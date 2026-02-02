México

CJNG se atribuye asesinato de cinco hombres en Jalpa de Méndez, Tabasco

El múltiple homicidio ocurrió en el poblado de Ayapa, donde los agresores dejaron una cartulina con un mensaje amenazante

El ataque en Jalpa de
El ataque en Jalpa de Méndez dejó cinco muertos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cinco hombres fueron asesinados la tarde del domingo 1 de febrero durante un ataque armado en el poblado de Ayapa, municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

En el lugar de los hechos, los agresores dejaron una cartulina con un mensaje adjudicado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien se atribuyó la autoría del múltiple homicidio.

El hecho ocurrió cerca del puente de San Francisco, sobre la carretera que conecta a Ayapa con Mecoacán, en un acceso vial frecuentado por transeúntes y automovilistas.

¿Cómo fue el ataque?

Trascendió que las víctimas podrían
Trascendió que las víctimas podrían ser policías.- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con los reportes de medios locales, las víctimas se encontraban reunidas a un costado de la carretera, presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas y conversando, cuando un comando arribó al sitio y abrió fuego de forma directa contra quienes se encontraban allí.

Tres de los hombres fallecieron en el lugar y dos más perdieron la vida minutos después a causa de las heridas. Paramédicos que acudieron a la zona confirmaron la ausencia de signos vitales entre los afectados.

De forma extraoficial, se reportó que una sexta persona resultó herida, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado este dato.

Junto a los cuerpos se halló una cartulina blanca. El mensaje, escrito a mano y firmado por el CJNG, advertía que dichos sujetos estaban “molestando al pueblo de Tabasco”. Asimismo, se mencionan algunos alias como “Mosca”, “Gato”, “Rayo”, “Prado”, “Momo”.

Mensaje encontrado en la escena
Mensaje encontrado en la escena del crimen. (Foto: @giltabasco)

Elementos de la Policía Municipal de Jalpa de Méndez y agentes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) acudieron rápidamente al lugar del crimen. La zona fue acordonada para permitir las labores de los peritos, quienes recolectaron casquillos percutidos y aseguraron la cartulina como evidencia dentro del expediente de investigación.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de necropsias e identificación formal por parte de sus familiares.

Hasta el cierre de esta nota, no se reportan personas detenidas en relación con el ataque, y la Fiscalía General del Estado no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el móvil del crimen.

Versiones no confirmadas en redes sociales y algunos medios refirieron que entre los fallecidos podría haber elementos policiacos que se encontraban fuera de servicio.

Durante 2025 se documentaron 29 homicidios dolosos en el municipio de Jalpa de Méndez, un incremento del 81,25% respecto a los 16 casos registrados en 2024, según cifras del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). El delito de narcomenudeo también ha mostrado un aumento del 300 por ciento, con 16 denuncias contabilizadas en 2025 frente a solo 4 el año anterior.

