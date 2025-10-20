Asesinan a Bernardo Bravo, defensor de los derechos de los limoneros en Michoacán

Asesinaron a Bernardo Bravo, líder limonero. (Facebook/Bernardo Bravo)

Bernardo Bravo Manríquez, quien era figura clave en la defensa de los derechos de los productores de limón en el estado de Michoacán fue asesinado este 20 de octubre de 2025.

De acuerdo con información publicada por el diputado local en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, la violencia arrebató la vida del defensor de los derechos.

“Con profunda tristeza, pero también con firmeza lamentamos el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán”, se lee en su publicación de Facebook.

Posibles razones detrás del asesinato en Michoacán

Las amenazas giraban por grupos delictivos que atentaban contra el sector limonero de Michoacán. (Facebook/bernardo.bravo.3133)

Anteriormente, Bernardo había publicado en sus cuentas oficiales que recibía amenazas, lo que hace un par de años lo había obligado a cerrar las oficinas de la asociación de citricultores.

Además, en años anteriores, lamentó que los productores de limón siguieran bajo la amenaza de los grupos criminales que desde hace tiempo establecieron en la región una amplia red de extorsión.

En declaraciones a múltiples medios de comunicación, el líder limonero reconoció que tanto las autoridades federales como estatales han llevado a cabo diversas acciones que buscan erradicar esta situación.