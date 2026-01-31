Feria del Caballo Texcoco 2026: cartelera del palenque, días y cuánto cuesta cada show

La Feria del Caballo de Texcoco regresa este 2026 del 13 de marzo al 12 de abril en el Estado de México, periodo que coincide con las vacaciones de Semana Santa.
Una vez más, la cartelera del palenque incluye a importantes figuras del regional mexicano, pop y música popular.
De acuerdo con el anuncio oficial del evento, los artistas que se presentarán en el Rancho El Consuelo, ubicado sobre la carretera Texcoco, Tepexpan, a poco más de una hora de la Ciudad de México, son:
Artistas, fechas y precios
14 de marzo – Christian Nodal
- General: $1,185.00
- Preferente: $2,965.00
- VIP: $4,150.00
- Oro: $5,340.00
15 de marzo – Pancho Barraza
- General: $950.00
- Preferente: $1,780.00
- VIP: $2,375.00
- Oro: $2,965.00
17 de marzo – Los Parras
- General: $710.00
- Preferente: $1,780.00
- VIP: $2,965.00
- Oro: $3,680.00
19 de marzo – Gabito Ballesteros y Bogueto
- General: $1,185.00
- Preferente: $1,780.00
- VIP: $2,965.00
- Oro: $3,915.00
20 de marzo – Gerardo Ortiz
- General: $950.00
- Preferente: $1,780.00
- VIP: $2,375.00
- Oro: $2,965.00
21 de marzo – Gloria Trevi
- General: $1,185.00
- Preferente: $1,900.00
- VIP: $2,965.00
- Oro: $4,150.00
22 de marzo – La Marca Registrada
- General: $950.00
- Preferente: $1,780.00
- VIP: $2,375.00
- Oro: $2,965.00
26 de marzo – Banda MS
- General: $1,425.00
- Preferente: $2,730.00
- VIP: $3,915.00
- Oro: $4,745.00
28 de marzo – Yuridia
- General: $1,185.00
- Preferente: $2,375.00
- VIP: $3,320.00
- Oro: $4,510.00
29 de marzo – Trono de México
- General: $595.00
- Preferente: $1,185.00
- VIP: $1,780.00
- Oro: $2,375.00
01 de abril – La Arrolladora Banda El Limón
- General: $950.00
- Preferente: $1,780.00
- VIP: $2,375.00
- Oro: $2,965.00
02 de abril – Víctor Mendívil
- General: $715.00
- Preferente: $1,545.00
- VIP: $2,135.00
- Oro: $2,730.00
03 y 04 de abril – Alejandro Fernández
- General: $1,780.00
- Preferente: $3,440.00
- VIP: $4,625.00
- Oro: $5,815.00
05 de abril – Bronco
- General: $950.00
- Preferente: $1,780.00
- VIP: $2,375.00
- Oro: $2,965.00
09 de abril – Conjunto Primavera
- General: $595.00
- Preferente: $1,425.00
- VIP: $2,020.00
- Oro: $2,610.00
10 de abril – Edén Muñoz
- General: $950.00
- Preferente: $1,780.00
- VIP: $3,320.00
- Oro: $4,510.00
12 de abril – Luis R. Conriquez
- General: $1,425.00
- Preferente: $2,135.00
- VIP: $2,965.00
- Oro: $3,660.00
Dónde conseguir los boletos para el Palenque de la Feria de Texcoco 2026
La venta de boletos ya tiene canales definidos para quienes buscan disfrutar tanto del acceso general como de los espectáculos especiales del Palenque.
Quienes deseen entrar al recinto pueden adquirir sus entradas directamente en las taquillas del lugar. Por otro lado, si se planea presenciar alguna de las presentaciones programadas en el Palenque existen dos alternativas: la venta presencial en taquillas o en línea.
La boletera autorizada para las compras en Internet es Boletiworld:
- Ingresar al sitio web
- Elegir el espectáculo de interés
- Seleccionar la zona preferida
- Completar el proceso con los datos de pago requeridos.