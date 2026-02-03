Estos son los daños a la salud que puede causar el uso de detergente y que son poco conocidos

El detergente forma parte de la rutina diaria en hogares y espacios de trabajo, pero su uso implica riesgos para la salud que a menudo pasan inadvertidos.
Más allá de su capacidad para eliminar suciedad y gérmenes, estos productos pueden provocar irritaciones en la piel, problemas respiratorios y otras complicaciones, especialmente cuando no se manipulan de manera adecuada.
De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la exposición continua o accidental a los componentes químicos del detergente representa un peligro subestimado, tanto para adultos como para niños.
Cuáles son los daños a la salud que puede causar el uso de detergente
El uso de detergente puede provocar diversos daños a la salud, especialmente cuando hay contacto directo, inhalación o ingestión accidental. Los efectos dependen del tipo de detergente y del grado de exposición. Entre los daños más frecuentes se encuentran:
- Irritación de la piel: El contacto prolongado o frecuente con detergentes puede causar sequedad, enrojecimiento, picazón, dermatitis o reacciones alérgicas cutáneas.
- Afecciones oculares: La salpicadura de detergente en los ojos puede provocar dolor, enrojecimiento, lagrimeo, conjuntivitis química e incluso lesiones más graves si no se realiza un enjuague inmediato.
- Problemas respiratorios: La inhalación de vapores o aerosoles generados por detergentes, especialmente los concentrados o en polvo, puede causar irritación de las vías respiratorias, tos, dificultad para respirar y, en casos severos, broncoespasmo.
- Toxicidad por ingestión: La ingestión accidental de detergentes puede causar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, quemaduras en la boca y el esófago, alteraciones neurológicas y, en casos graves, daño a órganos internos.
- Alergias: Algunos detergentes contienen fragancias, colorantes y conservantes que pueden desencadenar reacciones alérgicas tanto en la piel como en las vías respiratorias.
- Intoxicación aguda: Los detergentes industriales o altamente concentrados pueden producir efectos tóxicos sistémicos, incluyendo alteraciones en el sistema nervioso, renal o hepático si el contacto es prolongado o la exposición es significativa.
El riesgo de daño aumenta en niños, personas con enfermedades respiratorias o piel sensible, y ante el uso inadecuado o la mezcla con otros productos químicos.
Cómo prevenir los efectos adversos que puede causar a la salud el uso de detergente
Para prevenir los efectos adversos que puede causar el uso de detergente en la salud, se recomienda seguir una serie de medidas prácticas y de protección:
- Utilizar guantes al manipular detergentes, especialmente en tareas prolongadas o para personas con piel sensible.
- Evitar el contacto directo con los ojos y, en caso de salpicaduras, enjuagar con abundante agua de inmediato.
- Manipular los detergentes en espacios bien ventilados para reducir la inhalación de vapores o polvo.
- No mezclar detergentes con otros productos químicos, ya que pueden generarse gases tóxicos.
- Guardar los detergentes fuera del alcance de niños y mascotas, preferentemente en envases originales y cerrados.
- Leer y seguir las instrucciones y advertencias del fabricante en la etiqueta del producto.
- Lavar las manos después de utilizar detergente, aunque se hayan usado guantes.
- Ante síntomas de intoxicación o reacción adversa, buscar atención médica de inmediato.
Estas acciones ayudan a minimizar los riesgos asociados al uso cotidiano de detergentes y protegen la salud de los usuarios y su entorno.