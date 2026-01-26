Guatemala

Las fuerzas de seguridad de Guatemala informan sobre 950 personas arrestadas tras estado de sitio

Los operativos realizados bajo la medida extraordinaria resultaron en la aprehensión de 41 integrantes de pandillas, además de detenciones adicionales relacionadas con ataques armados contra agentes policiales

PNC de Guatemala reporta 950 personas detenidas. (Foto: cortesía)

Las autoridades de la Policía Nacional Civil reportan 950 personas detenidas como resultado del estado de sitio, entre ellas 41 miembros de pandillas identificados: 38 de barrio 18 y 3 pertenecientes a la mara salvatrucha. Entre los detenidos también figuran 70 extorsionistas, 92 armas decomisadas y 34 automotores incautados.

Los datos compartidos por las fuerzas de seguridad, derivan de la medida impuesta, por el presidente Bernardo Arévalo en consejo de ministros y ratificado por el Congreso de la República, el lunes 19 de enero, como estrategia para contrarrestar los hechos violentos perpetrados por grupos criminales.

Los enfrentamientos directos con fuerzas de seguridad dejaron un saldo de 23 mareros aprehendidos por ataques a agentes de la PNC. Dentro de este grupo fueron arrestados 20 integrantes de barrio 18 y 1 de la mara salvatrucha; además, 2 miembros de pandillas murieron en estos operativos, según información oficial.

Entre los detenidos también figuran 70 extorsionistas. REUTERS/Cristina Chiquin

El estado de sitio ha permitido a las fuerzas de seguridad intensificar los operativos contra sectores vinculados a pandillas y elevar el número de capturas. En consecuencia, este fin de semana, se realizaron operativos en la zona 3 de Ciudad de Guatemala, con el objetivo de fortalecer la seguridad y desmantelar estructuras criminales.

En los últimos días, fuerzas policiales y militares desarticularon un sistema de videovigilancia ilegal instalado en el bulevar San Rafael, zona 18. De acuerdo con las investigaciones, este sistema funcionaba con cámaras ocultas, utilizadas por miembros del Barrio 18 para monitorear el movimiento de ciudadanos y seleccionar víctimas.

Los operativos se extienden a barrios con índices elevados de criminalidad como El Gallito y El Limón, donde las inspecciones de vehículos y registros en calles se realizan en cualquier horario, incluidas las acciones efectuadas con apoyo canino especializado de la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor”.

En otra acción, la Policía Nacional Civil informó de la captura de alias Coche, identificado como presunto terrorista de la mara salvatrucha, en la aldea Las Tunas, Jutiapa. Junto a él, fueron detenidos tres adultos y cinco menores fueron remitidos a las autoridades.

Las autoridades han reiterado que continuarán fortaleciendo las medidas de control para garantizar la seguridad y el resguardo de los habitantes ante la persistencia de actividades ilícitas en las zonas intervenidas.

Video muestra el caos y la tensión mientras agentes de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario movilizan a la fuerza a decenas de reos en medio de escombros y desorden.

<b>Operativo en cárcel de Escuintla permite decomiso de celulares, explosivos y drogas</b>

De acuerdo, con información publicada en paginas oficiales de la PNC de Guatemala. La requisa efectuada en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, en Escuintla, ocho días después del motín, permitió a agentes de la PNC, el Ejército de Guatemala y personal del Sistema Penitenciario localizar 2 pistolas, 52 municiones, una granada de fragmentación, drogas y 12 teléfonos celulares dentro del recinto.

Entre los objetos decomisados se encontraron dos cartuchos ya percutados para fusil, piedras de crack, una bolsa con marihuana, 3 cargadores de celular y llaves para grilletes. Además, fueron recuperados equipos del Sistema Penitenciario que habían sido retenidos por internos el 17 y 18 de enero; dentro de estos figuran 6 chalecos antibalas, un chaleco antidisturbios, 14 caretas anti-gas lacrimógeno, un par de botas, 4 pares de grilletes y 3 tonfas.

La revisión cubrió áreas donde se alojan 144 paisas, 1 interno en aislamiento, 6 integrantes del Barrio 18 y 8 de la Mara Salvatrucha, lo que suma un total de 159 privados de libertad. Durante la operación se incautaron también 12 radios portátiles, 14 cargadores de radio, 2 granadas de gas lacrimógeno, 3 tolvas para fusil, 5 tolvas para pistola, 2detectores de metal, bocinas y equipos de cómputo.

