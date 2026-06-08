México

Así puedes preparar un pastel de zanahoria sin horno y libre de gluten

Este delicioso postre puede ser sencillo y saludable

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Pastel de zanahoria sin horno con glaseado blanco, nueces y ralladura, una porción siendo servida. Cuencos con zanahoria rallada, harina de almendras y proteína.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina es un espacio donde la creatividad y la memoria pueden encontrarse en cada receta.

El pastel de zanahoria, con su aroma especiado y textura suave, es uno de esos postres que evocan tardes familiares y reuniones con amigos, donde la merienda se convierte en un momento especial.

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Originario de la tendencia de incorporar vegetales a la pastelería, este pastel se ha convertido en un favorito universal-

Para quienes buscan alternativas sin gluten o no cuentan con horno, esta versión conserva el sabor y la textura original, adaptándose a nuevas necesidades sin perder su esencia.

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El resultado es un postre fácil de preparar, práctico y apto para compartir, ideal para quienes quieren disfrutar de lo clásico con un giro moderno y saludable.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 25 minutos Reposo en refrigeración: 15 minutos

Ingredientes

Porción de pastel de zanahoria en primer plano con glaseado blanco cremoso. Se aprecian trozos de zanahoria y nuez en su interior. En un plato claro con tenedor de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 tazas de zanahoria rallada fina
  • 1 taza de proteína en polvo sabor vainilla (sin gluten)
  • 0,5 taza de harina de almendras
  • 0,5 taza de aceite de coco
  • 0,5 taza de stevia granulada (ajustar al gusto)
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1/4 cucharadita de clavo de olor en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 4 huevos (o 4 cucharadas de aquafaba para versión vegana)
  • 1/2 taza de nuez picada (opcional)

Para el glaseado:

  • 1 taza de queso crema bajo en grasa (o queso crema vegano)
  • 0,5 taza de crema para batir (o leche de coco espesa)
  • 2 medidas de proteína en polvo sabor vainilla (sin gluten)
  • 0,5 taza de stevia granulada

Cómo hacer pastel de zanahoria sin horno, paso a paso

  1. Forrar un molde desmontable de 20 cm con papel encerado o plástico adherente.
  2. Batir los huevos, el aceite de coco y la vainilla en un bol grande.
  3. Agregar la stevia y batir hasta integrar.
  4. Incorporar la zanahoria rallada, la proteína en polvo, la harina de almendras, la canela, el clavo y la sal. Mezclar bien. Agregar nuez si se desea.
  5. Verter la mezcla en el molde, presionando con una espátula para compactar y nivelar la superficie.
  6. Llevar a refrigeración por 15 minutos mínimo para que tome firmeza.

Glaseado:

  1. Batir el queso crema, la crema para batir, la proteína y la stevia hasta lograr una crema homogénea.
  2. Refrigerar 10 minutos antes de usar.
  3. Untar el glaseado sobre el pastel frío. Decorar con nueces o zanahoria rallada.

Consejos para hacer pastel de zanahoria en sartén

Infografía que detalla la receta de pastel de zanahoria sin horno, mostrando el pastel terminado, ingredientes como zanahorias y harina, y pasos ilustrados.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Usa una sartén antiadherente y de fondo grueso para evitar que la base se queme.
  • Cocina a fuego muy bajo y con tapa, para que el calor se distribuya de manera pareja y la mezcla se cocine sin resecarse.
  • Si la sartén lo permite, coloca un disco de papel encerado en la base para facilitar el desmolde.
  • No remuevas la mezcla una vez que esté distribuida en la sartén; solo cubre y revisa a los 15 minutos.
  • Para comprobar la cocción, inserta un palillo en el centro; si sale seco, el pastel está listo.
  • Deja enfriar completamente antes de desmoldar o cubrir con glaseado, para evitar que se rompa.

Rinde

Aproximadamente 8 porciones.

Valor nutricional estimado por porción

  • Calorías: 220
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Proteínas: 12 g

Los valores pueden variar según las marcas y cantidades exactas utilizadas.

Conservación

  • En refrigeración: hasta 4 días, bien tapado.
  • En congelador: hasta 2 meses (sin el glaseado).

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