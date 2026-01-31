México

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

La actuación de Ye destacó por la interpretación de 36 temas, donde el público mostró entusiasmo y diversas opiniones se manifestaron en redes

Una atmósfera cargada de emociones
Una atmósfera cargada de emociones y predicciones rodea la próxima presentación de Kanye West en la Plaza de Toros, cuyo regreso mantiene atentos a seguidores y críticos. REUTERS/Randall Hill

El regreso de Kanye West a la Ciudad de México después de casi dos décadas de su último concierto fue un acontecimiento que continúa generando una enorme expectativa.

Su primer concierto en la Plaza de Toros el 30 de enero reunió a miles de fans que corearon sus temas con euforia y nostalgia, al ofrecer un recorrido por toda su extensa carrera que inició en los noventas.

El show del 30 de
El show del 30 de enero en la Ciudad de México reunió a más de 40 mil fans que cantaron junto a Kanye sus éxitos y nuevas canciones. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Con un escenario circular y una producción sobria en formato 360°, Ye presentó un show que combinó clásicos y nuevos temas. Ahora la gran duda es si repetirá el mismo repertorio en la segunda fecha del 31 de enero.

El setlist del 30 de enero: un repaso a toda su carrera

El show se extendió por más de dos horas, con un repertorio que recorrió toda la trayectoria de West. En este sentido, la selección de canciones fue amplia y equilibrada.

Aquí te ofrecemos el listado completo en orden:

  • Heartless
  • Can’t Tell Me Nothing
  • Niggas in Paris
  • Mercy
  • Blood on the Leaves
  • On Sight
  • Black Skinhead
  • Power
  • Bound 2
  • Say You Will
  • STARS
  • Only One
  • TALKING
  • BOMB
  • Piercing on my hand
  • EVERYBODY
  • CARNIVAL
  • PREACHER MAN
  • BEAUTY AND THE BEAST
  • Last Breath
  • ALL THE LOVE
  • Father Stretch My Hands, Pt. 1
  • Famous
  • FourFiveSeconds
  • Run This Town (JAY-Z cover)
  • All Falls Down
  • Jesus Walks
  • Through the Wire
  • Touch the Sky
  • Good Life
  • Homecoming
  • Flashing Lights
  • All of the Lights
  • Stronger
  • Ghost Town
  • Runaway
El debut de North West
El debut de North West en el escenario generó opiniones encontradas, siendo su intervención motivo de memes y discusión entre los seguidores del artista. (TikTok: @mikearestegui)

Este setlist de 36 canciones mostró cómo Kanye equilibra su legado con su presente creativo, ofreciendo un viaje musical que conectó con distintas generaciones.

La reacción del público y las redes

La recepción fue intensa tanto en el recinto como en plataformas digitales. Aquellos que asistieron no han dejado de destacar su experiencia, señalando al concierto como un momento histórico, mientras que en redes la conversación se dividió entre elogios y críticas.

En el recinto: más de 40 mil personas corearon cada tema y celebraron el regreso del rapero.

En redes sociales:

  • Críticas a la transmisión en ViX Premium por su calidad.
  • Memes virales sobre la producción y la participación de su hija, North West.
  • Debate sobre el debut de su hija, entre quienes lo vieron como entrañable y quienes lo consideraron poco profesional.
La reacción en redes sociales
La reacción en redes sociales reflejó la intensidad del evento, con elogios al concierto y críticas técnicas a la transmisión. (captura de pantalla)

De esta manera, aunque la experiencia digital dejó opiniones encontradas, el consenso general parece decantarse por un comentario positivo hacia el concierto, destacándolo un hito en la historia musical reciente de México.

¿Qué esperar del concierto del 31 de enero?

Así, la gran incógnita es si Ye repetirá exactamente el mismo setlist en la segunda fecha. Por antecedentes de sus presentaciones previas, se conoce que suele mantener la base de sus shows, pero siempre introduciendo variaciones.

Lo más probable:

  • Repetición de la mayoría de los clásicos.
  • Inclusión de los nuevos temas de Bully.

Posibles cambios:

  • Alterar el orden de las canciones.
  • Añadir algún tema sorpresa.
  • Invitar a colaboradores inesperados.
El setlist del primer show
El setlist del primer show de West en la Ciudad de México abarcó 22 canciones, permitiendo al público disfrutar de la evolución musical del rapero estadounidense. (Foto Instagram)

De esta manera, el concierto del 31 de enero promete revivir la energía del primero, pero los fans esperan que Kanye sorprenda con algún giro que haga única la segunda noche.

