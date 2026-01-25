Cuáles son las células de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha ligadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala identificó 10 células de Barrio 18 y Mara Salvatrucha que colaboran con cárteles mexicanos en la frontera con México. (Infobae México/ Jesús Avilés)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala identificó alrededor de 10 células de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha que operan en la frontera con México, donde colaboran con cárteles mexicanos en el tráfico de drogas y migrantes.

Estas organizaciones han sido señaladas por las autoridades guatemaltecas como actores clave en la disputa territorial y la distribución de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.

Con este tipo de alianzas, los cárteles mexicanos pueden utilizar la infraestructura y el conocimiento local de las pandillas para facilitar el movimiento de drogas y personas hacia territorio estadounidense.

Las pandillas guatemaltecas operan junto al Cártel de Sinaloa y el CJNG en la frontera, participando en tráfico de drogas y migrantes hacia Estados Unidos. (Reuters)

Células delictivas identificadas en la frontera

Las células de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), como Locos Salvatruchas, Solo Raperos, Crazy Rich, Solo para Locos, Los Carnales, los Crazy Gangsters, Crazy Chapín y Little Psycho Criminal, mantienen vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades de Guatemala advirtieron que estos grupos mantienen una presencia activa en ambos lados de la frontera. Según la PNC, las pandillas han adoptado un papel subordinado dentro de la estructura criminal de los grandes cárteles, participando en delitos como el narcomenudeo, la extorsión y el tráfico de migrantes.

Cabe recordar la colaboración entre las pandillas y los cárteles mexicanos se ha intensificado tras una serie de ataques y motines recientes en Guatemala.

Belteton Helver Saia, exjefe de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcóticos de la PNC, explicó a El Sol de México que la Mara Salvatrucha ha establecido alianzas con organizaciones como Los Zetas y el Cártel del Golfo, CJNG y Sinaloa en diferentes momentos, tanto dentro de Guatemala como en Chiapas.

“Por décadas ejercieron un poder callejero superior al de la policía mediante el miedo, pero ahora opera como red de venta local de drogas, además como fuerza en la disputa de territorio y el contrabando de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, dentro y fuera de Guatemala”, declaró Saia.

La Mara Salvatrucha mantiene vínculos operativos con Los Zetas, el Cártel del Golfo, CJNG y Sinaloa, expandiendo su influencia en Guatemala y Chiapas. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Delitos cometidos por Los Maras y Barrio 18

Por su parte, Barrio 18, considerada una de las maras más numerosas del hemisferio occidental, ha diversificado sus actividades en la región. De acuerdo con el exfuncionario, “ha incursionado incluso en el cultivo de amapola y la instalación y control de laboratorios clandestinos para la fabricación de metanfetaminas, siempre supervisados por los cárteles mexicanos”.

El impacto de estas organizaciones se ha manifestado en la reciente ola de violencia registrada en Guatemala. Motines atribuidos al líder de Barrio 18, Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias Lobo, en la cárcel Renovación I al sur de la capital, se saldaron con 10 policías asesinados y el secuestro temporal de 45 trabajadores penitenciarios.

Ochoa, condenado a más de 1,600 años por múltiples homicidios, habría exigido mejores condiciones carcelarias. El gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, declaró estado de sitio durante 30 días para recuperar el control de las cárceles y capturar a los integrantes de Barrio 18.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó en conferencia de prensa: “Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones”.

Barrio 18 ha incursionado en el cultivo de amapola y fabricación de metanfetaminas bajo supervisión de organizaciones criminales mexicanas. (AP Foto/Salvador Meléndez, Archivo)

Cifras y detenciones importantes

El fenómeno trasciende la frontera. Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) señalan que durante 2024, un total de 46 pandilleros centroamericanos fueron detenidos intentando ingresar a México por la frontera de Chiapas.

Por otro lado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos reportó la captura de 19 maras en la frontera con México el mismo año.

“Los pandilleros ingresan a México por la frontera sur como migrantes indocumentados y recorren la República sin ser identificados. En el camino buscan contactos y negocios con los cárteles de la droga. Algunos de ellos, además, son reclutados por los grupos del crimen organizado para el tráfico de migrantes”, documentó la CBP.

Según El Sol de México, la presencia de pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha en la región se ha visto afectada por políticas de mano dura en países como El Salvador, donde Nayib Bukele ha emprendido campañas agresivas desde 2022, obligando a estos grupos a buscar reacomodo en otros territorios, como Guatemala.