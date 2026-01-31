Fans de BTS marcharán a Profeco para exigir respuestas a Ticketmaster y Ocesa: ruta, fecha y si habrá bloqueos en CDMX

La indignación de las fans de BTS en México alcanzó un nuevo nivel tras los recientes episodios de reventa, precios abusivos y falta de claridad en la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano.
Ahora, la Unión ARMY México ha convocado a una marcha pacífica, buscando visibilizar el problema y exigir soluciones concretas a Ticketmaster, OCESA y las autoridades.
La movilización quiere dejar claro que el reclamo va más allá del enojo individual: se trata de defender derechos, exigir transparencia y terminar con las irregularidades que han afectado a miles de consumidores.
¿Cuál es el motivo de la marcha convocada por las ARMYs?
De acuerdo con lo que el fanbase Army’s México BTS compartió en Facebook, la marcha tiene un objetivo específico:
“Exigir información, claridad y soluciones ante las irregularidades cometidas por Ticketmaster y OCESA, y la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades”.
Las fans aclaran que no se trata de una protesta por enojo o porque algunas personas no alcanzaron boletos, sino de una manifestación legítima por el derecho a procesos justos y transparentes.
Las denuncias, cartas y acciones legales ya se están realizando, pero consideran que la manifestación pública es una herramienta adicional para visibilizar el problema.
¿Cuándo y dónde será la marcha?
La convocatoria es para el viernes 6 de febrero a las 3:00 pm. El punto de encuentro será Metro Cuauhtémoc.
Los organizadores piden a quienes asistan llevar pancartas, gorra, agua, comida y ropa cómoda para garantizar una protesta pacífica y ordenada.
Ruta, horario y reglas para la marcha
- Día y hora: Viernes 6 de febrero, 3:00 pm
- Punto de partida: Metro Cuauhtémoc, CDMX
- Destino: Calle Dr. Carmona y Valle 11, Doctores
- Recomendaciones:
- Lleva pancartas
- Usa gorra, agua y comida
- Viste ropa cómoda
¿Habrá bloqueos?
El comunicado enfatiza:
“No habrá bloqueos, ni cierre de calles, ni afectaciones a terceros. La marcha será pacífica, sin violencia, confrontaciones o provocaciones. Cualquier conducta fuera de este marco no representa a ARMY ni al movimiento".
¿Cómo pueden apoyar quienes no estén en CDMX?
Unión ARMY México invita a las fans de otros estados y países a sumarse difundiendo información oficial, verificando datos, apoyando acciones legales y evitando la desinformación.
“No buscamos dividir. Buscamos resolver. El respeto a BTS también implica exigir procesos justos y transparentes para sus fans”.