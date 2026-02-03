Cuáles son las propiedades medicinales del ajonjolí y cómo aprovecharlas

El ajonjolí, conocido también como sésamo, es una semilla milenaria apreciada tanto en la cocina como en la medicina tradicional.
Diversas investigaciones destacan su riqueza en nutrientes y compuestos bioactivos, lo que ha la destaca como un alimento con numerosas propiedades medicinales cuyo consumo puede ayudar a prevenir y combatir diversos padecimientos.
Su perfil nutricional lo convierte en un ingrediente versátil y valioso en la alimentación diaria y es por eso que aquí te contamos sobre sus beneficios de acuerdo con información de la revista especializada Nutrientes.
Cuáles son las propiedades medicinales y curativas del ajonjolí
Como mencionamos, el ajonjolí (sésamo) es una semilla rica en nutrientes que se ha utilizado en la medicina tradicional por sus diversas propiedades medicinales y curativas. Estas son algunas de las principales:
- Fuente de antioxidantes: Contiene lignanos (como la sesamina y la sesamolina) y vitamina E, que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.
- Reducción del colesterol: Sus compuestos y ácidos grasos insaturados (omega 6 y omega 9) contribuyen a disminuir los niveles de colesterol LDL y a aumentar el colesterol HDL.
- Regulación de la presión arterial: El magnesio y otros minerales presentes en el ajonjolí ayudan a mantener la presión arterial en rangos normales.
- Efecto antiinflamatorio: Sus lignanos y fitoesteroles actúan en procesos inflamatorios, lo que puede ser útil para personas con artritis o enfermedades inflamatorias crónicas.
- Mejora la salud ósea: Es una buena fuente de calcio, fósforo y zinc, minerales necesarios para la salud de los huesos.
- Aporte de fibra: Favorece la digestión y previene el estreñimiento.
- Apoyo al sistema inmunológico: Su contenido de minerales y antioxidantes fortalece las defensas del organismo.
- Control de la glucosa: Algunos estudios sugieren que el ajonjolí puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, siendo útil como complemento en dietas para personas con diabetes tipo 2.
Cómo consumir ajonjolí para obtener sus propiedades
Para aprovechar las propiedades del ajonjolí, se recomienda consumirlo de las siguientes formas:
- Semillas tostadas: Tostar ligeramente las semillas ayuda a realzar su sabor y facilita la absorción de nutrientes. Pueden espolvorearse sobre ensaladas, yogur, frutas, guisos, sopas o panes.
- Molido: Triturar las semillas (crudas o tostadas) permite una mejor asimilación de sus nutrientes, como el calcio y el hierro. El ajonjolí molido puede añadirse a batidos, cereales o utilizarse como base para preparar tahini.
- Tahini: Esta pasta elaborada a partir de semillas de ajonjolí molidas es una fuente concentrada de nutrientes y puede emplearse en aderezos, salsas o untada en pan.
- Aceite de ajonjolí: Se utiliza en crudo para aliñar ensaladas o como parte de recetas frías. El aceite conserva muchos de los compuestos beneficiosos, aunque no aporta fibra.
- Gomashio: Mezcla de ajonjolí tostado y sal marina, tradicional en la cocina asiática, que se usa como condimento para arroz, verduras u otros platillos.
La cantidad sugerida varía según la dieta, pero una a dos cucharadas al día suelen ser suficientes para obtener sus beneficios.
Para una mejor absorción de calcio y otros minerales, se aconseja preferir el consumo de semillas molidas o en forma de tahini. Las personas con alergia a las semillas deben evitar su consumo y consultar con un profesional de la salud ante cualquier duda.