León Larregui y Jay de la Cueva son captados en el concierto de Kanye West en México

Kanye West llenó la Plaza de Toros México en un concierto histórico que atrajo a miles de fanáticos y figuras de la música nacional. (Especial)

La visita de Kanye West a la Ciudad de México se ha convertido en uno de los eventos musicales más comentados del inicio de 2026.

El rapero estadounidense reunió a miles de fanáticos en la Plaza de Toros México, ofreciendo un espectáculo que mezcló música, performance y un despliegue visual impactante.

León Larregui y Jay de la Cueva sorprendieron al público con su asistencia al concierto en la Plaza de Toros. (Instagram/ @jaydelacueva)

Entre los asistentes destacaron dos figuras de la música mexicana: León Larregui y Jay de la Cueva, quienes fueron vistos en primera fila disfrutando del show. Su presencia generó conversación en redes y reforzó la idea de que el concierto trascendió lo musical para convertirse en todo un fenómeno cultural.

Larregui y de la Cueva, protagonistas inesperados

La presencia de los músicos en primera fila sorprendió a muchos usuarios, destacándolo como un hecho que jamás pensaron ver. Las publicaciones en redes sociales confirmaron que ambos disfrutaron intensamente del espectáculo.

León Larregui , vocalista de Zoé y referente del rock alternativo mexicano.

Jay de la Cueva , miembro fundador de Fobia y Titán , además de líder de Moderatto y The Guapos .

Ambos compartieron clips e imágenes que se viralizaron rápidamente.

La actuación del rapero estadounidense congregó a miles de personas en la Plaza de Toros México, mientras reconocidos músicos mexicanos y personalidades asistieron al evento. (Instagram/@jaydelacueva)

Para los fans, ver a dos artistas de estilos tan distintos juntos en un concierto de hip hop fue un cruce cultural inesperado. El momento refleja cómo los grandes conciertos internacionales se convierten en espacios de encuentro entre artistas de diferentes géneros y generaciones.

La reacción al concierto de Kanye

El regreso de Kanye West a México era un acontecimiento largamente esperado. Después de más de dos décadas sin presentarse en el país, el artista ofreció un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera.

Clásicos como Stronger y Gold Digger .

Temas recientes de su proyecto Vultures .

Un cierre espectacular con fuegos artificiales al ritmo de “Runaway”.

El productor Nate Dae adelantó un vistazo a la producción que tendrá el concierto de Kanye West en la Monumental Plaza de Toros. Crédito: X/ @natexdae

La puesta en escena fue minimalista pero poderosa, con luces intensas y pantallas que proyectaban imágenes del artista. El público respondió con euforia, convirtiendo cada canción en un coro masivo.

Un concierto que trascendió lo musical

La visita de Kanye West no sólo fue un espectáculo para los fanáticos del rapero, sino también un acontecimiento social. Más allá de la música, el evento dejó claro que la escena mexicana sigue conectada con lo que ocurre en el panorama internacional.

La presencia de músicos reconocidos como Larregui y de la Cueva, además de otras personalidades como el comediante Ricardo O’Farrill, reforzó la idea de que el concierto fue un punto de convergencia cultural.

El comediante Ricardo O’ Farrill también asistió al evento, demostrando su emoción en la primera fila. (Instagram/@richieofarril)

La viralidad de las imágenes y comentarios en redes sociales confirma que este concierto no sólo fue un show, sino que se convirtió un momento que quedará en la memoria colectiva como uno de los más importantes eventos musicales del año.