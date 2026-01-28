Germán Berterame podría debutar con Messi en esta fecha

México Deportes

Berterame hará dupla con Messi.
Berterame hará dupla con Messi.

En medio de la expectativa, la rutina del delantero argentino-mexicano en Monterrey anuncia el inminente cambio de rumbo en su carrera y la oportunidad de compartir vestidor con Lionel Messi en la MLS.

Ya con el futuro de Germán Berterame definido y mientras las negociaciones para su traspaso al Inter de Miami avanzan hacia su fase final, el día de hoy 27 de enero, se le vio al delantero entrenar por separado en las instalaciones del Club de Futbol Monterrey.

¿Cuándo debutaría Berterame con el Inter de Miami?

Si los procesos se completan sin contratiempos, Berterame podría tener su primer partido con el Inter de Miami en el amistoso frente al Atlético Nacional, programado para el 31 de enero dentro de la pretemporada de la liga estadounidense.

Sin embargo, luce complicado que pueda darse tan pronto su debut con el conjunto de Miami, ya que tendría que realizar el viaje a Colombia, lugar donde se llevará a cabo dicho amistoso. Sumado a que la documentación y detalles contractuales requieren más tiempo.

Su debut oficial con el conjunto de Miami sería hasta el 21 de febrero, cuando el equipo dispute su primer encuentro de la temporada regular de la MLS ante Los Ángeles, si es que así lo decide Javier Mascherano, su director técnico.

Berterame compartirá vestidor con figuras
Berterame compartirá vestidor con figuras como Luis Suarez y Lionel Messi.

Berterame busca salir de Monterrey lo antes posible

Durante la más reciente jornada de entrenamiento en ‘El Barrial’, las actividades de Berterame con el conjunto regio rompieron con la normalidad habitual de cara a lo que sería la preparación del Monterrey para enfrentar a Tijuana este sábado 31 de enero en el Estadio BBVA.

El atacante acudió temprano al centro de entrenamiento, pero no participó en la sesión grupal junto al resto de los Rayados.

En su lugar, realizó ejercicios diferenciados bajo supervisión especial, lejos de los trabajos tácticos y futbolísticos que dirigió el cuerpo técnico.

Este detalle no pasó inadvertido para la afición regia y únicamente confirmó que el delantero está viviendo sus últimos momentos en la Ciudad de Monterrey.

Al concluir su labor, Berterame fue el primero en abandonar las instalaciones, este gesto respalda la versión de que está concentrado en resolver los trámites administrativos y contractuales previos a su salida.

Mientras tanto, Monterrey ya comenzaría a prepararse para cubrir la que sería una baja importante en su ofensiva.

Germán Berterame llegó a un
Germán Berterame llegó a un acuerdo para fichar con el Inter de Miami

Próximos encuentros del Inter de Miami:

  • 31 de enero Inter de Miami vs Atlético Nacional a las 16:00 horas en el Estadio Atanasio Girardot. Amistoso.

Partidos de temporada regular de la MLS

  • 21 de febrero LAFC vs Inter de Miami a las 20:30 horas en el Estadio Memorial Coliseum
  • 1 de marzo Orlando City vs Inter de Miami a las 18:00 horas en el Estadio Inter&Co Stadium

