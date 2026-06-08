Así puedes preparar un pastel de zanahoria sin horno y libre de gluten

La cocina es un espacio donde la creatividad y la memoria pueden encontrarse en cada receta.
El pastel de zanahoria, con su aroma especiado y textura suave, es uno de esos postres que evocan tardes familiares y reuniones con amigos, donde la merienda se convierte en un momento especial.
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Originario de la tendencia de incorporar vegetales a la pastelería, este pastel se ha convertido en un favorito universal-
Para quienes buscan alternativas sin gluten o no cuentan con horno, esta versión conserva el sabor y la textura original, adaptándose a nuevas necesidades sin perder su esencia.
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El resultado es un postre fácil de preparar, práctico y apto para compartir, ideal para quienes quieren disfrutar de lo clásico con un giro moderno y saludable.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos
Preparación: 25 minutos Reposo en refrigeración: 15 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de zanahoria rallada fina
- 1 taza de proteína en polvo sabor vainilla (sin gluten)
- 0,5 taza de harina de almendras
- 0,5 taza de aceite de coco
- 0,5 taza de stevia granulada (ajustar al gusto)
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1/4 cucharadita de clavo de olor en polvo
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 4 huevos (o 4 cucharadas de aquafaba para versión vegana)
- 1/2 taza de nuez picada (opcional)
Para el glaseado:
- 1 taza de queso crema bajo en grasa (o queso crema vegano)
- 0,5 taza de crema para batir (o leche de coco espesa)
- 2 medidas de proteína en polvo sabor vainilla (sin gluten)
- 0,5 taza de stevia granulada
Cómo hacer pastel de zanahoria sin horno, paso a paso
- Forrar un molde desmontable de 20 cm con papel encerado o plástico adherente.
- Batir los huevos, el aceite de coco y la vainilla en un bol grande.
- Agregar la stevia y batir hasta integrar.
- Incorporar la zanahoria rallada, la proteína en polvo, la harina de almendras, la canela, el clavo y la sal. Mezclar bien. Agregar nuez si se desea.
- Verter la mezcla en el molde, presionando con una espátula para compactar y nivelar la superficie.
- Llevar a refrigeración por 15 minutos mínimo para que tome firmeza.
Glaseado:
- Batir el queso crema, la crema para batir, la proteína y la stevia hasta lograr una crema homogénea.
- Refrigerar 10 minutos antes de usar.
- Untar el glaseado sobre el pastel frío. Decorar con nueces o zanahoria rallada.
Consejos para hacer pastel de zanahoria en sartén
- Usa una sartén antiadherente y de fondo grueso para evitar que la base se queme.
- Cocina a fuego muy bajo y con tapa, para que el calor se distribuya de manera pareja y la mezcla se cocine sin resecarse.
- Si la sartén lo permite, coloca un disco de papel encerado en la base para facilitar el desmolde.
- No remuevas la mezcla una vez que esté distribuida en la sartén; solo cubre y revisa a los 15 minutos.
- Para comprobar la cocción, inserta un palillo en el centro; si sale seco, el pastel está listo.
- Deja enfriar completamente antes de desmoldar o cubrir con glaseado, para evitar que se rompa.
Rinde
Aproximadamente 8 porciones.
Valor nutricional estimado por porción
- Calorías: 220
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 14 g
- Proteínas: 12 g
Los valores pueden variar según las marcas y cantidades exactas utilizadas.
Conservación
- En refrigeración: hasta 4 días, bien tapado.
- En congelador: hasta 2 meses (sin el glaseado).
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