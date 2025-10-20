México

Asesinan a Bernardo Bravo, defensor de los derechos de los limoneros en Michoacán

Las autoridades no han proporcionado información sobre los hechos ocurridos esta mañana

Por Fabián Sosa

Guardar
Asesinaron a Bernardo Bravo, líder
Asesinaron a Bernardo Bravo, líder limonero. (Facebook/Bernardo Bravo)

Bernardo Bravo Manríquez, quien era figura clave en la defensa de los derechos de los productores de limón en el estado de Michoacán fue asesinado este 20 de octubre de 2025.

De acuerdo con información publicada por el diputado local en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, la violencia arrebató la vida del defensor de los derechos.

“Con profunda tristeza, pero también con firmeza lamentamos el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán”, se lee en su publicación de Facebook.

Posibles razones detrás del asesinato en Michoacán

Las amenazas giraban por grupos
Las amenazas giraban por grupos delictivos que atentaban contra el sector limonero de Michoacán. (Facebook/bernardo.bravo.3133)

Anteriormente, Bernardo había publicado en sus cuentas oficiales que recibía amenazas, lo que hace un par de años lo había obligado a cerrar las oficinas de la asociación de citricultores.

Además, en años anteriores, lamentó que los productores de limón siguieran bajo la amenaza de los grupos criminales que desde hace tiempo establecieron en la región una amplia red de extorsión.

En declaraciones a múltiples medios de comunicación, el líder limonero reconoció que tanto las autoridades federales como estatales han llevado a cabo diversas acciones que buscan erradicar esta situación.

Temas Relacionados

MichoacánApatzingánHomicidioAsesinatomexico-noticias

Más Noticias

Directivo de la Fiorentina explota contra Santiago Giménez tras penal: “Es escandaloso”

Daniele Pradè afirmó que “ni siquiera lo tocaron” al referirse al penal que marcó la diferencia en San Siro

Directivo de la Fiorentina explota

Verónica Castro es hecha en CU: esta fue la tesis que presentó la “reina de las telenovelas”

Unas fotos antiguas compartidas en redes sociales avivaron el interés por el pasado académico de ‘La Vero’

Verónica Castro es hecha en

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Sergio Mayer Mori pierde fans por ataques a César Doroteo

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Alerta sobre presencia de oruga peluche en Jalisco: qué debes hacer si te pica este insecto

En los humanos, el dolor que provoca su contacto es comparado con sufrir una fractura o recibir el impacto de una bala

Alerta sobre presencia de oruga

“La música me ha salvado mil veces”: Bolela rompe el silencio sobre el dolor, el amor y la soledad

El cantautor ha compuesto temas para Christian Nodal, Yuridia, Carín León, entre otros intérpretes

“La música me ha salvado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a mujer en zona

Asesinan a mujer en zona comercial de la alcaldía de Tlalpan, CDMX

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

Quién es “El Gato”, exagente y sicario de los Beltrán Leyva que podría recibir la pena de muerte en EEUU

Cae “La Jefa”, presunta líder de célula del Cártel de Tláhuac dedicada a la extorsión y despojo de predios en CDMX

Capturan en Oaxaca a dos integrantes de la célula criminal “Comandante Cromo” con 100 kilos de droga

ENTRETENIMIENTO

Verónica Castro es hecha en

Verónica Castro es hecha en CU: esta fue la tesis que presentó la “reina de las telenovelas”

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Sergio Mayer Mori pierde fans por ataques a César Doroteo

“La música me ha salvado mil veces”: Bolela rompe el silencio sobre el dolor, el amor y la soledad

¿Quiénes son las cantantes que interpretan a Las Guerreras K-Pop en español?

Cumpleaños 73 de Verónica Castro: así fue el festejo junto a Maribel Guardia y Rocío Banquells cantando ‘Macumba’

DEPORTES

Directivo de la Fiorentina explota

Directivo de la Fiorentina explota contra Santiago Giménez tras penal: “Es escandaloso”

Necaxa vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver a la Máquina en la fecha doble del Apertura 2025

Gran Premio de México 2025: todo lo que debes saber para entender la carrera

Puebla vs América:dónde y a qué hora ver a las Aguilas en la Jornada 14 del Apertura 2025

Paulinho mantiene liderato de goleo y la “Hormiga” González tiene segundo mejor promedio goleador