Kanye West sorprende al ser captado ensayando para sus conciertos en CDMX: así sería el escenario para su show

La leyenda del rap vuelve al país tras casi veinte años y lo hace supervisando cada detalle de lo que apunta a ser uno de los conciertos más espectaculares de la década en la Ciudad de México. (REUTERS/YZY)

La expectativa por el regreso de Kanye West a México ha alcanzado un nuevo nivel. El rapero estadounidense, también conocido como Ye, fue visto en la Plaza de Toros México realizando pruebas de sonido y ensayos técnicos previos a sus presentaciones del 30 y 31 de enero de 2026.

Después de casi dos décadas sin presentarse en el país, Kanye vuelve con una producción que promete ser monumental. Las imágenes y videos compartidos por usuarios confirmaron que el artista está supervisando personalmente los detalles de su espectáculo.

El rapero Ye supervisa personalmente los ensayos y pruebas técnicas para garantizar un espectáculo internacional de alto nivel. (Foto: X)

Su presencia en el recinto incluso ha generado comparaciones con figuras históricas como Juan Gabriel, quien también ofreció un concierto legendario en ese mismo escenario. En este sentido, parece clara la búsqueda del artista por consolidar un concierto histórico en la Ciudad de México.

Ensayos y pruebas técnicas: la antesala del espectáculo de West

Los ensayos de Kanye West en la Plaza de Toros no son un detalle menor. Se trata de un proceso fundamental para garantizar que el sonido, la iluminación y la escenografía estén a la altura de un show internacional.

Durante estas pruebas se calibró la acústica del recinto, se ajustaron los efectos visuales y las pantallas que cubrirán gran parte del ruedo, y se verificó la logística de seguridad que acompañará al artista.

La aparición de West en días recientes en la Ciudad de México ha generado euforia entre sus fans. (X/libquiroz)

El hecho de que Kanye haya sido visto saliendo del recinto tras estas pruebas confirma su involucramiento directo en la producción. Estos preparativos refuerzan la idea de que su espectáculo, más que un concierto, será una experiencia sensorial diseñada bajo la visión creativa del propio Ye.

El escenario: una propuesta envolvente

El escenario que se prepara busca transformar la Plaza de Toros en un espacio inmersivo. La producción contempla una escenografía que rodeará al público y efectos visuales inéditos.

Diseño circular , aprovechando la forma del recinto para visibilidad total.

Pantallas gigantes y proyecciones que acompañarán cada tema.

Iluminación dinámica , sincronizada con los momentos clave del setlist.

Narrativa visual, pensada para reforzar el impacto de cada canción.

El productor Nate Dae adelantó un vistazo a la producción que tendrá el concierto de Kanye West en la Monumental Plaza de Toros. Crédito: X/ @natexdae

De esta manera, la propuesta escénica apunta a convertir el concierto en una experiencia colectiva, donde cada asistente se sienta parte de un espectáculo global.

Expectativa y posibles invitados

La emoción por estos conciertos no sólo se centra en el regreso de Kanye después de 18 años, sino también en la posibilidad de la aparición de invitados especiales.

Se especula sobre la presencia de artistas como Travis Scott, Peso Pluma y Fuerza Regida , lo que añadiría un toque único al evento.

Setlist variado , con clásicos como Runaway , Stronger y Gold Digger .

Producción internacional, diseñada bajo la dirección creativa del propio Ye.

ViX Premium ofrecerá la transmisión exclusiva de los conciertos de Kanye West en la Plaza de Toros México para suscriptores de la plataforma. (Instagram/ @vix)

Por otro lado, la transmisión exclusiva a través de ViX Premium permitirá que miles de fans lo disfruten en vivo desde cualquier parte del país, mientras que la conversación en redes sociales ha convertido el evento en un fenómeno cultural.