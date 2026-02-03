Estos son los daños a la salud que puede causar el uso de detergente y que son poco conocidos

El uso común de estos productos esconde peligros para todas las edades, pero existen formas de prevenir consecuencias serias con acciones sencillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detergente forma parte de la rutina diaria en hogares y espacios de trabajo, pero su uso implica riesgos para la salud que a menudo pasan inadvertidos.

Más allá de su capacidad para eliminar suciedad y gérmenes, estos productos pueden provocar irritaciones en la piel, problemas respiratorios y otras complicaciones, especialmente cuando no se manipulan de manera adecuada.

De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la exposición continua o accidental a los componentes químicos del detergente representa un peligro subestimado, tanto para adultos como para niños.

Aunque limpia superficies, una sustancia cotidiana puede causar desde irritaciones hasta problemas graves si no se emplea de forma correcta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los daños a la salud que puede causar el uso de detergente

El uso de detergente puede provocar diversos daños a la salud, especialmente cuando hay contacto directo, inhalación o ingestión accidental. Los efectos dependen del tipo de detergente y del grado de exposición. Entre los daños más frecuentes se encuentran:

Irritación de la piel: El contacto prolongado o frecuente con detergentes puede causar sequedad, enrojecimiento, picazón, dermatitis o reacciones alérgicas cutáneas.

Afecciones oculares: La salpicadura de detergente en los ojos puede provocar dolor, enrojecimiento, lagrimeo, conjuntivitis química e incluso lesiones más graves si no se realiza un enjuague inmediato.

Problemas respiratorios: La inhalación de vapores o aerosoles generados por detergentes, especialmente los concentrados o en polvo, puede causar irritación de las vías respiratorias, tos, dificultad para respirar y, en casos severos, broncoespasmo.

Toxicidad por ingestión: La ingestión accidental de detergentes puede causar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, quemaduras en la boca y el esófago, alteraciones neurológicas y, en casos graves, daño a órganos internos.

Alergias: Algunos detergentes contienen fragancias, colorantes y conservantes que pueden desencadenar reacciones alérgicas tanto en la piel como en las vías respiratorias.

Intoxicación aguda: Los detergentes industriales o altamente concentrados pueden producir efectos tóxicos sistémicos, incluyendo alteraciones en el sistema nervioso, renal o hepático si el contacto es prolongado o la exposición es significativa.

El riesgo de daño aumenta en niños, personas con enfermedades respiratorias o piel sensible, y ante el uso inadecuado o la mezcla con otros productos químicos.

El uso frecuente de detergente puede provocar irritaciones en la piel y reacciones alérgicas en personas sensibles. (Freepik)

Cómo prevenir los efectos adversos que puede causar a la salud el uso de detergente

Para prevenir los efectos adversos que puede causar el uso de detergente en la salud, se recomienda seguir una serie de medidas prácticas y de protección:

Utilizar guantes al manipular detergentes, especialmente en tareas prolongadas o para personas con piel sensible.

Evitar el contacto directo con los ojos y, en caso de salpicaduras, enjuagar con abundante agua de inmediato.

Manipular los detergentes en espacios bien ventilados para reducir la inhalación de vapores o polvo.

No mezclar detergentes con otros productos químicos, ya que pueden generarse gases tóxicos.

Guardar los detergentes fuera del alcance de niños y mascotas, preferentemente en envases originales y cerrados.

Leer y seguir las instrucciones y advertencias del fabricante en la etiqueta del producto.

Lavar las manos después de utilizar detergente, aunque se hayan usado guantes.

Ante síntomas de intoxicación o reacción adversa, buscar atención médica de inmediato.

Estas acciones ayudan a minimizar los riesgos asociados al uso cotidiano de detergentes y protegen la salud de los usuarios y su entorno.