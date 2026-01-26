Noroña afirma que es “una comedia de errores” que la Suprema Corte devuelva camionetas compradas

Gerardo Fernández Noroña cuestionó la devolución de las camionetas blindadas y señaló que esta decisión generará una pérdida económica inmediata para la Suprema Corte. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de adquirir camionetas blindadas generó una amplia polémica y reacciones. Sin embargo, la tarde de este 25 de enero el Máximo Tribunal informó de la devolución de los vehículos.

Dicha compra incluyó nueve vehículos bajo una normatividad interna vigente desde 2019, que establece su renovación cada cuatro años, o antes, si se presentan condiciones inseguras. La SCJN aseguró que el número de camionetas retiradas fue mayor al de nuevas adquisiciones, descartando así un aumento en el gasto patrimonial.

La controversia creció con críticas como la de Xóchitl Gálvez, quien cuestionó abiertamente el costo de los vehículos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida, al alegar que la compra permitió un ahorro de más de 1 mil millones de pesos respecto al régimen de arrendamiento previo y que respondió a criterios de seguridad y cumplimiento normativo.

La Corte defendió la adquisición bajo el argumento de prevención y responsabilidad, tras recibir la evaluación de autoridades federales que concluyeron que la flota anterior ya no garantizaba la seguridad requerida. El máximo tribunal afirmó que las decisiones se tomaron con base exclusiva en criterios técnicos, descartando la discrecionalidad y priorizando el uso eficiente de los recursos públicos.

Fernández Noroña afirma que el tema de las camionetas es de seguridad y no de privilegios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que las nuevas camionetas podrían ser reasignadas a jueces que enfrenten mayores riesgos, siguiendo la normativa interna. Crédito: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

En este contexto, Gerardo Fernández Noroña ofreció su postura en un video difundido en sus redes sociales. “Todos los ministros anteriores creo tenían suburban blindadas por un tema de seguridad y por la delicadeza de los temas que tratan.” Para el senador, no se trata de un tema de privilegios, sino de proteger a funcionarios “que tocan temas de la mayor relevancia”.

Fernández Noroña insistió en que la presión mediática y política fue determinante en la resolución de devolver los vehículos. Señaló: “pues ya dijeron que la regresan y que jueces que tengan problemas serios con su seguridad, pues si no las aceptan de regreso...”.

El senador subrayó que, si un vehículo recién comprado se devuelve, se pierde como mínimo el 20% del dinero invertido, ya que “un vehículo apenas sale de la agencia se devalúa de inmediato... y hay marcas que se devalúan más que otras”.

Noroña calificó como “comedia de errores” la decisión de la Corte de devolver las camionetas tras la presión social y política. Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Al comparar la situación de los ministros con otros funcionarios responsables de la seguridad pública, Fernández Noroña expresó: “¿Alguien se atrevería a criticar que García Harfuch no tome vuelos en líneas comerciales? (...) La fiscal general de la República, yo me imagino que también trae cuidados de esa naturaleza que son absolutamente necesarios. No hay ningún privilegio, ningún exceso, ninguna”.

Además, el político defendió la actuación de la SCJN, sugiriendo que la seguridad de los jueces y ministros se justifica por la naturaleza de los casos que atienden: “Y los ministros y ministras de la corte, pues que tocan temas de la mayor relevancia, si a mí me preguntan, se justificaría... si a mí me lo preguntan”.

A lo largo de su intervención, recalcó la diferencia entre los argumentos institucionales y la percepción social, criticando la decisión: “Yo considero un error lo que están haciendo. Es una comedia de errores”.