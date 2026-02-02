CURP biométrica ya puede tramitarse en Ecatepec: dónde hacer el registro gratis y qué documentos piden

Será un requisito clave para trámites de salud, bancos, programas sociales y gestiones oficiales

El trámite de la CURP biométrica ya comenzó en Ecatepec de Morelos, uno de los municipios con mayor población del país. Las autoridades del Gobierno del Estado de México habilitaron módulos presenciales para que la ciudadanía pueda obtener este documento de forma gratuita, como parte del proceso de modernización de la identidad oficial en México.

La nueva CURP incorpora datos biométricos, como huellas digitales, fotografía y rasgos faciales, con el objetivo de reducir el robo de identidad y fortalecer la validación de trámites oficiales. Por esta razón, el procedimiento no puede realizarse en línea y requiere la presencia física del solicitante.

Dónde tramitar la CURP biométrica en Ecatepec

En el municipio operan distintos puntos de atención, principalmente en instalaciones oficiales:

Oficinas del Registro Civil de Ecatepec .

Centros de Servicios Administrativos en zonas de alta afluencia como San Cristóbal y Ciudad Azteca .

Módulos itinerantes que se instalan temporalmente en plazas públicas o explanadas municipales, previamente anunciados por autoridades locales.

Debido a que las sedes pueden variar, se recomienda confirmar la ubicación exacta antes de acudir, ya sea en canales oficiales del gobierno estatal o directamente en el Registro Civil.

Requisitos para el trámite

Para obtener la CURP biométrica es necesario presentar los siguientes documentos en original:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

CURP certificada impresa.

Acta de nacimiento original (en algunos casos, para validación).

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

El trámite no tiene costo y se realiza en una sola visita, siempre que el módulo cuente con disponibilidad ese día.

CURP biométrica-Ecatepec-Edomex

Horarios de atención

Lunes a viernes: de 9:00 a 16:00 horas.

Sábados: algunos módulos ofrecen servicio de 9:00 a 13:00 horas, dependiendo de la sede.

Autoridades advierten que en Ecatepec la demanda es alta, por lo que se recomienda acudir temprano o preguntar si el módulo permite agendar cita, ya que el número de fichas diarias puede ser limitado.

Trámites donde te la pedirán y qué pasa si no la tienes

A partir de 2026, la CURP biométrica se convertirá en un requisito clave para una amplia gama de trámites de salud, servicios bancarios, programas sociales y gestiones oficiales ante el gobierno, de acuerdo con el proceso de transición anunciado por autoridades federales.

Aunque el cambio será gradual, especialistas advierten que no contar con la CURP biométrica podría derivar en el rechazo de solicitudes tanto en instituciones públicas como privadas, especialmente en trámites donde se requiere una validación reforzada de identidad.

Trámites donde será obligatoria la CURP biométrica

La nueva versión de la CURP integrará datos como huellas dactilares, fotografía, iris y firma electrónica, lo que permitirá una identificación más segura. Estos son los principales trámites donde será exigida:

1. Servicios de salud

Registro y atención en hospitales y clínicas públicas.

Acceso a programas de salud del IMSS , ISSSTE y la Secretaría de Salud .

Integración de expedientes médicos electrónicos vinculados a la identidad biométrica del paciente.

2. Bancos e instituciones financieras

Apertura de cuentas bancarias.

Solicitud de créditos personales, automotrices e hipotecarios.

Contratación de seguros e inversiones.

Validación de identidad en cajeros automáticos y aplicaciones móviles.

3. Programas sociales y apoyos gubernamentales

Registro en programas de Bienestar.

Cobro de becas, pensiones y apoyos económicos.

Acceso a subsidios federales y estatales dirigidos a sectores prioritarios.

4. Trámites oficiales y administrativos

Registro Civil: actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Trámite del pasaporte mexicano.

Licencias de conducir.

Inscripciones escolares en instituciones públicas.

Procedimientos migratorios y de naturalización.

Esta actualización busca reducir la suplantación de identidad y facilitar la interoperabilidad entre dependencias gubernamentales.