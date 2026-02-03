México

Estos son los daños a la salud que puede causar el uso de detergente y que son poco conocidos

Una rutina diaria puede convertirse en un problema para la salud si se ignoran las señales que envían la piel o las vías respiratorias

Guardar
El uso común de estos
El uso común de estos productos esconde peligros para todas las edades, pero existen formas de prevenir consecuencias serias con acciones sencillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detergente forma parte de la rutina diaria en hogares y espacios de trabajo, pero su uso implica riesgos para la salud que a menudo pasan inadvertidos.

Más allá de su capacidad para eliminar suciedad y gérmenes, estos productos pueden provocar irritaciones en la piel, problemas respiratorios y otras complicaciones, especialmente cuando no se manipulan de manera adecuada.

De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la exposición continua o accidental a los componentes químicos del detergente representa un peligro subestimado, tanto para adultos como para niños.

Aunque limpia superficies, una sustancia
Aunque limpia superficies, una sustancia cotidiana puede causar desde irritaciones hasta problemas graves si no se emplea de forma correcta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los daños a la salud que puede causar el uso de detergente

El uso de detergente puede provocar diversos daños a la salud, especialmente cuando hay contacto directo, inhalación o ingestión accidental. Los efectos dependen del tipo de detergente y del grado de exposición. Entre los daños más frecuentes se encuentran:

  • Irritación de la piel: El contacto prolongado o frecuente con detergentes puede causar sequedad, enrojecimiento, picazón, dermatitis o reacciones alérgicas cutáneas.
  • Afecciones oculares: La salpicadura de detergente en los ojos puede provocar dolor, enrojecimiento, lagrimeo, conjuntivitis química e incluso lesiones más graves si no se realiza un enjuague inmediato.
  • Problemas respiratorios: La inhalación de vapores o aerosoles generados por detergentes, especialmente los concentrados o en polvo, puede causar irritación de las vías respiratorias, tos, dificultad para respirar y, en casos severos, broncoespasmo.
  • Toxicidad por ingestión: La ingestión accidental de detergentes puede causar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, quemaduras en la boca y el esófago, alteraciones neurológicas y, en casos graves, daño a órganos internos.
  • Alergias: Algunos detergentes contienen fragancias, colorantes y conservantes que pueden desencadenar reacciones alérgicas tanto en la piel como en las vías respiratorias.
  • Intoxicación aguda: Los detergentes industriales o altamente concentrados pueden producir efectos tóxicos sistémicos, incluyendo alteraciones en el sistema nervioso, renal o hepático si el contacto es prolongado o la exposición es significativa.

El riesgo de daño aumenta en niños, personas con enfermedades respiratorias o piel sensible, y ante el uso inadecuado o la mezcla con otros productos químicos.

El uso frecuente de detergente
El uso frecuente de detergente puede provocar irritaciones en la piel y reacciones alérgicas en personas sensibles. (Freepik)

Cómo prevenir los efectos adversos que puede causar a la salud el uso de detergente

Para prevenir los efectos adversos que puede causar el uso de detergente en la salud, se recomienda seguir una serie de medidas prácticas y de protección:

  • Utilizar guantes al manipular detergentes, especialmente en tareas prolongadas o para personas con piel sensible.
  • Evitar el contacto directo con los ojos y, en caso de salpicaduras, enjuagar con abundante agua de inmediato.
  • Manipular los detergentes en espacios bien ventilados para reducir la inhalación de vapores o polvo.
  • No mezclar detergentes con otros productos químicos, ya que pueden generarse gases tóxicos.
  • Guardar los detergentes fuera del alcance de niños y mascotas, preferentemente en envases originales y cerrados.
  • Leer y seguir las instrucciones y advertencias del fabricante en la etiqueta del producto.
  • Lavar las manos después de utilizar detergente, aunque se hayan usado guantes.
  • Ante síntomas de intoxicación o reacción adversa, buscar atención médica de inmediato.

Estas acciones ayudan a minimizar los riesgos asociados al uso cotidiano de detergentes y protegen la salud de los usuarios y su entorno.

Temas Relacionados

alergíasdetergentesaludmexico-noticias

Más Noticias

La Suprema Corte analiza prohibición de peleas de gallos y tauromaquia en Tepic, Nayarit

La ministra Lenia Batres votó en contra de invalidar la prohibición de corridas de toros y enfrentamientos de animales en el estado

La Suprema Corte analiza prohibición

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas

El sismo sucedió a las 19:07 horas, a una distancia de 159 km de Pijijiapan y tuvo una profundidad de 10 km

Sismo de 4.3 de magnitud

Sentenciaron a un mexicano tras lanzar una bomba molotov durante las protestas del 2025 en Los Ángeles

La resolución fue dictada el pasado 30 de enero de 2026

Sentenciaron a un mexicano tras

La Constitución ha avanzado en derechos pero es “perfectible”, afirma presidenta de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán resalta que los beneficios de la Carta Magna lleguen a todos los sectores sociales

La Constitución ha avanzado en

Jessica Segura de ‘Envinadas’ cuenta con tres embriones sanos para cumplir su sueño de ser mamá a los 43

La actriz de ‘Me Caigo de Risa’ habló sobre el proceso de fertilización asistida que está viviendo junto a su esposo Adrián Pous, celebrando la esperanza que le da poder extender su familia

Jessica Segura de ‘Envinadas’ cuenta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de cinco personas en

Asesinato de cinco personas en Tabasco fue por detención de un jefe de plaza, asegura José Ramiro López Obrador

Cae “El Peye” en Sonora, objetivo prioritario con 10 órdenes de aprehensión en su contra

Quiénes son los 4 de los 10 más buscados por el FBI que han sido detenidos por México

Desarticulan laboratorio de metanfetamina en Baja California capaz de generar media tonelada de droga al mes

Detienen a “El Águila” en Coahuila, generador de violencia y ligado a la muerte de tres policías

ENTRETENIMIENTO

Jessica Segura de ‘Envinadas’ cuenta

Jessica Segura de ‘Envinadas’ cuenta con tres embriones sanos para cumplir su sueño de ser mamá a los 43

Mar Contreras es hospitalizada de emergencia tras función de ‘Mentiras’, a semanas de superar fuerte bronquitis

El divertido regreso de Ricardo Fastlicht: responde con humor a quienes lo daban por muerto

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de febrero

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

DEPORTES

NFL regresa a México: Estadio

NFL regresa a México: Estadio Azteca confirma partidos de la temporada 2026

Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid: este es el contrato que le ofrecieron al mexicano para dejar la MLS

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’