Las 7 polémicas que rodean a Adán Augusto López tras dejar la coordinación de Morena en el Senado

Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado para enfocarse en tareas político-electorales rumbo a 2027. (FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM)

Adán Augusto López Hernández anunció este domingo su salida de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, una decisión que implica también dejar la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

¿Por qué renunció Adán Augusto?

El legislador informó que renunció a la coordinación porque se dedicará a tareas de fortalecimiento político y electoral de Morena rumbo a las elecciones de 2027, con énfasis en la IV circunscripción, que abarca la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Durante una reunión plenaria de los legisladores de Morena previa al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, López Hernández detalló que la decisión responde a la necesidad de concentrar esfuerzos en el trabajo territorial y la cohesión interna del partido. “Toca ahora algo que requiere tiempo completo, como es fortalecer la unidad adentro del movimiento y adentro del partido”, expresó el senador.

Adán Augusto deja la coordinación de Morena en el Senado. (Captura de pantalla)

El anuncio se produce en un contexto complejo para el legislador tabasqueño, quien ha ocupado posiciones relevantes en el aparato político nacional, incluyendo la Secretaría de Gobernación y la gubernatura de Tabasco.

La decisión fue comunicada tras “platicar con quien tenía que platicar”, en alusión a las consultas internas en el partido. López Hernández argumentó que no solicitará licencia y que mantendrá su escaño, combinando su labor legislativa con el trabajo de operación política en territorio.

Polémicas que rodean a Adán Augusto López

Su salida de la coordinación parlamentaria ocurre cuando enfrenta una serie de cuestionamientos y denuncias que han generado debate entre políticos y ciudadanos.

La gestión de Adán Augusto López en el Senado y sus antecedentes como funcionario público han sido objeto de diversos señalamientos que han marcado su trayectoria reciente.

Adán Augusto no renunció a su escaño. (Cuartoscuro)

Destacan siete controversias principales:

Ingresos millonarios y discrepancias patrimoniales

Múltiples investigaciones periodísticas, como Animal Político, han revelado que el senador habría recibido entre 79 y 80 millones de pesos entre 2023 y 2024, ingresos no reportados de manera consistente en sus declaraciones patrimoniales ni fiscales.

Según explicó López Hernández, estos recursos provienen de herencias y honorarios por servicios profesionales, aunque las inconsistencias detectadas han provocado críticas y sospechas sobre el origen y la transparencia de esos fondos. Parte del dinero estaría relacionado con empresas identificadas como “fantasma”.

Caso Hernán Bermúdez Requena y “La Barredora”

El nombramiento de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública en Tabasco cuando fue gobernador es otro punto de tensión.

Hace unos meses Bermúdez Requena fue detenido y señalado como presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La designación generó acusaciones de responsabilidad política y presunta protección institucional. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Tabasco no han citado formalmente a López Hernández, el tema ha motivado cuestionamientos sobre posibles omisiones o encubrimiento.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López.

Desvío de recursos y observaciones de la ASF en Tabasco

Durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la oposición denunciaron irregularidades por más de 700 millones de pesos que no han sido aclaradas.

Estas observaciones derivaron en denuncias ante la FGR y solicitudes de juicio político, que permanecen sin resolución en la Cámara de Diputados.

La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó 37 denuncias ante la FGR por estas irregularidades. Además, integrantes de sistemas anticorrupción llamaron a investigar posibles conflictos de interés e incongruencias patrimoniales y fiscales.

Notarías vinculadas a empresas de la Estafa Maestra

Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron que notarías a cargo de Adán Augusto López y de su hermano Melchor constituyeron empresas utilizadas en triangulaciones de recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y esquemas relacionados con La Estafa Maestra.

Senador Adán Augusto López. REUTERS/Henry Romero

Las notarías dieron fe de la creación de compañías incluidas en la lista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como “fantasma” y vinculadas a operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.

Cinco notarías encabezadas por el legislador y personas cercanas a él ayudaron a la creación de empresas que obtuvieron contratos por gobiernos de Tabasco y federal, para obras y servicios como trabajos en la refinería Dos Bocas, renta de maquinaria a Pemex y venta de equipo al IMSS-Bienestar, con un valor de 11 mil millones de pesos. En la notaría 27 de Adán Augusto y la 13 de Melchor se constituyeron 13 empresas que el SAT incluyó en su lista negra.

Redes empresariales y presunto tráfico de influencias

Señalamientos apuntan a la existencia de una red de empresarios cercanos a López Hernández beneficiados con contratos públicos en gobiernos de Morena. Algunos de estos empresarios han sido identificados como presuntos prestanombres en la asignación de contratos y comisiones ilícitas a cambio de obras públicas y servicios.

Presuntos vínculos con el huachicol fiscal

Testimonios y expedientes revelados por MCCI y Latinus mencionan a López Hernández en investigaciones sobre contrabando de combustible en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

Un testigo declaró que un almirante del puerto informó que el concesionario del recinto fiscal 289 tenía amistad cercana con el senador. Aunque hasta el momento no existe una imputación formal, las referencias en indagatorias federales han mantenido el tema en el debate público.

Manejo discrecional del presupuesto del Senado

Adán Augusto López Hernández deja de ser presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Durante su periodo al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se registró un incremento atípico de más del 11,000% en la partida presupuestal conocida como Capítulo 4000, según Reforma.

Este rubro pasó de poco más de 8 millones de pesos en 2024 a casi 900 millones en 2025, concentrando recursos en transferencias y subsidios de bajo nivel de fiscalización y sin auditoría directa. Mientras tanto, los rubros destinados a inversión pública y financiera quedaron en ceros dentro del presupuesto total de la Cámara Alta.

Otras controversias y contexto político

A estas polémicas se suma la controversia por la distribución masiva de ejemplares del libro “Grandeza” de Andrés Manuel López Obrador entre senadores, con versiones encontradas sobre el origen de los fondos para su compra y el costo real de los ejemplares.

Durante su breve paso como gobernador de Tabasco, Adán Augusto impulsó reformas legales como la ley garrote, la ley compadre y la ley dedazo, algunas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte y otras revocadas por su sucesor. Su carrera política se caracteriza por una estrecha relación con López Obrador, a quien acompañó en la fundación del PRD en Tabasco y en campañas presidenciales.

Adán Augusto López admitió que aún no paga los miles de ejemplares del libro "Grandeza", obsequiados a la bancada de Morena en el Senado de la República. (Imagen: Jesús Aviles/Infobae)

El senador también ha sido señalado por su operación política en campañas internas de Morena, con despliegues de recursos y estrategias de promoción que superaron los límites establecidos por el partido.

En encuestas recientes aparece como el político de Morena con menor valoración positiva.

Ignacio Mier será su relevo

En la plenaria de senadores de Morena, López Hernández presentó a Ignacio Mier Velasco como su sustituto en la coordinación parlamentaria.

El nuevo coordinador reconoció el trabajo de su antecesor y señaló que entre sus prioridades estarán mantener la unidad del grupo y avanzar en la reforma electoral. “Mantener la unidad y la cohesión y el respeto y el diálogo. El grupo está muy sólido, muy consistente. Adán hizo un gran trabajo, se fue en medio del reconocimiento y el aplauso de todas nuestras compañeras y compañeros”, declaró Mier.

Ignacio Mier será su sustituto. (Foto: EFE/ Isaac Esquivel)

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que la salida de López Hernández marca una etapa de mayor diálogo con el partido mayoritario, aunque insistió en la necesidad de investigar a los políticos involucrados con el crimen organizado.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció la trayectoria de Adán Augusto y deseó éxito a Ignacio Mier.