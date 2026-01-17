México Deportes

Propietario del Inter de Miami confirma el interés por Berterame

El club, con Lionel Messi y Luis Suárez en sus filas, busca sumar al mexicano para fortalecer su ataque

La dirigencia del equipo estadounidense
La dirigencia del equipo estadounidense ha comunicado su interés de sumar a Berterame y espera definir la posible transferencia antes del cierre del mercado. REUTERS/Daniel Becerril

El mercado de fichajes internacional se ha agitado tras la confirmación de que el Inter de Miami ha presentado una oferta formal por Germán Berterame, delantero de Rayados de Monterrey.

En este contexto, Jorge Mas, copropietario de la franquicia estadounidense, expuso públicamente que el atacante argentino naturalizado mexicano está en la mira del club y reconoció que la negociación podría definirse en las próximas horas.

Jorge Mas, copropietario de Inter
Jorge Mas, copropietario de Inter Miami, confirma que Berterame es una prioridad del club y espera una decisión sobre el fichaje en las próximas horas. REUTERS/Marco Bello

Mas, durante un encuentro con medios, explicó que la intención de su equipo es fortalecer la plantilla con perfiles de alto impacto, señalando a Berterame como un objetivo prioritario. Oferta concreta y expectativas inmediatas

Oferta concreta del Inter de Miami y expectativas inmediatas

La postura de Jorge Mas fue contundente: “Hay una oferta de Inter Miami para Germán Berterame. Veremos cómo eso se desarrolla en las próximas veinticuatro a treinta y seis horas”.

El dirigente recordó que la calidad del delantero resultó evidente cuando Rayados eliminó al club estadounidense en la Concachampions, y subrayó la voluntad de fortalecer al equipo con futbolistas que aporten soluciones ofensivas inmediatas.

El propio jugador ya habría sido informado sobre la situación, por lo que su futuro podría definirse antes de que concluya la semana.

El interés por Berterame surgió
El interés por Berterame surgió a partir del encuentro entre ambos equipos en la Concachampions. EFE/ Miguel Sierra

Vale la pena recordar que el plazo para registrar transferencias en el futbol mexicano vence el 9 de febrero, un factor que acelera la toma de decisiones para ambas instituciones.

Rayados analiza la propuesta y planea alternativas

La directiva de Rayados de Monterrey, encabezada por José Antonio Noriega, también reconoció el acercamiento de Inter Miami. Aseguró que la oferta resulta atractiva tanto para el club como para el futbolista, aunque admitió que la decisión no es sencilla por el contexto actual del equipo.

Noriega declaró que, en caso de aceptar la propuesta, la institución ya contempla posibles reemplazos para cubrir la salida de Berterame.

Rayados de Monterrey analiza la
Rayados de Monterrey analiza la propuesta de Inter Miami y consideraría alternativas de reemplazo en caso de que el traspaso de Berterame se concrete. REUTERS/Daniel Cole

El traspaso representaría una operación relevante para Monterrey, que contrató al delantero por cerca de ocho millones de dólares. Ahora, la cifra de la negociación podría duplicar esa inversión inicial, lo que añade un componente financiero a la evaluación de la directiva regiomontana.

Un cambio que impactaría ambos campeonatos

De concretarse la transferencia, Germán Berterame pasaría a formar parte de una plantilla que incluye a figuras como Lionel Messi y Luis Suárez, bajo la dirección técnica de Javier Mascherano.

Además, por sus estadisticas y cualidades, fortalecería enormemente el ataque de Inter Miami, influyendo en el panorama ofensivo de la Liga MX y la MLS.

Rodrigo De Paul, Javier Mascherano,
Rodrigo De Paul, Javier Mascherano, Lionel Messi y Luis Súarez juntos en Inter Miami (@InterMiamiCF)

Mientras se define la negociación, Berterame sigue participando activamente en los compromisos de Rayados y ha sido convocado a la Selección Mexicana para los próximos partidos internacionales.

