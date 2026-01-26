México

Noroña afirma que es “una comedia de errores” que la Suprema Corte devuelva camionetas compradas

El senador afirmó diferenció entre necesidades de protección y percepción de privilegios

Guardar
Gerardo Fernández Noroña cuestionó la
Gerardo Fernández Noroña cuestionó la devolución de las camionetas blindadas y señaló que esta decisión generará una pérdida económica inmediata para la Suprema Corte. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de adquirir camionetas blindadas generó una amplia polémica y reacciones. Sin embargo, la tarde de este 25 de enero el Máximo Tribunal informó de la devolución de los vehículos.

Dicha compra incluyó nueve vehículos bajo una normatividad interna vigente desde 2019, que establece su renovación cada cuatro años, o antes, si se presentan condiciones inseguras. La SCJN aseguró que el número de camionetas retiradas fue mayor al de nuevas adquisiciones, descartando así un aumento en el gasto patrimonial.

La controversia creció con críticas como la de Xóchitl Gálvez, quien cuestionó abiertamente el costo de los vehículos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida, al alegar que la compra permitió un ahorro de más de 1 mil millones de pesos respecto al régimen de arrendamiento previo y que respondió a criterios de seguridad y cumplimiento normativo.

La Corte defendió la adquisición bajo el argumento de prevención y responsabilidad, tras recibir la evaluación de autoridades federales que concluyeron que la flota anterior ya no garantizaba la seguridad requerida. El máximo tribunal afirmó que las decisiones se tomaron con base exclusiva en criterios técnicos, descartando la discrecionalidad y priorizando el uso eficiente de los recursos públicos.

Fernández Noroña afirma que el tema de las camionetas es de seguridad y no de privilegios

La Suprema Corte de Justicia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que las nuevas camionetas podrían ser reasignadas a jueces que enfrenten mayores riesgos, siguiendo la normativa interna. Crédito: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

En este contexto, Gerardo Fernández Noroña ofreció su postura en un video difundido en sus redes sociales. “Todos los ministros anteriores creo tenían suburban blindadas por un tema de seguridad y por la delicadeza de los temas que tratan.” Para el senador, no se trata de un tema de privilegios, sino de proteger a funcionarios “que tocan temas de la mayor relevancia.

Fernández Noroña insistió en que la presión mediática y política fue determinante en la resolución de devolver los vehículos. Señaló: “pues ya dijeron que la regresan y que jueces que tengan problemas serios con su seguridad, pues si no las aceptan de regreso...”.

El senador subrayó que, si un vehículo recién comprado se devuelve, se pierde como mínimo el 20% del dinero invertido, ya que “un vehículo apenas sale de la agencia se devalúa de inmediato... y hay marcas que se devalúan más que otras”.

Noroña calificó como “comedia de
Noroña calificó como “comedia de errores” la decisión de la Corte de devolver las camionetas tras la presión social y política. Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Al comparar la situación de los ministros con otros funcionarios responsables de la seguridad pública, Fernández Noroña expresó: “¿Alguien se atrevería a criticar que García Harfuch no tome vuelos en líneas comerciales? (...) La fiscal general de la República, yo me imagino que también trae cuidados de esa naturaleza que son absolutamente necesarios. No hay ningún privilegio, ningún exceso, ninguna”.

Además, el político defendió la actuación de la SCJN, sugiriendo que la seguridad de los jueces y ministros se justifica por la naturaleza de los casos que atienden: “Y los ministros y ministras de la corte, pues que tocan temas de la mayor relevancia, si a mí me preguntan, se justificaría... si a mí me lo preguntan”.

A lo largo de su intervención, recalcó la diferencia entre los argumentos institucionales y la percepción social, criticando la decisión: “Yo considero un error lo que están haciendo. Es una comedia de errores.

Temas Relacionados

Fernández NoroñaSCJNCamionetasPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

La CFE atiende cortes de energía ocasionados por la tormenta Fern

Las autoridades coordinaron estrategias para monitorear riesgos

La CFE atiende cortes de

Corte de agua CDMX: esta alcaldía tendrá afectaciones para inicios de la última semana de enero

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, serán tres días en que el suministro tendrá irregularidades en esta demarcación de la Ciudad de México

Corte de agua CDMX: esta

Hay siete denuncias por extorsión contra agentes de la Fiscalía del Edomex

Suman 10 elementos de la Policía de Investigación suspendidos de sus labores

Hay siete denuncias por extorsión

Policía de Guadalajara fue detenido por presunto abuso sexual de menor en Tlajomulco

El oficial señalado supuestamente se encontraba en su día de descanso cuando realizó el delito contra un joven de 17 años

Policía de Guadalajara fue detenido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres sujetos armados en

Caen tres sujetos armados en Zacatecas tras enfrentamiento con agentes de seguridad: uno es de Venezuela

Trasladan al Botox, presunto líder de Los Blancos de Troya, al penal del Altiplano

Inhabilitan antena de internet en Apatzingán, Michoacán, ligada con Los Blancos de Troya

Vinculan a proceso a 7 integrantes de “Los Rugrats” detenidos en bodega con metanfetamina, fentanilo y armas en Culiacán

Detienen a joven que llevaba más de 70 kilos de metanfetamina ocultos en un auto en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Deep Roots: el festival de

Deep Roots: el festival de música electrónica nuevo en CDMX

Alejandro Filio prepara concierto en el mes de febrero: fecha y sede

Top 10 Netflix México: “Max” domina el ranking de las películas más populares del momento

‘El Güero’ Castro quiere a Adela Noriega de regreso a los foros de Televisa: “Un encanto de mujer”

La empresa detras del reencuentro de ‘Otro Rollo’ se defiende y afirma que realizó ‘todos los esfuerzos posibles’

DEPORTES

Preocupa repentina ausencia de Christian

Preocupa repentina ausencia de Christian Martinoli en el partido de la Selección Mexicana

México vs. Bolivia: concluye 1-0 el partido amistoso desde el Estadio Ramón “Tahuichi”

Se encienden las alarmas: lesión de Edson Álvarez preocupa a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Serie del Caribe 2026: un repaso por los equipos mexicanos que han sido campeones del torneo

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano de Dios’: así fue como México salvó el Mundial de 1986