México

Cuáles son las propiedades medicinales del ajonjolí y cómo aprovecharlas

Unas simples formas de preparación realzan la absorción de minerales esenciales y potencian los beneficios para el corazón y los huesos

Guardar
Una semilla milenaria que puede
Una semilla milenaria que puede transformar la salud diaria al ingerirse tostada, molida o como pasta tipo tahini - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajonjolí, conocido también como sésamo, es una semilla milenaria apreciada tanto en la cocina como en la medicina tradicional.

Diversas investigaciones destacan su riqueza en nutrientes y compuestos bioactivos, lo que ha la destaca como un alimento con numerosas propiedades medicinales cuyo consumo puede ayudar a prevenir y combatir diversos padecimientos.

Su perfil nutricional lo convierte en un ingrediente versátil y valioso en la alimentación diaria y es por eso que aquí te contamos sobre sus beneficios de acuerdo con información de la revista especializada Nutrientes.

Semillas de sésamo o ajonjolí,
Semillas de sésamo o ajonjolí, conocidas por su alto contenido nutricional, ideales para añadir a platos saludables y sabrosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades medicinales y curativas del ajonjolí

Como mencionamos, el ajonjolí (sésamo) es una semilla rica en nutrientes que se ha utilizado en la medicina tradicional por sus diversas propiedades medicinales y curativas. Estas son algunas de las principales:

  • Fuente de antioxidantes: Contiene lignanos (como la sesamina y la sesamolina) y vitamina E, que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.
  • Reducción del colesterol: Sus compuestos y ácidos grasos insaturados (omega 6 y omega 9) contribuyen a disminuir los niveles de colesterol LDL y a aumentar el colesterol HDL.
  • Regulación de la presión arterial: El magnesio y otros minerales presentes en el ajonjolí ayudan a mantener la presión arterial en rangos normales.
  • Efecto antiinflamatorio: Sus lignanos y fitoesteroles actúan en procesos inflamatorios, lo que puede ser útil para personas con artritis o enfermedades inflamatorias crónicas.
  • Mejora la salud ósea: Es una buena fuente de calcio, fósforo y zinc, minerales necesarios para la salud de los huesos.
  • Aporte de fibra: Favorece la digestión y previene el estreñimiento.
  • Apoyo al sistema inmunológico: Su contenido de minerales y antioxidantes fortalece las defensas del organismo.
  • Control de la glucosa: Algunos estudios sugieren que el ajonjolí puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, siendo útil como complemento en dietas para personas con diabetes tipo 2.
El magnesio presente en las
El magnesio presente en las semillas de ajonjolí ayuda a regular la presión arterial y favorece la salud cardiovascular. (Imagen ilustrativa infobae)

Cómo consumir ajonjolí para obtener sus propiedades

Para aprovechar las propiedades del ajonjolí, se recomienda consumirlo de las siguientes formas:

  • Semillas tostadas: Tostar ligeramente las semillas ayuda a realzar su sabor y facilita la absorción de nutrientes. Pueden espolvorearse sobre ensaladas, yogur, frutas, guisos, sopas o panes.
  • Molido: Triturar las semillas (crudas o tostadas) permite una mejor asimilación de sus nutrientes, como el calcio y el hierro. El ajonjolí molido puede añadirse a batidos, cereales o utilizarse como base para preparar tahini.
  • Tahini: Esta pasta elaborada a partir de semillas de ajonjolí molidas es una fuente concentrada de nutrientes y puede emplearse en aderezos, salsas o untada en pan.
  • Aceite de ajonjolí: Se utiliza en crudo para aliñar ensaladas o como parte de recetas frías. El aceite conserva muchos de los compuestos beneficiosos, aunque no aporta fibra.
  • Gomashio: Mezcla de ajonjolí tostado y sal marina, tradicional en la cocina asiática, que se usa como condimento para arroz, verduras u otros platillos.
Semillas de sésamo o ajonjolí,
Semillas de sésamo o ajonjolí, conocidas por su alto contenido nutricional, ideales para añadir a platos saludables y sabrosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad sugerida varía según la dieta, pero una a dos cucharadas al día suelen ser suficientes para obtener sus beneficios.

Para una mejor absorción de calcio y otros minerales, se aconseja preferir el consumo de semillas molidas o en forma de tahini. Las personas con alergia a las semillas deben evitar su consumo y consultar con un profesional de la salud ante cualquier duda.

Temas Relacionados

semillas de sésamoajonjolísaludbeneficiosnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Línea A del Metro CDMX suspende servicio por problemas eléctricos este 3 de febrero

Adrián Rubalcava, director del STC, explicó que trabajan para restablecer la circulación de los trenes

Línea A del Metro CDMX

El mensaje que envió Álvaro Fidalgo a la afición del América en su presentación con el Betis

Fidalgo definió al Club América como un ‘club gigante’ y reconoció el impacto que tuvo en su formación como futbolista profesional

El mensaje que envió Álvaro

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de febrero: Avenida Niños Héroes permanece cerrada debido a la presencia de manifestantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de febrero: no hay servicio en Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cae sujeto relacionado con el robo de 9.5 millones de pesos a una empresa de materiales para construcción en el Edomex

Autoridades lo señalan como presunto responsable del delito de encubrimiento por receptación

Cae sujeto relacionado con el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y Defensa se reúnen

Marina y Defensa se reúnen con militares de EEUU para consolidar capacidades en seguridad rumbo al Mundial 2026

Más de 10 sacerdotes han sido asesinados el último lustro: Guerrero, Michoacán y Jalisco son los principales estados

Quién es el “Compa Güero”, primer detenido de Los Chapitos por ataque contra legisladores de MC en Sinaloa

Dan de alta a diputada de MC que fue atacada a balazos en Culiacán, Sergio Torres sigue en terapia intensiva

Gobierno federal investiga bloqueos en Acapulco por conflicto contra policías comunitarios: Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 3 de febrero

Aarón Mercury confirma reencuentro con su papá previo a su debut en el ring de Supernova Génesis

Qué es la naltrexona, la sustancia que Imelda Tuñón señala como causa de la muerte de Julián Figueroa, supuestamente suministrada por Marco Chacón

Mayela Laguna contradice a Luis Enrique Guzmán y afirma que su hijo sigue llevando el apellido

Esto cuesta es boleto más barato para los nuevos shows de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

DEPORTES

El mensaje que envió Álvaro

El mensaje que envió Álvaro Fidalgo a la afición del América en su presentación con el Betis

El mexicano Alejandro Kirk es nombrado el quinto mejor catcher de las Grandes Ligas según la MLB Network

Esta es la cantidad de dinero que pagaría Cruz Azul por Luiz Araujo, delantero del Flamengo

Mr. Iguana rompe en llanto al cumplir su sueño de disputar el Royal Rumble de la WWE | Video

Esta sería la fecha estimada para el debut de Raphaell Veiga con América