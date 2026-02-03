Cuáles son las propiedades medicinales del ajonjolí y cómo aprovecharlas

Una semilla milenaria que puede transformar la salud diaria al ingerirse tostada, molida o como pasta tipo tahini - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajonjolí, conocido también como sésamo, es una semilla milenaria apreciada tanto en la cocina como en la medicina tradicional.

Diversas investigaciones destacan su riqueza en nutrientes y compuestos bioactivos, lo que ha la destaca como un alimento con numerosas propiedades medicinales cuyo consumo puede ayudar a prevenir y combatir diversos padecimientos.

Su perfil nutricional lo convierte en un ingrediente versátil y valioso en la alimentación diaria y es por eso que aquí te contamos sobre sus beneficios de acuerdo con información de la revista especializada Nutrientes.

Cuáles son las propiedades medicinales y curativas del ajonjolí

Como mencionamos, el ajonjolí (sésamo) es una semilla rica en nutrientes que se ha utilizado en la medicina tradicional por sus diversas propiedades medicinales y curativas. Estas son algunas de las principales:

Fuente de antioxidantes : Contiene lignanos (como la sesamina y la sesamolina) y vitamina E, que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

Reducción del colesterol : Sus compuestos y ácidos grasos insaturados (omega 6 y omega 9) contribuyen a disminuir los niveles de colesterol LDL y a aumentar el colesterol HDL.

Regulación de la presión arterial : El magnesio y otros minerales presentes en el ajonjolí ayudan a mantener la presión arterial en rangos normales.

Efecto antiinflamatorio : Sus lignanos y fitoesteroles actúan en procesos inflamatorios, lo que puede ser útil para personas con artritis o enfermedades inflamatorias crónicas.

Mejora la salud ósea : Es una buena fuente de calcio, fósforo y zinc, minerales necesarios para la salud de los huesos.

Aporte de fibra : Favorece la digestión y previene el estreñimiento.

Apoyo al sistema inmunológico : Su contenido de minerales y antioxidantes fortalece las defensas del organismo.

Control de la glucosa: Algunos estudios sugieren que el ajonjolí puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, siendo útil como complemento en dietas para personas con diabetes tipo 2.

El magnesio presente en las semillas de ajonjolí ayuda a regular la presión arterial y favorece la salud cardiovascular. (Imagen ilustrativa infobae)

Cómo consumir ajonjolí para obtener sus propiedades

Para aprovechar las propiedades del ajonjolí, se recomienda consumirlo de las siguientes formas:

Semillas tostadas : Tostar ligeramente las semillas ayuda a realzar su sabor y facilita la absorción de nutrientes. Pueden espolvorearse sobre ensaladas, yogur, frutas, guisos, sopas o panes.

Molido : Triturar las semillas (crudas o tostadas) permite una mejor asimilación de sus nutrientes, como el calcio y el hierro. El ajonjolí molido puede añadirse a batidos, cereales o utilizarse como base para preparar tahini.

Tahini : Esta pasta elaborada a partir de semillas de ajonjolí molidas es una fuente concentrada de nutrientes y puede emplearse en aderezos, salsas o untada en pan.

Aceite de ajonjolí : Se utiliza en crudo para aliñar ensaladas o como parte de recetas frías. El aceite conserva muchos de los compuestos beneficiosos, aunque no aporta fibra.

Gomashio: Mezcla de ajonjolí tostado y sal marina, tradicional en la cocina asiática, que se usa como condimento para arroz, verduras u otros platillos.

La cantidad sugerida varía según la dieta, pero una a dos cucharadas al día suelen ser suficientes para obtener sus beneficios.

Para una mejor absorción de calcio y otros minerales, se aconseja preferir el consumo de semillas molidas o en forma de tahini. Las personas con alergia a las semillas deben evitar su consumo y consultar con un profesional de la salud ante cualquier duda.