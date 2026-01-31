México

“El Botox” cobraba cuotas hasta a personas discapacitadas que vendían artículos por catálogo, asegura testigo

El Botox, líder de Los Blancos de Troya, extorsionaba a personas de diversos ingresos, desde grandes empresarios hasta humildes comerciantes

En la reciente audiencia de César Alejandro Sepúlveda, alias El Botox, líder de Los Blancos de Troya, por el asesinato de Bernardo Bravo Márquez, líder limonero, ocurrido en octubre de 2025, se reveló que dicho grupo criminal realiza extorsiones y cobran cuotas a grandes empresarios, sin embargo, los humildes comerciantes no se salvaban, pues ellos también son víctimas de los delincuentes.

Esta semana, durante la audiencia de El Botox, la Fiscalía General del Estado (FGE) relató que un testigo clave en el caso es una persona con discapacidad motora, que fue víctima de una bala perdida.

La autoridad mantuvo como reservada la identidad del testigo. En tanto, dicha persona reveló a la Fiscalía que se dedicaba a vender productos por catálogo, como sábanas y toppers. Esto, como parte de sus actividades como comerciante para subsistir y ayudar a su madre. Por esta actividad, la organización criminal que encabezaba El Botox le pedía una cuota semanal.

Pese a ser una persona en silla de ruedas, Los Blancos de Troya exigían una cuota que debía cubrir cada semana por realizar sus ventas. Según el testimonio, César Sepúlveda, El Botox, incluso intentó reclutarlo de manera forzada al considerar que su condición como persona discapacitada era idónea para pasar inadvertido por las autoridades.

Ruptura entre cárteles michoacanos

Además, en la audiencia se dio a conocer la ruptura entre Los Blancos de Troya y Los Viagras, de los hermanos Sierra Santana.

El Maní, uno de los hombres de confianza del Botox, reveló esta información, reveó el Ministerio Público ante el juez Brasil Cuadra Duarte. “El Botox mandó que tiraran el cuerpo en los terrenos de Los Viagras", una afrenta y evidencia de la ruptura con los hermanos Sierra Santana, a quienes se debe la fundación de Los Blancos de Troya.

Con la división entre ambos grupos, El Botox se habría hecho del liderazgo, no solo de Los Blancos de Troya, sino también del Cártel Michoacano Nueva Generación, que surgió de una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este nuevo grupo sería designado para controlar el precio del limón y recibir todas las cuotas del sector citrícola, incluso se instruyó a los productores del tianguis no volver a pagarle a los hermanos Sierra Santana.

En la estructura del nuevo grupo se encuentra Jonathan N, El Timbas, mano derecha de El Botox; también Marcos N, El Pilones; Ernesto N, El Perfumado; Pablo F, El Batman; el hijo de El Botox, Andres Alejandro N, La Fresa; y, la pareja Blanca Estela, responsable de recoger el recurso de las extorsiones.

Vinculan a proceso a El Botox por homicidio de Bernardo Bravo

El pasado viernes, en audiencia, un juez de control encontró suficientes los datos de prueba aportados por el Ministerio Público para vincular a proceso a César Alejandro Sepúlveda, El Botox, por el homicidio del empresario citricultor Bernardo Bravo Manríquez.

El juez señaló que si bien no hubo testigos que vieran disparar a El Botox contra el empresario, existen datos de prueba que lo vinculan con el crimen, incluido su aparente liderazgo en el grupo criminal Los Blancos de Troya, señalado como responsable de la violencia que azota el territorio de Cenobio Moreno.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía General del Estado durante la audiencia pública, un testigo declaró haber escuchado directamente a El Botox, la confesión del asesinato de Bravo Manríquez.

El homicidio ocurrió en un inmueble en obra negra, ubicado en una brecha comunal que comunica de Cenobio Moreno a Las Colonias, lugar al que se vio al empresario ingresar en una camioneta Toyota Tacoma, el pasado domingo 19 de octubre de 2025.

En el lugar de los hechos se localizaron manchas de sangre seca, huellas de arrastre y se identificó al presunto cómplice del crimen, Jonathan “N”, El Timbas, señalado como mano derecha de El Botox.

Además, el acceso autorizado a los datos reservados de las líneas telefónicas de los investigados coincidió en ubicación y tiempo con los movimientos de la víctima, Bernardo Bravo.

Por esto, el juez determinó la vinculación a proceso de El Botox.

