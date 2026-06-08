México

Pronostican lluvias torrenciales en el sur y centro del país por sistema tropical en el Pacífico

Guerrero y Oaxaca encabezan las entidades con mayor riesgo, mientras que la Ciudad de México también espera precipitaciones fuertes

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Dos-E provocará lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca durante las próximas horas.
Dos-E provocará lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca durante las próximas horas.

La presencia de la depresión tropical Dos-E, que podría evolucionar a tormenta tropical Boris y tocar tierra en las costas de Guerrero durante las primeras horas de este lunes 8 de junio, mantendrá condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias intensas a torrenciales, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y posibles afectaciones en diversas regiones del país.

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Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar el aumento de niveles en ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Dos-E intensificará el temporal de lluvias en gran parte del país

El sistema tropical interactuará con canales de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como condiciones de inestabilidad atmosférica, generando lluvias de consideración en estados del Pacífico, centro, oriente y sureste de México.

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La medida aplica el 8 de junio de 2026 en escuelas públicas y privadas de todos los niveles, e incluye labores administrativas en ambos turnos, tras una recomendación de Protección Civil estatal por el sistema Dos-E.
La medida aplica el 8 de junio de 2026 en escuelas públicas y privadas de todos los niveles, e incluye labores administrativas en ambos turnos, tras una recomendación de Protección Civil estatal por el sistema Dos-E.

Las entidades con los mayores acumulados previstos son:

  • Guerrero y Oaxaca: 150 a 250 milímetros.
  • Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas: 75 a 150 milímetros.
  • Querétaro, Hidalgo y Estado de México: 50 a 75 milímetros.
  • Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: 25 a 50 milímetros.

El SMN señaló que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en diversas regiones.

Guerrero, Oaxaca y Michoacán enfrentarán los mayores riesgos

Las zonas costeras del Pacífico sur serán las más afectadas por la influencia directa del ciclón tropical.

Entre los principales riesgos previstos destacan:

  • Incremento repentino en ríos y cuerpos de agua.
  • Deslaves en zonas montañosas.
  • Inundaciones en áreas urbanas y comunidades de baja altitud.
  • Caída de árboles y anuncios espectaculares por fuertes vientos.
  • Interrupciones en caminos y carreteras por derrumbes o encharcamientos.

Además, se pronostican rachas de viento de entre 90 y 110 kilómetros por hora en las costas de Guerrero, mientras que Michoacán y Oaxaca podrían registrar ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Ciudad de México y Valle de México tendrán una jornada lluviosa

Panorámica del Ángel de la Independencia en CDMX bajo lluvia intensa y granizo. Un rayo ilumina el cielo oscuro. Coches con luces rojas circulan en la avenida mojada.
Ciudad de México espera lluvias fuertes y tormentas eléctricas por efectos de Dos-E. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la capital del país y su zona metropolitana se prevé una jornada marcada por cielos nublados y lluvias durante gran parte del día.

El pronóstico indica:

  • Temperatura mínima de 15 a 17 grados Celsius en la Ciudad de México.
  • Temperatura máxima de 21 a 23 grados.
  • Lluvias fuertes principalmente en el sur y occidente de la capital.
  • Lluvias muy fuertes en el suroeste del Estado de México.
  • Posibles descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Durante la mañana también podrían presentarse bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en zonas elevadas y carreteras.

Persistirá la onda de calor en varias entidades del país

Aunque las lluvias dominarán gran parte del territorio nacional, el calor continuará siendo un factor importante en diversas regiones.

Las temperaturas máximas previstas son:

  • 40 a 45 grados Celsius en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.
  • 35 a 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • 30 a 35 grados en Baja California Sur, San Luis Potosí y Aguascalientes.

La onda de calor seguirá afectando principalmente estados del norte y del Pacífico mexicano.

Autoridades piden extremar precauciones ante lluvias, viento y oleaje elevado

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales debido a que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente conforme evolucione Dos-E.

Vista de una calle mojada en la Ciudad de México con personas caminando con paraguas, coches y un autobús, y un puesto de tacos con vapor.
Pronostican jornada lluviosa en la CDMX por influencia de la depresión tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales medidas preventivas destacan:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
  • Mantenerse alejado de laderas con riesgo de deslaves.
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Extremar precauciones al conducir bajo lluvia o niebla.
  • Atender las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.
  • Evitar actividades marítimas en costas del Pacífico sur debido al fuerte oleaje.

Asimismo, se prevé oleaje de entre cuatro y cinco metros de altura en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima y Chiapas podría alcanzar entre tres y cuatro metros.

Con este panorama, el lunes 8 de junio estará marcado por condiciones meteorológicas severas en amplias regiones de México, especialmente en el Pacífico sur, donde la evolución de Dos-E será determinante para el desarrollo de lluvias extremas y posibles afectaciones a la población.

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