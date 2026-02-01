México

Incrementan medidas de seguridad en Chiapas tras el estado de sitio de Guatemala

El sector empresarial de Tapachula demanda vigilancia permanente para evitar la entrada de pandillas y proteger la seguridad y estabilidad económicas

Guardar
Fotografía de barca en río
Fotografía de barca en río Suchiate, en la frontera de México con Guatemala. Crédito: EFE

El endurecimiento de las medidas de seguridad en la frontera sur de México, surge tras la declaración de un estado de sitio en Guatemala, implementado luego del asesinato de diez policías presuntamente a manos de pandilleros. Esta disposición permite la detención de cualquier persona acusada de terrorismo o sedición sin orden judicial durante 30 días.

Como reacción a este contexto, autoridades mexicanas han incrementado los controles y la presencia de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la polícia estatal de Chiapas en el paso del río Suchiate, frontera natural entre ambos países, según información de la agencia EFE.

En Tapachula, la situación comienza a impactar social y económicamente; José Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), señaló a EFE una notable disminución del flujo habitual de visitantes guatemaltecos:

“No hemos visto los autobuses o las camionetas que ellos traen en las calles, esto nos habla que no están ingresando a Tapachula de manera normal. Nos preocupa este hecho que pudiera extenderse”. Herrera enfatizó la importancia de los visitantes guatemaltecos para la economía local, subrayando que su presencia genera una derrama económica significativa en la ciudad.

El sector empresarial local exige vigilancia constante. Roberto García Zenteno, comerciante de Tapachula, instó a reforzar la seguridad tras la decisión del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, de declarar el estado de sitio.

“Claro, que se siga reforzando la seguridad y que no solo se siga reforzando, sino que realmente observen y analicen”, indicó a EFE. García Zenteno recordó un episodio de hace 12 o 13 años, cuando bandas conocidas como ‘Maras’ amenazaron con atacar la ciudad, una situación que, según relató, fue contenida gracias a la intervención policial.

Fotografía de barca en río
Fotografía de barca en río Suchiate, en la frontera de México con Guatemala. Crédito: EFE

En la actualidad, el gobierno de Guatemala enfrenta a pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha, cuyos líderes han sido trasladados a la prisión de alta seguridad Renovación I y se les han retirado privilegios otorgados previamente. Ante este panorama, líderes del sector privado en Tapachula expresan temor de que estos grupos criminales intenten cruzar hacia México.

Herrera advirtió a EFE: “No se van a ir al Salvador y lo más seguro es que vengan a México, donde es fácil el ingreso por la frontera sur, por lo que es importante contener a la delincuencia”.

Grupos criminales guatemaltecos en México y su relación con cárteles

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ha identificado la operación de cerca de diez células de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha en la frontera mexicana.

Estas organizaciones mantienen colaboraciones con cárteles de México en actividades ilícitas como el tráfico de drogas y migrantes. "Mara 18″ es reconocida como la pandilla más grande de Los Ángeles, de acuerdo con información de Reuters.

Los grupos criminales guatemaltecos han establecido vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde, según la PNC, asumen un papel subordinado y participan en delitos como narcomenudeo, extorsión y tráfico de migrantes.

La llegada de expandilleros salvadoreños
La llegada de expandilleros salvadoreños a México responde a la presión de las políticas de Nayib Bukele y endurece la crisis de violencia en el país. (Infobae México/ Jesús Avilés)

El fortalecimiento de los lazos entre pandillas centroamericanas y cárteles mexicanos representa un riesgo creciente para la seguridad en México.

La incorporación de estos individuos podría agudizar la violencia en México, ya que añade experiencia en delitos complejos como la extorsión—Uno de los delitos de alto impacto que combate el gobierno de México— y el préstamo gota a gota.

La CBP documentó que “los pandilleros ingresan a México por la frontera sur como migrantes indocumentados y recorren la República sin ser identificados. En el camino buscan contactos y negocios con los cárteles de la droga. Algunos de ellos, además, son reclutados por los grupos del crimen organizado para el tráfico de migrantes”.

Temas Relacionados

TapachulaChiapasGuatemalaGuardia NacionalSeguridadmigrantesmexico-noticias

Más Noticias

¿Quién sustituirá a Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado?

La transferencia de liderazgo se da en un momento en que Morena enfrenta retos internos y externos

¿Quién sustituirá a Adán Augusto

Adultos mayores ya pueden tramitar la CURP biométrica: requisitos, costos y dónde hacerlo

El documento forma parte de la modernización del sistema de identificación oficial en el país

Adultos mayores ya pueden tramitar

Lo pararon para revisión pero chofer de tráiler disparó a policías y desató persecución de película

Ocurrió en Los Reyes La Paz, Municipio de La Paz, Estado de México donde el conductor de la unidad de transporte golpeó a varios autos en su huida

Lo pararon para revisión pero

Cristian Castro suma nuevas fechas en el Auditorio Nacional tras agotar conciertos

El cantante amplía su agenda en la Ciudad de México y confirma más presentaciones en distintas ciudades del país

Cristian Castro suma nuevas fechas

Efemérides del 1 de febrero: qué pasó un día cómo hoy

Eventos que transformaron el camino de la humanidad y que se recuerdan este sábado

Efemérides del 1 de febrero:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un taladro, videojuegos de Call

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro suma nuevas fechas

Cristian Castro suma nuevas fechas en el Auditorio Nacional tras agotar conciertos

Famoso antro LGBT+ en CDMX anuncia el veto de la música de Nicki Minaj: “Solo artistas que respeten la diversidad”

¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás! Famosos de Televisa comparten la primera foto de su bebé: “Vida”

María José prepara nuevas canciones y promete temas “cortavenas” para su próximo disco

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

DEPORTES

‘Loco’ Abreu revela por qué

‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia

Super Bowl 2026: productores michoacanos exportarán más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos

San Siro: Explora la historia del mítico estadio que abrirá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con el desfile de la delegación mexicana

América vs Pumas: a qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

José Ramón Fernández reconoce a Álvaro Fidalgo y advierte que hará falta en Coapa: “El América va a resentir”