infraestructura más sólida en la parte baja, hay que atender la afectación del subsuelo”.

Estas fueron las veces que suspendieron el servicio en la Línea A en 2025

Trabajadores del metro de la
Trabajadores del metro de la CDMX en su Línea A, trabajan para restablecer el servicio que está suspendido (@GCalderon_Metro/X)
  1. 2 de junio - afectaciones por lluvias
  2. 3 de junio - afectaciones por lluvias
  3. 11 de junio - falla en el sistema de catenarias
  4. 25 de junio - inundaciones por lluvias
  5. 26 de junio - inundaciones por lluvias
  6. 9 de julio - suspensión provisional por invasión a las vías
  7. 26 de julio - afectaciones por lluvias
  8. 28 de julio - inundaciones en zona de vías
  9. 29 de julio - inundaciones en zona de vías
  10. 30 de julio - afectaciones por lluvias
  11. 4 de agosto - afectaciones por lluvias de Pantitlán - Santa Marta
  12. 10 de agosto - suspensión por obras eléctricas
  13. 2 de septiembre - afectaciones por lluvias
  14. 14 de septiembre - afectaciones por inundaciones en la zona de vías
  15. 15 de septiembre - inundaciones en la zona de vías
  16. 27 de septiembre - inundaciones en la zona de vías
  17. 10 de octubre - inundación de vías en el tramo Guelatao - La Paz
  18. 3 de diciembre - revisión en el sistema eléctrico Guelatao - La Paz

Línea AMetro CDMXPantitlánLa Pazmexico-noticias

Este es el día en

Descubre qué parque de Walt

Ariadne Díaz se defiende de

Ellos son los líderes del

CDMX entregará a todas las
Ellos son los líderes del

Ariadne Díaz se defiende de

Boxeo mexicano 2026: peleadores a

