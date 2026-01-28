Kanye West en México: invitados y posible setlist para el concierto en la Plaza de Toros

El regreso de Kanye West a México marca uno de los momentos más esperados en la agenda musical del país durante 2026. Tras casi dos décadas lejos de los escenarios nacionales, el rapero ofrecerá dos conciertos, el 30 y 31 de enero, en la Plaza de Toros México.
West, conocido por su capacidad de innovar y reinventarse, ha logrado que su regreso sea tema de conversación en todos los círculos musicales.
Cada aspecto del evento ha generado expectativa: desde la propuesta escénica hasta las especulaciones sobre los artistas invitados. En este sentido, el entusiasmo no sólo es por su retorno, sino por la posibilidad de presenciar colaboraciones inéditas y un show de escala global.
Los posibles invitados: Travis Scott, Peso Pluma y Fuerza Regida
Uno de los temas que más revuelo ha causado es el de los invitados especiales. Distintos periodistas, entre ellos Gil Barrera, han sugerido que figuras de gran relevancia en la escena compartan escenario con Ye:
- Travis Scott: Rapero estadounidense, colaborador habitual de Kanye y referente en la escena internacional.
- Peso Pluma: el primer artista mexicano que colaboró con Ye, en el tema Gimme A Second 2, que también incluye la participación de Rich The Kid.
- Fuerza Regida: Banda de regional mexicano que ha destacado en los listados globales recientes.
La confirmación de estos invitados convertiría el concierto en una experiencia única, al fusionar el hip hop estadounidense con regional mexicano ante una audiencia vasta y entusiasta.
El posible setlist: clásicos, colaboraciones y estrenos
El repertorio que Kanye West podría presentar en México es motivo de especulación y deseos entre los asistentes. Se espera que el artista interprete una combinación de grandes éxitos, temas recientes y colaboraciones, entre las que destacan:
- Power
- Can’t Tell Me Nothing
- Niggas in Paris
- Praise God
- Blood on the Leaves
- Say You Will
- Heartless
- Love Lockdown
- Runaway
- Bound 2
- Jail
- STARS
- PAID
- TALKING
- BOMB
- EVERYBODY
- FRIED
- CARNIVAL
- On Sight
- Black Skinhead
- No Church in the Wild
- Wolves
- Jesus Walks
- Father Stretch My Hands, Pt. 1
- Through the Wire
- Gold Digger
- Otis
- Touch the Sky
- All Falls Down
- Good Life
- FourFiveSeconds
- Run This Town
- Famous
- Monster
- Flashing Lights
- All of the Lights
- Homecoming
- Stronger
- Gimme A Second 2
Esta selección representa distintas etapas de su carrera, desde su debut con The College Dropout (2004) hasta discos emblemáticos como Late Registration, Graduation, My Beautiful Dark Twisted Fantasy y Yeezus.
Lo que debes saber del concierto en la Plaza de Toros México
El concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México se perfila como uno de los mayores eventos internacionales del año. Los datos clave para quienes asistan o sigan el show desde casa son:
- Fechas: 30 y 31 de enero de 2026
- Lugar: Plaza de Toros México, con capacidad para más de 50 mil personas por noche
- Transmisión en vivo: Disponible para suscriptores de ViX Premium, lo que permitirá que el espectáculo llegue a fanáticos en todo el país
- Apertura de puertas: 18:00 horas
- Inicio del concierto: 20:00 horas
- Duración aproximada: 2 horas por noche
- Producción: Escenografía envolvente y efectos visuales inéditos en el país, diseñados bajo la dirección creativa del propio Ye
La expectativa por este regreso histórico se refleja en la velocidad con la que se agotaron los boletos y en la conversación constante en redes sociales.
De esta manera, el espectáculo de Kanye West promete ser una experiencia multisensorial y colectiva, con la posibilidad de invitados de talla mundial y un repertorio que abarca desde sus himnos iniciales hasta sus colaboraciones más recientes.