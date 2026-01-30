Qué pasa con los narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa cuando son incautados por militares

Mexico's Defence Secretary Ricardo Trevilla Trejo attends a press conference held by President Claudia Sheinbaum, at the National Palace in Mexico City, Mexico November 3, 2025. REUTERS/Henry Romero

El Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Ricardo Revilla Trejo, explicó el procedimiento tras el aseguramiento de los narcolaboratorios de diversos químicos precursores con los que se fabrican drogas en clandestinidad.

“Ese procedimiento ya está establecido y se materializa con estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República. Cuando se localizan ese tipo de laboratorios se tienen que resguardar en un primer término”, detalló.

El laboratorio contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética.

“Si se localiza droga, hablando de metanfetamina específicamente, se tiene que poner a disposición de la autoridad, se levantan las actas, se concentra la droga y la Fiscalía contrata a empresas que son los que van y les tienen que dar un tratamiento especial a esas drogas para el procedimiento que se debe seguir”, agregó.

“(Limpian) los químicos, las empresas son contratadas por las fiscalías, el personal militar lo único que hacen es resguardarlas, y ellos (las empresas) ya determinan qué se hace con esos químicos. A veces se concentran, a veces tardan unos días. En lo que va del transcurso de la administración, estamos hablando de alrededor de 2 mil laboratorios y áreas de concentración y principalmente en Sinaloa”, remató.

Foto: Marina

Además Trevilla Trejo hizo énfasis en que se han sumado mil 600 refuerzos del ejército y de la guardia nacional en Sinaloa, que es el estado donde más se han encontrado estos lugares de fabricación de drogas, además de enfatizar la erradicación de enervantes y la concentración misma de Culiacán y Mazatlán.

Después del atentado a los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC),Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, donde fueron atacados a balazos este miércoles 28 de enero de 2026 en el centro de Culiacán, Sinaloa, a escasos minutos de haber salido del Congreso del Estado, donde participaron en la comparecencia delsecretario de Administración y Finanzas estatal, se reforzó la seguridad con elementos militares.

Marina desmantela narcolaboratorio de los rugrats en sinaloa Crédito:Secretaria de Marina

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó sobre el despliegue en Sinaloa de mil 600 de sus integrantes, entre los que se encuentran 90 que pertenecen al Cuerpo de Fuerzas Especiales. Dicho movimiento fue informado el 29 de enero, sucede un día después del ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en la capital del estado.

El Ejército detalló que los elementos fueron desplegados vía aérea desde diversos puntos del país hasta Mazatlán y Culiacán, lo anterior a través de cuatro aeronaves de transporte pesado pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana.

(FOTO: X: @sspsinaloa1)

Los uniformados tienen la misión específica de coordinarse con las autoridades de los tres niveles de gobierno y con ello efectuar tareas de disuasión, prevención y patrullajes.

De igual manera el despliegue militar de más mil 500 efectivos busca reforzar las labores que ya realiza la III Región Militar y 9/a. Zona Militar y de esta manera apoyar en la disuasión de actividades criminales realizadas por grupos delictivos que tienen presencia en Sinaloa.

“A las 0840 horas del 29 de enero de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 1,600 efectivos del Ejército Mexicano iniciaron su despliegue vía aérea de diferentes puntos de la República en 4 aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana hacia los municipios de Culiacán y Mazatlán”, destacó la institución militar a través de su cuenta de X.