México

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartel completo de artistas confirmados para el Palenque

El Palenque es uno de los escenarios más concurridos del evento, reconocido por reunir cada año a destacados exponentes de la música popular mexicana

El Palenque es uno de
El Palenque es uno de los escenarios más concurridos del evento, reconocido por reunir cada año a destacados exponentes de la música popular mexicana.

Texcoco se prepara para recibir a miles de visitantes durante la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026, que se celebrará entre el 13 de marzo al 12 de abril. El evento reúne cada año a exponentes de la música, la gastronomía y la cultura, y representa una de las celebraciones más esperadas del calendario ferial del centro de México. La edición de este año destaca por la presencia de reconocidos artistas nacionales en el palenque, la variedad de espectáculos y la oferta para toda la familia.

Desde su origen, la Feria del Caballo Texcoco ha promovido las tradiciones ecuestres y ganaderas del Estado de México. En la actualidad, la feria ofrece una amplia gama de actividades, como la expo ganadera y ecuestre, pabellones comerciales, zona gastronómica, espectáculos infantiles, juegos mecánicos y muestras artesanales nacionales e internacionales.

Nodal lidera el cartel del
Nodal lidera el cartel del Palenque de la Feria de Texcoco.

Cartel del Palenque de la Feria de Texcoco

Uno de los principales atractivos del evento es el Palenque de la Feria del Caballo, que cada noche reúne a cientos de asistentes con presentaciones de artistas populares. La programación de 2026 incluye a figuras de gran renombre, quienes se presentarán en el siguiente calendario:

  • Christian Nodal (14 de marzo)
  • Pancho Barraza (15 de marzo)
  • Los Parras (17 de marzo)
  • Gabito Ballesteros y El Bogeto (19 de marzo)
  • Gerardo Ortiz (20 de marzo)
  • Gloria Trevi (21 de marzo)
  • Marca Registrada (22 de marzo)
  • Banda MS (26 de marzo)
  • Yuridia (28 de marzo)
  • El Trono de México (29 de marzo)
  • La Arrolladora Banda El Limón (1 de abril)
  • Víctor Mendívil (2 de abril)
  • Alejandro Fernández (3 y 4 de abril)
  • Bronco (5 de abril)
  • Conjunto Primavera (9 de abril)
  • Eden Muñoz (10 de abril)
  • Luis R Conriquez (12 de abril)
La feria contará con un
La feria contará con un teatro del pueblo donde se presentarán artistas de diversos géneros musicales y cuya entrada estará incluida en el boleto general.

El recinto del palenque es conocido por su acústica y organización, factores que contribuyen a la experiencia de los asistentes. Además, la feria contará con un teatro del pueblo donde se presentarán artistas de diversos géneros musicales y cuya entrada estará incluida en el boleto general.

La Feria de Texcoco también integra una zona gastronómica con platillos típicos, corridas de toros y una oferta de juegos mecánicos orientados a públicos de todas las edades. Los boletos para las presentaciones del palenque estarán disponibles tanto en taquillas como en plataformas oficiales.

Quienes acudan tendrán acceso a una propuesta integral de entretenimiento, donde la música, la cultura y las tradiciones del Estado de México se combinan para consolidar a Texcoco como un referente nacional en el circuito de ferias mexicanas.

