Fans de BTS marcharán a Profeco para exigir respuestas a Ticketmaster y Ocesa: ruta, fecha y si habrá bloqueos en CDMX

Armys marcharán a profeco (Gemini)

La indignación de las fans de BTS en México alcanzó un nuevo nivel tras los recientes episodios de reventa, precios abusivos y falta de claridad en la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano.

Ahora, la Unión ARMY México ha convocado a una marcha pacífica, buscando visibilizar el problema y exigir soluciones concretas a Ticketmaster, OCESA y las autoridades.

La movilización quiere dejar claro que el reclamo va más allá del enojo individual: se trata de defender derechos, exigir transparencia y terminar con las irregularidades que han afectado a miles de consumidores.

Las fanáticas del grupo de K-Pop alegan que la boletera debe entregarles información completa para comparar a conciencia. (Gemini)

¿Cuál es el motivo de la marcha convocada por las ARMYs?

De acuerdo con lo que el fanbase Army’s México BTS compartió en Facebook, la marcha tiene un objetivo específico:

“Exigir información, claridad y soluciones ante las irregularidades cometidas por Ticketmaster y OCESA, y la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades”.

(Jesús Avilés/Infobae México)

Las fans aclaran que no se trata de una protesta por enojo o porque algunas personas no alcanzaron boletos, sino de una manifestación legítima por el derecho a procesos justos y transparentes.

Las denuncias, cartas y acciones legales ya se están realizando, pero consideran que la manifestación pública es una herramienta adicional para visibilizar el problema.

¿Cuándo y dónde será la marcha?

La convocatoria es para el viernes 6 de febrero a las 3:00 pm. El punto de encuentro será Metro Cuauhtémoc.

Los organizadores piden a quienes asistan llevar pancartas, gorra, agua, comida y ropa cómoda para garantizar una protesta pacífica y ordenada.

Las fans mexicanas llegaron hasta a las noticias internacionales (Zurisaddai González/Infobae)

Ruta, horario y reglas para la marcha

Día y hora: Viernes 6 de febrero, 3:00 pm

Punto de partida: Metro Cuauhtémoc, CDMX

Destino: Calle Dr. Carmona y Valle 11, Doctores

Recomendaciones: Lleva pancartas Usa gorra, agua y comida Viste ropa cómoda



¿Habrá bloqueos?

El comunicado enfatiza:

“No habrá bloqueos, ni cierre de calles, ni afectaciones a terceros. La marcha será pacífica, sin violencia, confrontaciones o provocaciones. Cualquier conducta fuera de este marco no representa a ARMY ni al movimiento".

¿Cómo pueden apoyar quienes no estén en CDMX?

Unión ARMY México invita a las fans de otros estados y países a sumarse difundiendo información oficial, verificando datos, apoyando acciones legales y evitando la desinformación.

“No buscamos dividir. Buscamos resolver. El respeto a BTS también implica exigir procesos justos y transparentes para sus fans”.