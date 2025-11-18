Detienen a “El topo” y siete personas más en dos Macuspana y Jalpa, Tabasco

Detienen en Tabasco a 8 personas por posesión de drogas y armas. (Gabinete de Seguridad)

En una operación conjunta en Tabasco, elementos de las fuerzas de seguridad federales y estatales, detuvieron a ocho personas por posesión de armas y droga durante intervenciones simultáneas en los municipios de Macuspana y Jalpa, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según datos proporcionados por el Gabinete de Seguridad, entre los detenidos figuran Luis Alberto “N”, alias “El Topo”, quien cuenta con orden de aprehensión y está relacionado con la venta de droga y armas de fuego.

Las acciones fueron realizadas el 18 de noviembre e involucraron a efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), autoridades estatales y la Policía Municipal de Jalpa de Méndez.

Sobre los operativos conjuntos en Tabasco

El Topo fue detenido en Tabasco junto a 7 personas más por posesión de drogas y armas. (Gabinete de Seguridad)

De acuerdo con el comunicado emitido por la SSPC, los trabajos derivaron de labores de inteligencia e investigación en puntos estratégicos de ambos municipios.

En Macuspana, los agentes de seguridad observaron a varios individuos intercambiando bolsas, por lo que decidieron proceder para descartar que se trataba de actividades ilícitas. Sin embargo, al percibir la presencia de los uniformados, las personas intentaron escapar y realizaron disparos con armas de fuego.

Ante esta situación, las autoridades iniciaron una persecución que concluyó con la detención de siete sujetos. Según información oficial difundida por la SSPC, a los aprehendidos se les aseguraron diversas dosis de marihuana, así como cinco armas de fuego cortas y ocho equipos telefónicos.

Por otro lado, en el municipio de Jalpa, las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión en contra Luis Alberto “N”, quien enfrentaba cargos por narcomenudeo y portación ilegal de arma de fuego.

De acuerdo con el boletín oficial emitido por la SSPC, durante su captura, las fuerzas de seguridad incautaron 20 dosis de droga conocida como piedra, 15 de marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y un arma larga.

Cifras de homicidios dolosos

Los homicidios dolosos en la región rondan los tres casos en promedio. (SSPC)

De acuerdo con el informe de seguridad realizado con datos proporcionados por cada una de las entidades federativas, Tabasco enfrenta una tendencia sostenida en delitos de alto impacto, con el reporte de tres víctimas de homicidio doloso en un solo día, según cifras oficiales recopiladas el 17 de noviembre de 2025.

Según los datos de las Fiscalías estatales y las dependencias federales, la entidad ocupa una posición intermedia en el contexto nacional. Entidades como Guanajuato y Sonora lideran las estadísticas con hasta seis y cinco víctimas, respectivamente, sólo el 17 de noviembre.

En el mismo periodo, Tabasco sumó tres casos, situándose por encima de regiones que no reportaron homicidios en la fecha indicada. La tendencia mensual en homicidios dolosos a nivel nacional revela fluctuaciones notables entre 2023 y 2025.

De acuerdo con la información oficial, en febrero de 2023, se alcanzó la cifras de 1,987 víctimas, mientras que en noviembre de ese año la cifra llegó a 2 mil 101.

Para 2024, los registros muestran un pico de 2 mil 410 víctimas en mayo, mientras que en 2025 se observa un descenso progresivo, con 1,705 casos en abril y 1,818 en junio. El corte más reciente, correspondiente a octubre de 2025, reporta 1,553 víctimas a nivel nacional, según los datos de la SSPC.