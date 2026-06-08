México

Cuáles son los mejores lugares para colocar plantas para purificar el ambiente de una casa

La sala, el dormitorio, la cocina y el baño aprovechan mejor sus efectos si reciben luz natural, buena ventilación y una ubicación que no bloquee el paso

Guardar
Google icon
Rincón de sala con luz natural, sillones beige, y plantas: sansevieria, pothos, zamioculca, espatifilo y cactus en macetas modernas.
La ventana, la entrada y el escritorio pueden potenciar la filtración de contaminantes, el control de la humedad y hasta la concentración, según especialistas en salud ambiental y jardinería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar plantas en el hogar no solo aporta un toque natural, también contribuye a mejorar la calidad del aire y crear ambientes más saludables.

Elegir el lugar adecuado para cada planta es clave para aprovechar sus beneficios purificadores y mantenerlas en óptimas condiciones. Factores como la luz, la ventilación y el tipo de espacio influyen en el efecto que tienen sobre el ambiente.

PUBLICIDAD

Saber dónde ubicarlas ayuda a maximizar su capacidad para filtrar contaminantes y mantener el interior de la casa más fresco y limpio.

Persona sentada en el suelo de madera sobre una alfombra de yute, rodeada de plantas de interior diversas junto a una ventana con luz natural.
Colocar plantas en el hogar mejora la calidad del aire y ayuda a crear ambientes más saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores lugares para colocar plantas para purificar el ambiente de una casa

Los mejores lugares para colocar plantas que purifican el ambiente en una casa son aquellos donde pasas más tiempo, hay circulación de aire y pueden aprovechar la luz natural. Según especialistas en salud ambiental y jardinería, estas zonas ayudan a maximizar el efecto de purificación y humidificación de las plantas:

PUBLICIDAD

  • Sala o estancia principal: Coloca plantas como lengua de suegra, potos o palma areca en esquinas, cerca de ventanas o entradas de luz. Estas plantas ayudan a filtrar el aire donde hay mayor convivencia.
  • Dormitorios: Ubica plantas que generan oxígeno durante la noche, como la lengua de suegra o el lirio de la paz, cerca de la ventana o en una mesita auxiliar. No satures el espacio para evitar humedad excesiva.
  • Cocina: Plantas como el clorofito o la hiedra común pueden colocarse en repisas o colgantes. Ayudan a reducir olores y filtrar compuestos volátiles liberados por limpiadores o la estufa.
  • Baño: Helechos o lirio de la paz funcionan bien en zonas húmedas con luz indirecta. Mejoran la calidad del aire y ayudan a controlar la humedad.
  • Pasillos y entradas: Son ideales para colocar plantas resistentes y de bajo mantenimiento como el potos, el clorofito o la palma rafis, que ayudan a filtrar el aire que circula por toda la casa.
  • Oficina o área de trabajo: Plantas como el potos, el clorofito o la lengua de suegra pueden estar cerca de escritorios o ventanas, ayudando a reducir contaminantes y mejorar la concentración.

Para que las plantas sean más efectivas, limpia regularmente el polvo de sus hojas y evita ubicarlas en sitios con corrientes de aire fuerte o donde puedan estorbar el paso.

Planta Pothos con enredaderas largas colgando en un departamento soleado. Se ven estantes de madera, libros, un tocadiscos y otras plantas cerca de una ventana.
En dormitorios, la lengua de suegra y el lirio de la paz generan oxígeno durante la noche sin saturar el espacio para evitar humedad excesiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de las plantas para purificar el ambiente

Las plantas que purifican el ambiente ofrecen varios beneficios en el hogar o espacios cerrados:

  • Eliminación de contaminantes: Algunas especies ayudan a reducir compuestos nocivos presentes en el aire, como formaldehído, benceno, xileno y tricloroetileno, que pueden encontrarse en muebles, pinturas y productos de limpieza.
  • Aumento de oxígeno: Durante la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, lo que mejora la calidad del aire interior.
  • Regulación de la humedad: A través de la transpiración, las plantas liberan vapor de agua, ayudando a mantener niveles de humedad equilibrados y reduciendo la sequedad ambiental.
  • Reducción del polvo: Las hojas atrapan partículas de polvo y otras impurezas, haciendo que el aire sea más limpio.
  • Disminución del estrés y mejora del bienestar: Tener plantas en casa está relacionado con una mayor sensación de calma, concentración y reducción del estrés.
  • Absorción de olores: Algunas plantas ayudan a neutralizar olores desagradables en el ambiente.
  • Decoración funcional: Aportan belleza y color, además de sus beneficios para la salud ambiental.

Entre las plantas más recomendadas para purificar el aire se encuentran el potus, la palma areca, el lirio de la paz, la sansevieria y el ficus.

Temas Relacionados

plantashogarjardineríamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aseguran camiones y más de 17 mil litros de huachicol en Puebla

El inmueble quedó asegurado junto con otros indicios

Aseguran camiones y más de 17 mil litros de huachicol en Puebla

Clima en Puerto Vallarta: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Puerto Vallarta: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Clima en Tijuana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Tijuana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Clima en Culiacán Rosales: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Culiacán Rosales: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Clima en Mérida: temperatura y probabilidad de lluvia para este 8 de junio

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Mérida: temperatura y probabilidad de lluvia para este 8 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a “El Topo”, presunto líder de célula de la Familia michoacana en Puebla

Sentencian a “El Topo”, presunto líder de célula de la Familia michoacana en Puebla

Emojis, corridos y promesas de lujo: el manual del CJNG para reclutar jóvenes en TikTok

Fiscalía de Michoacán llama a comparecer al senador Raúl Morón por el asesinato de Carlos Manzo

Hallan más de 550 explosivos improvisados en inmueble abandonado de Sinaloa: eran desde minas terrestres hasta tipo antipersonal

Los narcoesclavos: el método de secuestro de niños, jóvenes y campesinos se registra desde los años 70, apuntan analistas

ENTRETENIMIENTO

Expo Michelada y Garnacha llegará a la CDMX para acompañar el mundial con clásicos antojitos: cuándo y dónde será

Expo Michelada y Garnacha llegará a la CDMX para acompañar el mundial con clásicos antojitos: cuándo y dónde será

MasterChef México 24/7: quién sale eliminado hoy 7 de junio

Belinda estará en la inauguración del Mundial 2026 junto a Shakira

¿Qué significa ser demisexual, la orientación aceptada por Roger González?: “No sabía que era eso”

Rosa María Noguerón descarta a Yeri Mua y Emiliano Aguilar en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Es oficial, Guillermo Almada es el nuevo entrenador del América

Es oficial, Guillermo Almada es el nuevo entrenador del América

Cómo llegar al FIFA Fan Fest CDMX en transporte público: rutas y costos que debes saber en este Mundial 2026

La reacción de Javier Aguirre que generó dudas a días del debut del Tri en el Mundial 2026

Colombia vs Jordania: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional desde México

Entrenador de Jamaica adelanta cómo podría ser el partido entre Sudáfrica y México en la inauguración del Mundial: “Presionarán muy arriba”