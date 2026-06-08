La ventana, la entrada y el escritorio pueden potenciar la filtración de contaminantes, el control de la humedad y hasta la concentración, según especialistas en salud ambiental y jardinería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar plantas en el hogar no solo aporta un toque natural, también contribuye a mejorar la calidad del aire y crear ambientes más saludables.

Elegir el lugar adecuado para cada planta es clave para aprovechar sus beneficios purificadores y mantenerlas en óptimas condiciones. Factores como la luz, la ventilación y el tipo de espacio influyen en el efecto que tienen sobre el ambiente.

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Saber dónde ubicarlas ayuda a maximizar su capacidad para filtrar contaminantes y mantener el interior de la casa más fresco y limpio.

Colocar plantas en el hogar mejora la calidad del aire y ayuda a crear ambientes más saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores lugares para colocar plantas para purificar el ambiente de una casa

Los mejores lugares para colocar plantas que purifican el ambiente en una casa son aquellos donde pasas más tiempo, hay circulación de aire y pueden aprovechar la luz natural. Según especialistas en salud ambiental y jardinería, estas zonas ayudan a maximizar el efecto de purificación y humidificación de las plantas:

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Sala o estancia principal: Coloca plantas como lengua de suegra, potos o palma areca en esquinas, cerca de ventanas o entradas de luz. Estas plantas ayudan a filtrar el aire donde hay mayor convivencia.

Dormitorios: Ubica plantas que generan oxígeno durante la noche, como la lengua de suegra o el lirio de la paz, cerca de la ventana o en una mesita auxiliar. No satures el espacio para evitar humedad excesiva.

Cocina: Plantas como el clorofito o la hiedra común pueden colocarse en repisas o colgantes. Ayudan a reducir olores y filtrar compuestos volátiles liberados por limpiadores o la estufa.

Baño: Helechos o lirio de la paz funcionan bien en zonas húmedas con luz indirecta. Mejoran la calidad del aire y ayudan a controlar la humedad.

Pasillos y entradas: Son ideales para colocar plantas resistentes y de bajo mantenimiento como el potos, el clorofito o la palma rafis, que ayudan a filtrar el aire que circula por toda la casa.

Oficina o área de trabajo: Plantas como el potos, el clorofito o la lengua de suegra pueden estar cerca de escritorios o ventanas, ayudando a reducir contaminantes y mejorar la concentración.

Para que las plantas sean más efectivas, limpia regularmente el polvo de sus hojas y evita ubicarlas en sitios con corrientes de aire fuerte o donde puedan estorbar el paso.

En dormitorios, la lengua de suegra y el lirio de la paz generan oxígeno durante la noche sin saturar el espacio para evitar humedad excesiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de las plantas para purificar el ambiente

Las plantas que purifican el ambiente ofrecen varios beneficios en el hogar o espacios cerrados:

Eliminación de contaminantes: Algunas especies ayudan a reducir compuestos nocivos presentes en el aire, como formaldehído, benceno, xileno y tricloroetileno, que pueden encontrarse en muebles, pinturas y productos de limpieza.

Aumento de oxígeno: Durante la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, lo que mejora la calidad del aire interior.

Regulación de la humedad: A través de la transpiración, las plantas liberan vapor de agua, ayudando a mantener niveles de humedad equilibrados y reduciendo la sequedad ambiental.

Reducción del polvo: Las hojas atrapan partículas de polvo y otras impurezas, haciendo que el aire sea más limpio.

Disminución del estrés y mejora del bienestar: Tener plantas en casa está relacionado con una mayor sensación de calma, concentración y reducción del estrés.

Absorción de olores: Algunas plantas ayudan a neutralizar olores desagradables en el ambiente.

Decoración funcional: Aportan belleza y color, además de sus beneficios para la salud ambiental.

Entre las plantas más recomendadas para purificar el aire se encuentran el potus, la palma areca, el lirio de la paz, la sansevieria y el ficus.

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