Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó este miércoles 28 de enero que cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, por su presunta implicación en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025.

Según reportes oficiales proporcionados por la FGE, esta acción se realizó tras un mandato judicial emitido por un Juez de Control, que fue ejecutado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, donde “El Botox” se encuentra actualmente interno.

El delito que se le imputa al líder de Los Blancos de Troya es homicidio calificado. Este se suma a los ya señalados el pasado 24 de enero, cuando se le vinculó a proceso por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La captura del presunto extorsionador, asesino y narcotraficante, fue realizada la madrugada del pasado 22 de enero en el municipio de Buenavista, Michoacán; y posteriormente informada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El asesinato de Bernardo Bravo, quien encabezaba a los productores limoneros, forma parte de una cadena de actos delictivos que han afectado directamente al sector agrícola en la región.

Las investigaciones realizadas permitieron señalar la posible participación de César “N” en este crimen, enmarcado dentro de una serie de hechos violentos que han repercutido en la vida y el trabajo de quienes se dedican a la producción de limón.

Investigación y acciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán

Según los reportes, personal de la FGE logró reunir datos de prueba suficientes para solicitar una orden judicial ante un Juez de Control.

Este proceso permitió que la orden de aprehensión fuera ejecutada en reclusión, dado que el ”El Botox” se encuentra preso en el CEFERESO Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México.

La investigación de la Fiscalía se centró en establecer la probable responsabilidad de César “N” en el homicidio y en documentar que este hecho formaba parte de una serie de conductas delictivas que impactaron a los productores de limón en la región.

Así habría sido el asesinato de Bernardo Bravo

Según datos revelados por la FGE, unas horas después de ser detenido, Bernardo Bravo se reunió con “El Bótox” el 19 de octubre de 2025, tras la gestión de un intermediario identificado como Marco Antonio “N”, alias “El Pilones”, quien ya fue detenido por su papel en los hechos.

La narrativa oficial detalla que Bravo acudió ese día sin sus escoltas al rancho propiedad de “El Bótox”, ubicado en la comunidad de Cenobio Moreno.

El líder limonero había partido de Morelia y, después de pasar por el tianguis limonero de Apatzingán, realizó un cambio de vehículo para trasladarse solo en una camioneta Toyota color gris.

El encuentro en el rancho se produjo aproximadamente a las 17:38 horas.

En ese lugar, las investigaciones periciales hallaron rastros de sangre y una huella de neumático del vehículo de Bernardo.

Los análisis de ADN confirmaron la presencia de la víctima en el inmueble, lo que llevó a las autoridades a establecer que el homicidio ocurrió ahí.

El cuerpo de Bernardo Bravo fue localizado al día siguiente, 20 de octubre, dentro de su camioneta en el tramo Tepetates-Apatzingán-Las Tinajas, con una herida por arma de fuego.