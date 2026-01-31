Profeco suspende la comercialización de servicios celulares en la alcaldía Cuauhtémoc

Profeco suspende establecimientos de telecomunicaciones en la alcaldía Cuauhtémoc. (X - @Profeco)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo de vigilancia y verificación en tres sucursales de una empresa de telecomunicaciones, ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Durante las operaciones, las autoridades detectaron el incumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) en los puntos de venta identificados como Portal Tlatelolco, Punto Tlatelolco y Soriana Tlatelolco, al ofrecer servicios de telecomunicaciones mediante contratos que no corresponden a la versión más reciente registrada ante el Registro Público de Contratos de Adhesión.

Las sucursales de AT&T afectadas recibieron sellos de suspensión este viernes 30 de enero, con la finalidad de frenar prácticas comerciales abusivas o desleales, en relación con la contratación de servicios de conectividad.

Entre los elementos clave del procedimiento, la institución regulatoria instó a la ciudadanía a verificar con detenimiento los contratos antes de firmar, así como a constatar que el documento expedido por el proveedor coincida con el inscrito en el Registro Público, el cual se encuentra disponible en el sitio web: https://rpca.profeco.gob.mx/telecomunicaciones.html.

El sistema de búsqueda del Registro Público de Contratos de Adhesión en materia de Telecomunicaciones permite que las personas interesadas puedan localizar contratos mediante diferentes criterios, principalmente con el nombre comercial, denominación del proveedor, razón social, número de registro, naturaleza jurídica o tipo de contrato.

Tras seleccionar algún lineamiento, el proceso exige completar la información solicitada en cada campo para visualizar automáticamente los documentos de adhesión correspondientes.

Entre la información relevante, la base de datos del pública muestra los contratos clasificados por servicio de telefonía móvil o fija, televisión restringida, internet móvil o fijo y sus variantes, lo cual facilita que cada usuario pueda revisar las condiciones de compara, y que los términos coincidan con su interés y capacidad de pago. Este nivel de transparencia busca evitar confusiones o situaciones de desventaja en la contratación de servicios.

La Profeco reiteró su llamado a los consumidores para utilizar la plataforma y a verificar los documentos antes de adquirir una prestación de comunicaciones, enfatizando la importancia de que no se firmen contratos cuyas condiciones no sean equivalentes a los que aparecen registrados.

El operativo por parte de la institución representa una medida preventiva destinada a asegurar que los proveedores cumplan con la normatividad vigente y protejan los derechos de las personas usuarias en el sector de telecomunicaciones.