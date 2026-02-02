La vez que medios estadounidenses mencionaron a Adán Augusto por su posible vínculo con el crimen organizado

En agosto de 2025, importantes medios de comunicación estadounidenses pusieron bajo el foco internacional al entonces coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, al incluirlo en reportajes que relacionaban al político mexicano con polémicas vinculadas al crimen organizado y posibles redes de corrupción.

The Wall Street Journal publicó un análisis sobre los retos que enfrentaba la presidenta Claudia Sheinbaum en las negociaciones de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, en el que se abordaban casos de infiltración del crimen organizado en la política mexicana. Dentro de ese contexto, el medio mencionó a López Hernández en relación con las acusaciones que rodeaban a su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, y cuya designación había sido realizada durante la gestión de López en la entidad. El artículo apuntaba que, aunque el senador negó cualquier responsabilidad directa, el caso complicaba la percepción sobre la lucha contra los cárteles en México y podría afectar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Por su parte, The New York Times dedicó una cobertura amplia a un “escándalo de corrupción” que, según el diario, colocaba a México en una posición delicada ante las crecientes críticas del expresidente Donald Trump sobre la influencia de los cárteles en la política nacional. En esta pieza el medio estadounidense nombró a López Hernández como una figura central del Partido Morena que estaba siendo cuestionada por lo que sabía respecto a la presunta red criminal en Tabasco y señaló que estos señalamientos ocurrieron en un momento en que la relación bilateral en materia de seguridad enfrentaba presiones externas.

Ambos reportajes generaron eco en la prensa mexicana y en redes sociales, donde opositores al senador y al partido gobernante colocaron estas publicaciones como evidencia de una supuesta “narcopolítica” en el país y presiones internacionales sobre el gobierno. Sin embargo, López Hernández y sus aliados rechazaron las insinuaciones, subrayando que no existe una investigación formal ni cargos criminales en su contra y que las referencias mediáticas se basaban en especulaciones alrededor de figuras vinculadas a su administración, no en imputaciones directas contra él.

Ahora, con la reciente decisión de Adán Augusto López Hernández de dejar la coordinación de Morena en el Senado, la reactivación de estas polémicas en el discurso nacional ha llamado nuevamente la atención de medios y analistas, quienes han recordado la cobertura internacional de 2025 como parte del balance político del senador y su influencia en el aparato legislativo rumbo a las elecciones de 2027.

7 polémicas que rodean a Adán Augusto

La trayectoria del funcionario ha estado marcada por múltiples controversias, desde cuestionamientos patrimoniales hasta presuntos vínculos con figuras investigadas por crimen organizado, generando debate público y político en México.

Ingresos millonarios y discrepancias patrimoniales: Investigación periodística detectó ingresos por 79-80 millones de pesos entre 2023 y 2024 que no habrían sido reportados de manera consistente en sus declaraciones patrimoniales, generando preguntas sobre su origen y transparencia. Caso Hernán Bermúdez Requena y “La Barredora”: Su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco fue detenido por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora, lo que llevó a acusaciones de responsabilidad política y posibles omisiones de López Hernández, aunque no ha sido formalmente investigado. Desvío de recursos y observaciones de la ASF: La Auditoría Superior de la Federación y la oposición han señalado irregularidades por más de 700 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Tabasco, con denuncias ante la FGR y solicitudes de juicio político sin resolución. Redes empresariales y presunto tráfico de influencias: Señalamientos apuntan a una red de empresarios cercanos beneficiados con contratos públicos en gobiernos de Morena, con presuntas prácticas de prestanombres y asignaciones opacas. Presuntos vínculos con el huachicol fiscal: Testimonios y expedientes citan referencias en investigaciones sobre contrabando de combustible en el puerto de Tampico, mencionando conexiones de allegados con el senador, aunque sin imputación formal. Manejo discrecional del presupuesto del Senado: Durante su presidencia de la Junta de Coordinación Política, el presupuesto para transferencias y subsidios (Capítulo 4000) se incrementó de forma extraordinaria, mientras otros rubros de inversión quedaron prácticamente nulos. Debate por distribución de libros y otras prácticas políticas: La distribución masiva del libro Grandeza y otras estrategias de operación interna han sido objeto de controversia por el uso de recursos y métodos en campañas internas de Morena.