El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami

El delantero mexicano deja a los Rayados de Monterrey para sumarse al vigente campeón de la Major League Soccer

Berterame llega para reforzar una ofensiva ya temible junto a Lionel Messi y Luis Suárez de cara a una temporada exigente. (X/ @InterMiamiCF)

La llegada de Germán Berterame al Inter de Miami ya es una realidad. El delantero mexicano deja atrás su etapa con Rayados de Monterrey para sumarse al vigente campeón de la MLS, en un movimiento que promete sacudir ambas ligas.

Su incorporación refuerza la ofensiva de un club que ya cuenta con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez, consolidando un ataque de ensueño que busca dominar la liga y trascender en torneos internacionales.

Inter Miami presenta a Berterame
Inter Miami presenta a Berterame como su nuevo delantero, igualando rango contractual con figuras como Lionel Messi. (X/ @InterMiamiCF)

Este fichaje no sólo refuerza la ofensiva del equipo de Florida, sino que también marca un movimiento estratégico para el jugador, que busca consolidarse en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

El legado que Berterame deja en Monterrey

Berterame se marcha de Rayados dejando huella como uno de los atacantes más efectivos de los últimos años. En este sentido, su salida representa un reto para el club, que deberá reestructurar su ofensiva con urgencia.

  • Partidos disputados: 153 encuentros oficiales.
  • Goles anotados: 68 tantos con Monterrey.
  • Asistencias: 15 pases de gol.
  • Cercanía histórica: se quedó a una anotación de alcanzar los 100 goles en el futbol mexicano.
Con 68 goles y 15 asistencias, el delantero mexicano cierra su etapa en Monterrey y deja un vacío ofensivo difícil de cubrir. REUTERS/Daniel Becerril

De esta manera, Monterrey pierde a un referente ofensivo y a un jugador que conectó con la afición, lo que obligará a la directiva a buscar un reemplazo de jerarquía para mantener su competitividad.

Lo que significa para Inter Miami

Para el club de Florida, la llegada de Berterame es mucho más que un refuerzo. Se trata de un jugador en plenitud, con experiencia internacional y un historial comprobado de goles.

Inter Miami lo presentó como pieza clave de su proyecto deportivo, asegurando su presencia en el nuevo estadio Miami Freedom Park y ofreciendo a la afición un atractivo adicional para la temporada 2026.

El interés por Berterame surgió a partir del encuentro entre ambos equipos en la Concachampions. (Especial)

Su rol como Jugador Designado lo coloca en el mismo rango contractual que Messi, lo que confirma la confianza del club en su capacidad para marcar diferencias.

Un delantero con proyección mundialista

Más allá del club, Berterame piensa en su futuro con la Selección Mexicana, siendo convocado recientemente a los duelos de preparación en contra de Panamá y Bolivia.

Por ello, su llegada a la MLS le permitirá mantenerse en ritmo competitivo y con visibilidad internacional.

  • Naturalización: completada en 2024.
  • Partidos con México: 8 encuentros disputados.
  • Goles internacionales: 2 anotaciones con el Tri.
  • Objetivo inmediato: consolidarse como opción ofensiva rumbo al Mundial 2026.
La incorporación a la MLS permitirá a Berterame mantener ritmo competitivo y aumentar su proyección de cara al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Para Rayados, significa la pérdida de un goleador histórico; para el Inter Miami, la llegada de un atacante con experiencia y gol; y para Berterame, la oportunidad de brillar junto a Messi y otras figuras, manteniendo vivas sus aspiraciones mundialistas.

Estado de los vuelos en

Gobierno de México reacciona a

Temblor hoy 30 de enero

Profepa clausuró el proyecto turístico

CDMX: Clara Brugada presenta Metrobús
