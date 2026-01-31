México

Profeco suspende la comercialización de servicios celulares en la alcaldía Cuauhtémoc

Sucursales recibieron sellos de suspensión, con la finalidad de frenar prácticas comerciales abusivas o desleales

Guardar
Profeco suspende establecimientos de telecomunicaciones
Profeco suspende establecimientos de telecomunicaciones en la alcaldía Cuauhtémoc. (X - @Profeco)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo de vigilancia y verificación en tres sucursales de una empresa de telecomunicaciones, ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Durante las operaciones, las autoridades detectaron el incumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) en los puntos de venta identificados como Portal Tlatelolco, Punto Tlatelolco y Soriana Tlatelolco, al ofrecer servicios de telecomunicaciones mediante contratos que no corresponden a la versión más reciente registrada ante el Registro Público de Contratos de Adhesión.

Las sucursales de AT&T afectadas recibieron sellos de suspensión este viernes 30 de enero, con la finalidad de frenar prácticas comerciales abusivas o desleales, en relación con la contratación de servicios de conectividad.

Entre los elementos clave del procedimiento, la institución regulatoria instó a la ciudadanía a verificar con detenimiento los contratos antes de firmar, así como a constatar que el documento expedido por el proveedor coincida con el inscrito en el Registro Público, el cual se encuentra disponible en el sitio web: https://rpca.profeco.gob.mx/telecomunicaciones.html.

El sistema de búsqueda del Registro Público de Contratos de Adhesión en materia de Telecomunicaciones permite que las personas interesadas puedan localizar contratos mediante diferentes criterios, principalmente con el nombre comercial, denominación del proveedor, razón social, número de registro, naturaleza jurídica o tipo de contrato.

Tras seleccionar algún lineamiento, el proceso exige completar la información solicitada en cada campo para visualizar automáticamente los documentos de adhesión correspondientes.

Profeco a través de su
Profeco a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Entre la información relevante, la base de datos del pública muestra los contratos clasificados por servicio de telefonía móvil o fija, televisión restringida, internet móvil o fijo y sus variantes, lo cual facilita que cada usuario pueda revisar las condiciones de compara, y que los términos coincidan con su interés y capacidad de pago. Este nivel de transparencia busca evitar confusiones o situaciones de desventaja en la contratación de servicios.

La Profeco reiteró su llamado a los consumidores para utilizar la plataforma y a verificar los documentos antes de adquirir una prestación de comunicaciones, enfatizando la importancia de que no se firmen contratos cuyas condiciones no sean equivalentes a los que aparecen registrados.

El operativo por parte de la institución representa una medida preventiva destinada a asegurar que los proveedores cumplan con la normatividad vigente y protejan los derechos de las personas usuarias en el sector de telecomunicaciones.

Temas Relacionados

Profecocomercioventa de celularesalcaldía Cuauhtémocservicios de telecomunicacionesmexico-noticias

Más Noticias

¿Te salió muñequito en la rosca? Sorprende con los tamales en forma de ternurines en CDMX

Figuras adorables y sabor tradicional en una propuesta artesanal

¿Te salió muñequito en la

Feria del Mezcal y la Cerveza en la CDMX: celebra el Día de San Valentín de una manera única

Este festival tiene el objetivo de resaltar a los productores locales y capturen el interés por probar mezclas nuevas o clásicas

Feria del Mezcal y la

Cuántos días durará el frío en CDMX: así debes protegerte de las bajas temperaturas

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades por la temporada invernal

Cuántos días durará el frío

La paz como espectáculo en Gaza

La Junta de Paz nace como un organismo que, en su formulación original, debía supervisar el cese de hostilidades, la desmilitarización y la reconstrucción de la Franja bajo una administración transitoria

La paz como espectáculo en

Madre de los bebés con tanques de oxígeno rompe el silencio y explica su estado de salud

El video viral en calles de la CDMX tuvo un contexto médico que ahora fue aclarado

Madre de los bebés con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

Detienen a siete personas de Sinaloa en Cancún con droga, autos robados y un rifle

En plena visita de Sheinbaum a Tijuana, encuentran tres cuerpos calcinados en automóvil incendiado

Teniente pidió refuerzos pero al llegar ya los habían secuestrado, a él lo mataron y a tres de la GN los hallaron con vida

“El Botox” cobraba cuotas hasta a personas discapacitadas que vendían artículos por catálogo, asegura testigo

ENTRETENIMIENTO

Así luce Belinda como Carlota,

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

Envía una postal de San Valentín desde el Palacio Postal: fecha, horarios y costo del taller en CDMX

Detienen a Adán Bañuelos, supuesto exnovio mexicano de Bella Hadid, en Texas

Fans de BTS marcharán a Profeco para exigir respuestas a Ticketmaster y Ocesa: ruta, fecha y si habrá bloqueos en CDMX

Critican a hija de Kim Kardashian por hacer playback en el concierto de Kanye en México

DEPORTES

Cristiano Ronaldo iguala a Julián

Cristiano Ronaldo iguala a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

Comentarista deportiva revira a los ataques de fans del América que la llaman ‘Mujer Trans’

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado

Alberto del Río y el día que hizo historia en la WWE: así ganó el Royal Rumble 2011