Feria del Caballo Texcoco 2026: cartelera del palenque, días y cuánto cuesta cada show

La Feria del Caballo de Texcoco 2026 se celebrará del 13 de marzo al 12 de abril en el Estado de México. (Instagram: @feriainternacionaldelcaballo)

La Feria del Caballo de Texcoco regresa este 2026 del 13 de marzo al 12 de abril en el Estado de México, periodo que coincide con las vacaciones de Semana Santa.

Una vez más, la cartelera del palenque incluye a importantes figuras del regional mexicano, pop y música popular.

De acuerdo con el anuncio oficial del evento, los artistas que se presentarán en el Rancho El Consuelo, ubicado sobre la carretera Texcoco, Tepexpan, a poco más de una hora de la Ciudad de México, son:

El evento coincide con las vacaciones de Semana Santa y espera miles de asistentes en el Rancho El Consuelo. (Facebook Feria de Texcoco)

Artistas, fechas y precios

14 de marzo – Christian Nodal

General: $1,185.00

Preferente: $2,965.00

VIP: $4,150.00

Oro: $5,340.00

15 de marzo – Pancho Barraza

General: $950.00

Preferente: $1,780.00

VIP: $2,375.00

Oro: $2,965.00

17 de marzo – Los Parras

General: $710.00

Preferente: $1,780.00

VIP: $2,965.00

Oro: $3,680.00

19 de marzo – Gabito Ballesteros y Bogueto

General: $1,185.00

Preferente: $1,780.00

VIP: $2,965.00

Oro: $3,915.00

20 de marzo – Gerardo Ortiz

General: $950.00

Preferente: $1,780.00

VIP: $2,375.00

Oro: $2,965.00

21 de marzo – Gloria Trevi

General: $1,185.00

Preferente: $1,900.00

VIP: $2,965.00

Oro: $4,150.00

22 de marzo – La Marca Registrada

General: $950.00

Preferente: $1,780.00

VIP: $2,375.00

Oro: $2,965.00

26 de marzo – Banda MS

General: $1,425.00

Preferente: $2,730.00

VIP: $3,915.00

Oro: $4,745.00

28 de marzo – Yuridia

General: $1,185.00

Preferente: $2,375.00

VIP: $3,320.00

Oro: $4,510.00

29 de marzo – Trono de México

General: $595.00

Preferente: $1,185.00

VIP: $1,780.00

Oro: $2,375.00

01 de abril – La Arrolladora Banda El Limón

General: $950.00

Preferente: $1,780.00

VIP: $2,375.00

Oro: $2,965.00

02 de abril – Víctor Mendívil

General: $715.00

Preferente: $1,545.00

VIP: $2,135.00

Oro: $2,730.00

03 y 04 de abril – Alejandro Fernández

General: $1,780.00

Preferente: $3,440.00

VIP: $4,625.00

Oro: $5,815.00

05 de abril – Bronco

General: $950.00

Preferente: $1,780.00

VIP: $2,375.00

Oro: $2,965.00

09 de abril – Conjunto Primavera

General: $595.00

Preferente: $1,425.00

VIP: $2,020.00

Oro: $2,610.00

10 de abril – Edén Muñoz

General: $950.00

Preferente: $1,780.00

VIP: $3,320.00

Oro: $4,510.00

12 de abril – Luis R. Conriquez

General: $1,425.00

Preferente: $2,135.00

VIP: $2,965.00

Oro: $3,660.00

Artistas destacados como Christian Nodal, Gloria Trevi y Alejandro Fernández integran la cartelera musical del Palenque Texcoco. (feriacaballotexcoco.com)

Dónde conseguir los boletos para el Palenque de la Feria de Texcoco 2026

La venta de boletos ya tiene canales definidos para quienes buscan disfrutar tanto del acceso general como de los espectáculos especiales del Palenque.

Quienes deseen entrar al recinto pueden adquirir sus entradas directamente en las taquillas del lugar. Por otro lado, si se planea presenciar alguna de las presentaciones programadas en el Palenque existen dos alternativas: la venta presencial en taquillas o en línea.

La boletera autorizada para las compras en Internet es Boletiworld:

Ingresar al sitio web Elegir el espectáculo de interés Seleccionar la zona preferida Completar el proceso con los datos de pago requeridos.