Alito Moreno arremete contra Noroña por decir que “no le debe más que agradecimiento” a Adán Augusto

La confrontación digital entre los senadores incluyó ataques personales e insultos

Alejandro 'Alito' Moreno y Gerardo Fernández Noroña protagonizan un duro enfrentamiento en redes sociales tras la salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado. | Jovani Pérez

La confrontación entre Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, escaló rápidamente en las redes sociales a raíz de la salida de Adán Augusto López de la coordinación de este último partido en el Senado.

Desde sus cuentas, Moreno lanzó una serie de mensajes directos y ofensivos dirigidos a Fernández Noroña, utilizando expresiones tajantes tras el relevo en el Senado. “Pinche changoleón apestoso, bueno para nada. Antes de pronunciar mi nombre, lávate el hocico. Pinche narcopolítico de cuarta, arrastrado y migajero del poder”.

La agresividad verbal aumentó al referirse a la dirección previa de Morena en la Cámara Alta: “Te proyectas cuando dices que le debo agradecimiento al narcosenador que tuvieron como coordinador de su bancada, @adan_augusto. Les dirigía un solapador del crimen organizado, lanzó Moreno. El dirigente profundizó el tono: “No tienes dignidad, no tienes honor y mucho menos valor. Pobre politicucho de cuarta”.

En ese contexto, Moreno insistió en sus señalamientos sobre la supuesta protección institucional de Morena a figuras ligadas con organizaciones criminales. “Te revuelcas de ardor porque tú y todos los narcopolíticos de Morena han sido expuestos ante el mundo entero y señalados por mí y por el PRI, sin temor, manifestó.

“No merecen andar por las calles con tranquilidad, porque ustedes, con sus alianzas con el crimen organizado, le arrebataron la tranquilidad al pueblo de México.” afirmó Alito Moreno y continuó diciendo: “MORENA es el partido del crimen organizado y eso en México no tiene cabida. Convirtieron a nuestro país en un cementerio. Se van a ir porque México así lo decidió. Buenos para nada, criminales. Son una basura.

Gerardo Fernández Noroña llama a Alito Moreno “canalla”

Gerardo Fernández Noroña calificó de error el relevo de Adán Augusto López en el Senado por parte de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Gerardo Fernández Noroña criticó el momento del relevo en la coordinación del Senado. “Considero que es un error. Considero que es un pésimo momento, afirmó el senador al evaluar la salida de Adán Augusto López.

Acto seguido, Fernández Noroña respondió directamente a Moreno: “Ya vieron al canalla y miserable de Alejandro Moreno Cárdenas. No le debe más que agradecimiento a Adán Augusto. Adán Augusto ha sido realmente gentil con ese ser miserable y deleznable llamado Alejandro Moreno Cárdenas. Y este solo responde con puñaladas por la espalda”.

Noroña profundizó su postura al calificar la actuación de la dirigencia del PRI: “es un traidor a la patria y traidor al pueblo, un ser ruin”, sentenció Noroña. Añadió: “Y salió a decir, este, tonterías, ¿no? Y la derecha va a celebrar como si hubiera ganado el mundial de fútbol, porque era uno de sus objetivos”.

Salida de Adán Augusto López como coordinador en el Senado

La renuncia de Adán Augusto López a la coordinación de Morena en el Senado fue confirmada por él mismo, anunciando que mantendrá su escaño como senador. (FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM)

Adán Augusto López confirmó el pasado 1 de febrero su renuncia a la coordinación de Morena en el Senado para dedicarse plenamente a actividades políticas de cara a la próxima contienda electoral.

Según las propias declaraciones de Augusto López, mantendrá su escaño como senador, mientras que la nueva coordinación será asumida por Ignacio Mier Velasco, quien además encabezará la Junta de Coordinación Política.

Ignacio Mier Velasco, originario de Puebla, ya se había desempeñado como dirigente parlamentario en la Cámara de Diputados y destaca por su experiencia dentro del PRI y Morena.

Alito Moreno, presidente nacional del PRI, se pronunció en redes sociales sobre la salida de Adán Augusto para mantener sus señalamientos sobre la falta de investigaciones profundas contra legisladores de Morena supuestamente asociados con grupos criminales. Moreno sostuvo que “existen hechos claros” y dichos claros” acerca de estas presuntas conexiones, reiterando: “Este es un Gobierno que no ha querido investigar a ninguno de los suyos.

