Guardia Nacional aseguró 200 kilos de metanfetamina en una camioneta e inhabilitó 11 narcolaboratorios en Sinaloa

Mexico's Secretary of Security and Citizen Protection Omar Garcia Harfuch attends a press conference held by President Claudia Sheinbaum, at the National Palace in Mexico City, Mexico November 3, 2025. REUTERS/Henry Romero

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en su cuenta oficial de X el aseguramiento de un vehículo con millones de dosis de droga.

Según la publicación, los hechos ocurrieron en San Luis Río Colorado, Sonora y se trató de una camioneta procedente de Culiacán con destino a Mexicali.

Elementos de la Secretaría de la Defensa (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN) encontraron 212 kilos de metanfetamina, los cuales tenían el propósito de ser vendidas en millones de dosis de droga.

Además, el secretario de seguridad destacó que también en el estado de Sinaloa, personal del Ejército y la Defensa, inhabilitaron 11 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina asegurando 16 mil 486 litros y 75 kilos de sustancias químicas.

Información en desarrollo...