México

Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad el día del accidente en Oaxaca, asegura FGR

Ernestina Godoy informó sobre los avances en las averiguaciones por el siniestro

El accidente derivó en la muerte de 14 personas (ESPECIAL/CUARTOSCURO)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre los avances en el caso del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó la muerte de 14 personas. Las autoridades identificaron que la unidad excedió la velocidad permitida.

El 27 de enero, la titular de la institución, Ernestina Godoy apareció en un video detallando los avances en el caso. Tras la recuperación de los datos de la denominada “caja negra” fue que los elementos investigadores se dieron cuenta que la unidad alcanzó velocidades que superaban la medida permitida.

Además, Godoy destacó que como el tren pudo frenar de manera normal, se extrae que el sistema de frenado sí funcionaba.

El documento denominado Horario ferroviario vigente contiene la información técnica sobre las restricciones y capacidades operativas relativas a la vía.

La titular de la FGR señala que el accidente derivó del exceso de velocidad Crédito: FGR

“La velocidad máxima estipulada para el tramo donde se localiza el lugar del siniestro es de 45 kilómetros por hora para el servicio de carga y de 50 kilómetros por hora en el servicio de pasajeros. Sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra", aseguró la funcionaria.

Es decir, el tren superó por hasta 15 kilómetros la velocidad permitida. Aunado a ello, las investigaciones indican que no había daños en los rieles y demás estructura ferroviaria, también fueron revisadas ruedas y elementos de acople.

No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren, según lo establecido en la normatividad correspondiente. Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico

Investigan homicidio culposo y lesiones culposas

La fiscal añadió que las personas que estaban encargadas de la operación del tren son las que tenían la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las normas.

En el tren viajaban 241 pasajeros y nueve tripulantes Crédito: Claudia Sheinbaum Pardo

De igual manera, en el mensaje Godoy expresó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) están encargados de diligencias por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Godoy insistió en que el exceso de velocidad en un tren es un factor que se ve potencializado por el peso y masa de la unidad. Agregó que si bien hay datos suficientes para apuntar a que el siniestro fue provocado por el exceso de velocidad, seguirán las labores de levantamiento y análisis topográfico, calidad de materiales, entre otros.

Víctimas presentan denuncia contra empresas y funcionarios

Por su parte, el pasado 5 de enero, algunas de las víctimas del accidente en Oaxaca, acudieron a presentar una denuncia ante la FGR en contra de empresas y funcionarios ligados con el caso.

Juan Manuel Iglesias fue el encargado de promover la acción legal debido a las lesiones por el accidente ocurrido el 28 de diciembre en Nizanda. Las empresas que aparecen en la denuncia son:

  • COMSA Infraestructuras S.A. de C.V.
  • Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V.
  • Daniferrotools S.A. de C.V.

La denuncia está sustentada en informes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que señalan irregularidades desde 2019 hasta 2025.

Con datos de la caja

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Marjorie de Sousa podría buscar

Los 3 beneficios que tiene

Este es el nuevo requisito
Balacera en Zapopan, Jalisco, deja

Edén Muñoz en la Plaza

Cruz Azul mantiene localía en

